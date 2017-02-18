Как разбежаться без гаишников: разбор для сомневающихся в европротоколе

Популярность европротокола при оформлении ДТП за 2016 год выросла почти в 2 раза. По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), самые шикарные показатели у Волгоградской области и Приморского края – там доля европротоколов приблизилась к 60% от всех составленных протоколов. Свердловской области в этом списке, к сожалению, нет. А между тем специалисты РСА напоминают, что 68% всех аварий покрываются лимитом 50 тысяч рублей, поэтому вовсе не нужно из-за царапины на крыле собирать огромные пробки в ожидании сотрудников ГАИ. Для тех, кто до сих пор не знает о тонкостях европротокола, или сомневается в его преимуществах, разберу самые главные вопросы.

1. Что это такое?

Европротокол – упрощённый порядок оформления ДТП без участия уполномоченных на то сотрудников полиции. Документ начал действовать в Российской Федерации с 1 июля 2015 года.

2. Когда я имею право оформить европротокол?

При наличии следующих условий одновременно:

- ДТП произошло с участием двух транспортных средств;

- оба участника застраховали свою ответственность (полис ОСАГО);

- договор ОСАГО заключён в период с 02.08.2014 до 30.09.2019 включительно;

- у участников ДТП нет разногласий об обстоятельствах ДТП;

- у участников ДТП нет разногласий о характере и перечне видимых повреждений;

- размер ущерба по предварительной оценке не превышает 50 000 рублей;

- нет пострадавших на момент составления европротокола;

- после составления европротокола оба участника его подписали; в случае если один из участников в итоге отказался от подписи в европротоколе, оформлять ДТП придётся по общим правилам.

3. Есть ли требования к его оформлению?

Да, есть:

- извещение о ДТП должно быть заполнено обоими водителями, причастными к ДТП. Каждый заполняет свою колонку, при этом не имеет значения, кто какую колонку и в каком бланке будет заполнять;

- пункты 14 и 16 извещения должны быть заполнены как можно более полно и чётко. Следите за тем, чтобы вторая сторона не «вписала» повреждения, которые не относятся к вашему ДТП;

- обстоятельства причинения вреда, схема ДТП, характер и перечень видимых повреждений удостоверяются подписями обоих водителей;

- каждый водитель подписывает оба листа извещения о ДТП с лицевой стороны (должно быть две подписи: одна под информацией, другая под «согласием»);

- после заполнения лицевой стороны извещение разъединяется. Если вносятся исправления, необходимо их заверить подписями обоих водителей;

- оборотная сторона извещения о ДТП оформляется каждым водителем самостоятельно.

4. Что необходимо отразить в схеме ДТП?

На схеме обозначаются контуры проезжей части с указанием названий улиц (дорог и т.д.), а также направление движения, конечное положение ТС «А» и ТС «В», дорожные знаки, указатели, светофоры, дорожная разметка, предметы, которые имеют отношение к данному ДТП.

5. Что ещё можно сделать после ДТП?

- При оформлении вы можете собрать сведения о свидетелях ДТП. Они могут вам понадобиться в будущем;

- сделать фото повреждений, номеров, общего ракурса со всех сторон как своего транспортного средства, так и транспортного средства второй стороны;

- сфотографировать общий план места ДТП с тем, чтобы можно было сделать привязку к месту и посмотреть расположение транспортных средств на дороге;

- сохранить запись системы регистрации, если она была.

Всё это поможет вам избежать множества проблем, которые могут возникнуть в будущем. К примеру, если в извещении есть противоречия в данных, изложенных обоими водителями. Или если европротокол будет признан недействительным судом по заявлению одного из участников ДТП.

6. Что делать после заполнения европротокола?

- После заполнения европротокола и подписания его обоими участниками можно покинуть место ДТП;

- каждый из водителей должен не позднее 5 дней с момента ДТП известить свою страховую компанию о ДТП, причём неважно, потерпевший он или виновник. Важно: если виновник аварии не представит свой бланк извещения, страховая компания может взыскать с него сумму выплаченного потерпевшему страхового возмещения;

- попросите страховщика сделать вам копию извещения и заверить её. Она понадобится, если вас остановят сотрудники ГИБДД.

7. Европротокол заполнил, а деньги не выплатили. Почему?

Это может произойти в следующих случаях:

- если в извещении нет хотя бы одной подписи одного из участников;

- если имеются противоречия в данных, изложенных обоими водителями;

- если у одного из водителей отсутствует полис ОСАГО.

8. А если сумма ущерба оказалась больше 50 000 рублей?

В этом случае часть суммы, превышающую 50 000 рублей, вы можете взыскать с виновника ДТП непосредственно. Поэтому следите за тем, чтобы все данные о виновнике были указаны в извещении чётко и разборчиво.