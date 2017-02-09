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Смотрим в платёжку: как не дать себя обмануть


Екатерина Савина 09.02.2017

Директор «Центра юридических консультаций»

С начала 2017 года порядка 70% всех обращений в Центр юридических консультаций касались вопросов о структуре платы за жилищно-коммунальные услуги. Это действительно настораживает, поскольку почти в каждой представленной квитанции – завышенные тарифы, а в некоторых имеются тарифы, которые прекратили своё действие аж в 2010 году!

Очевидно, что есть те, кто намеренно хочет потребителя запутать, ведь есть ради чего. Сообщения о махинациях в сфере ЖКХ сейчас не покидают новостные ленты. Чтобы не быть обманутыми, предлагаю разобраться. Ведь на самом деле всё не так сложно, как кажется на первый взгляд. 

С 1 января 2017 года начала применяться новая структура платы за ЖКУ, установленная статьёй 154 Жилищного кодекса. Попробуем разобраться в многочисленных цифрах и формулах. Новая структура платы за ЖКУ для собственников помещений содержит в себе: 

1. Плату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. 

Для реализации нового порядка определения размера платы за содержание жилого помещения утверждено постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2016 г. № 1498 «О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме» (далее – Постановление № 1498), которым предусмотрены случаи и порядок включения в размер платы за содержание жилого помещения расходов коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, а также новые правила покупки у ресурсоснабжающих организаций коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества, управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными и иными специализированными потребительскими кооперативами (далее – товарищества,  кооперативы). 

Значит ли это, что в квитанциях за ЖКУ с января 2017 года мы не увидим строк по расходам в целях содержания общего имущества? Не совсем так.

Не позднее 1 июня 2017 г. органы государственной власти Свердловской области должны утвердить нормативы потребления холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме с учётом положений настоящего постановления. Пока такие нормативы потребления не утверждены.

И до утверждения этих нормативов, но не позднее 1 июня 2017 года, при расчёте размера платы за коммунальную услугу, предоставленную на общедомовые нужды в многоквартирном доме, применяются нормативы, установленные субъектом Российской Федерации по состоянию на 1 ноября 2016 года.

Поэтому в квитанциях за ЖКУ мы будем пока наблюдать строки по оплате холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.

2. Взнос на капитальный ремонт.

Постановлением Правительства Свердловской области от 18.10.2016  № 740-ПП внесены изменения в Постановление Правительства Свердловской области от 01.10.2014 № 833-ПП «Об установлении на территории Свердловской области минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2015-2017 годы».

Согласно пункту 1 Постановления, с начала этого года увеличен минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области. Минимальный размер взноса в расчёте на 1 квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме принадлежащего собственнику помещения в месяц составит 9 руб. 00 коп.

Если же собранием собственников установлен иной размер взноса на капитальный ремонт, то и оплата будет происходить по установленному собственниками тарифу. Отметим, что такой тариф должен быть равен или больше минимального, установленного Правительством Свердловской области на соответствующий период.

3. Плату за коммунальные услуги.

Постановлением Администрации города Нижний Тагил от 30 декабря 2016 года № 3650-ПА «Об установлении размеров платы за жилое помещение в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил на 2017 год» установлены размеры платы за ЖКУ. Также размеры платы за ЖКУ установлены Постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской области.

Так, к примеру, Постановлением РЭК Свердловской области от 10.12.2015 № 203-ПК установлены тарифы в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием метода индексации на основе долгосрочных параметров регулирования на 2016-2018 годы. 

Пример расчёта коммунальных платежей (и даже если вам не кажутся странными суммы в квитанции, ради интереса рассчитайте сами, думаю, результат удивит многих). 

Итак, для примера имеем квартиру площадью 50,0 кв. м. Площадь жилых и нежилых помещений дома: 7000 кв. м. Площадь общего имущества: 800 кв. м. Услугу по подаче холодной воды предоставляет ООО «Водоканал»; по теплу, горячей воде – НТ МУП «НТТС».

Расход по данным индивидуальных приборов учёта

Электроэнергия:

Тариф 1 (дневной): 50 квт/ч

Тариф 2 (ночной): 50 квт/ч

Холодная вода: 10,125 м³

Горячая вода: 12,033 м³

По общедомовым приборам учёта

Электроэнергия:

Тариф 1 (дневной): 700 квт/ч

Тариф 2 (ночной): 2000 квт/ч

Холодная вода: 500,001 м³

Горячая вода: 400,033 м³

Отопление: по нормативу потребления

Считаем:

Вид услуг

Тариф

Размер платы, руб.

Расчёт платы

Норматив потребления

Уборка МОП

0,60

30

50,0*0,60

Пост. Администрации г. Н.Тагил от 30.12.16 № 3650-ПА

Плата за содержание и текущий ремонт мусоропровода

0,52

26

50,0*0,52

Пост. Администрации г. Н.Тагил от 30.12.16 № 3650-ПА

Плата за содержание и текущий ремонт внутридомовых газовых сетей

0,14

7

50,0*0,14

Пост. Администрации г. Н.Тагил от 30.12.16 № 3650-ПА

Плата за содержание и текущий ремонт лифтового оборудования

4,10

205

50,0*4,10

Пост. Администрации г. Н.Тагил от 30.12.16 № 3650-ПА

Плата за содержание жилого помещения

9,64

482

50,0*9,64

Пост. Администрации г. Н.Тагил от 30.12.16 № 3650-ПА

Содержание ОДПУ по электроэнергии

0,09

4,5

50,0*0,09

Пост. Администрации г. Н.Тагил от 30.12.16 № 3650-ПА

ГВС-нагрев инд.

1436,61

1220,44

(12,033*0,0706)*1436,61

Пост. РЭК от 13.12.2016 № 163-ПК

ГВС-нагрев общ.

1436,61

31,69

((400,033/7000)*50*0,0706)*1436,61

Пост. РЭК от 13.12.2016 № 163-ПК

ГВС-носитель инд.

17,32

208,41

12,033*17,32

Пост. РЭК от 13.12.2016 № 183-ПК

ГВС-носитель общ.

17,32

49,49

((400,033/7000)*50,0)*17,32

Пост. РЭК от 13.12.2016 № 183-ПК

Водоотведение инд.

10,70

237,09

(10,125+12,033)*10,70

Пост. РЭК от 10.12.2015 № 203-ПК

Водоотведение общ.

10,70

68,77

((500,001/7000)*50,0+ ((400,033/7000)*50,0)*10,70

Пост. РЭК от 10.12.2015 № 203-ПК

ХВС инд.

19,71

199,56

10,125*19,71

Пост. РЭК от 10.12.2015 № 203-ПК

ХВС общ.

19,71

70,39

((500,001/7000)*50,0)*19,71

Пост. РЭК от 10.12.2015 № 203-ПК

Отопление

1436,61

2205,20

0,0307*50*1436,61

Пост. РЭК от 13.12.2016 № 163-ПК (расчёт по нормативу потребления) 


Напомню, это лишь пример расчёта коммунальных платежей. Но для того чтобы проверить достоверность данных в ваших платёжках, этого будет вполне достаточно.

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Список Авторов


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Кандидат педагогических наук, магистр экономики, доцент кафедры корпоративной экономики и управления бизнесом УрГЭУ (г. Екатеринбург), медиаэксперт Уральского центра инновационных образовательных технологий, учитель экономики МБОУ СОШ№10 и МБОУ гимназии
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