Театральный фестиваль «GAUDEAMUS»

Международный день студентов планируется отметить 28 января в Нижнетагильском Молодёжном театре. В честь этого события пройдёт первый межрегиональный ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ студенческих спектаклей «GAUDEAMUS». В рамках фестиваля состоится открытие художественной выставки Юлии Кирилюк, а также ярмарка.



Фестиваль «GAUDEAMUS» – уникальный проект по формату и масштабности. За один день жители и гости города смогут посмотреть сразу 6 спектаклей, побывать на выставке печатной графики и приобрести необычные сувениры у молодых тагильских мастеров.



Название «GAUDEAMUS» взято неслучайно. Так называется песня студентов всех времён и народов. Этот студенческий гимн восходит к жанру средневековых бродячих поэтов и певцов, среди которых были и студенты.



Фестиваль интересен ещё и тем, что пройдёт в режиме нон-стоп: с 11:00 до 23:00. Грохот разбираемых декораций, вереница литературных флешбэков. Всё это в томительном волнении актеров, их преподавателей и, конечно же, зрителей. То ли театр в жизни, то ли жизнь в театре.



Участники фестиваля приедут из разных городов: Челябинска, Тюмени и Екатеринбурга. В программе фестиваля спектакли по текстам Д. Быкова, Е. Лукмановой, И. Мамаевой, П. Гладилина и братьев Стругацких.



Репертуар фестиваля рассчитан на зрителей самых разных возрастов. Покажут и детскую сказку, и историю о любви, и фантастический триллер, и пластический спектакль. А главное – вот оно! Современное, молодое и свежее высказывание, оформленное средствами искусства. Пропустить подобное мероприятие будет крайне досадно. Особенно с такими демократичными ценами.



Для взрослых билет будет стоить 200 р., а для студентов – 100 р. Для тех, кто хочет посмотреть программу целиком, театр приготовил единый билет на все спектакли: взрослым – 500 р., студентам – 300 р.



Не стоит забывать о том, что сегодня это студенты, а завтра, возможно, кто-то из них станет настоящей звездой театра или кино, и у нас есть возможность стать свидетелями этого нелёгкого пути, а точнее, стать их попутчиками.



Молодёжный театр раскрывается не только в производстве спектаклей, но и в постоянной жизни вокруг них. Об этом свидетельствует открытие выставки молодой и перспективной художницы, намеченные мастер-классы, концерты, литературные вечера, выставки и другие мероприятия, направленные на сплочение творческой молодёжи Нижнего Тагила.