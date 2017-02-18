Как разбежаться без гаишников: разбор для сомневающихся в европротоколе
Популярность европротокола при оформлении ДТП за 2016 год выросла почти в 2 раза. По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), самые шикарные показатели у Волгоградской области и Приморского края – там доля европротоколов приблизилась к 60% от всех составленных протоколов. Свердловской области в этом списке, к сожалению, нет. А между тем специалисты РСА напоминают, что 68% всех аварий покрываются лимитом 50 тысяч рублей, поэтому вовсе не нужно из-за царапины на крыле собирать огромные пробки в ожидании сотрудников ГАИ. Для тех, кто до сих пор не знает о тонкостях европротокола, или сомневается в его преимуществах, разберу самые главные вопросы.
1. Что это такое?
Европротокол – упрощённый порядок оформления ДТП без участия уполномоченных на то сотрудников полиции. Документ начал действовать в Российской Федерации с 1 июля 2015 года.
2. Когда я имею право оформить европротокол?
При наличии следующих условий одновременно:
- ДТП произошло с участием двух транспортных средств;
- оба участника застраховали свою ответственность (полис ОСАГО);
- договор ОСАГО заключён в период с 02.08.2014 до 30.09.2019 включительно;
- у участников ДТП нет разногласий об обстоятельствах ДТП;
- у участников ДТП нет разногласий о характере и перечне видимых повреждений;
- размер ущерба по предварительной оценке не превышает 50 000 рублей;
- нет пострадавших на момент составления европротокола;
- после составления европротокола оба участника его подписали; в случае если один из участников в итоге отказался от подписи в европротоколе, оформлять ДТП придётся по общим правилам.
3. Есть ли требования к его оформлению?
Да, есть:
- извещение о ДТП должно быть заполнено обоими водителями, причастными к ДТП. Каждый заполняет свою колонку, при этом не имеет значения, кто какую колонку и в каком бланке будет заполнять;
- пункты 14 и 16 извещения должны быть заполнены как можно более полно и чётко. Следите за тем, чтобы вторая сторона не «вписала» повреждения, которые не относятся к вашему ДТП;
- обстоятельства причинения вреда, схема ДТП, характер и перечень видимых повреждений удостоверяются подписями обоих водителей;
- каждый водитель подписывает оба листа извещения о ДТП с лицевой стороны (должно быть две подписи: одна под информацией, другая под «согласием»);
- после заполнения лицевой стороны извещение разъединяется. Если вносятся исправления, необходимо их заверить подписями обоих водителей;
- оборотная сторона извещения о ДТП оформляется каждым водителем самостоятельно.
4. Что необходимо отразить в схеме ДТП?
На схеме обозначаются контуры проезжей части с указанием названий улиц (дорог и т.д.), а также направление движения, конечное положение ТС «А» и ТС «В», дорожные знаки, указатели, светофоры, дорожная разметка, предметы, которые имеют отношение к данному ДТП.
5. Что ещё можно сделать после ДТП?
- При оформлении вы можете собрать сведения о свидетелях ДТП. Они могут вам понадобиться в будущем;
- сделать фото повреждений, номеров, общего ракурса со всех сторон как своего транспортного средства, так и транспортного средства второй стороны;
- сфотографировать общий план места ДТП с тем, чтобы можно было сделать привязку к месту и посмотреть расположение транспортных средств на дороге;
- сохранить запись системы регистрации, если она была.
Всё это поможет вам избежать множества проблем, которые могут возникнуть в будущем. К примеру, если в извещении есть противоречия в данных, изложенных обоими водителями. Или если европротокол будет признан недействительным судом по заявлению одного из участников ДТП.
6. Что делать после заполнения европротокола?
- После заполнения европротокола и подписания его обоими участниками можно покинуть место ДТП;
- каждый из водителей должен не позднее 5 дней с момента ДТП известить свою страховую компанию о ДТП, причём неважно, потерпевший он или виновник. Важно: если виновник аварии не представит свой бланк извещения, страховая компания может взыскать с него сумму выплаченного потерпевшему страхового возмещения;
- попросите страховщика сделать вам копию извещения и заверить её. Она понадобится, если вас остановят сотрудники ГИБДД.
7. Европротокол заполнил, а деньги не выплатили. Почему?
Это может произойти в следующих случаях:
- если в извещении нет хотя бы одной подписи одного из участников;
- если имеются противоречия в данных, изложенных обоими водителями;
- если у одного из водителей отсутствует полис ОСАГО.
8. А если сумма ущерба оказалась больше 50 000 рублей?
В этом случае часть суммы, превышающую 50 000 рублей, вы можете взыскать с виновника ДТП непосредственно. Поэтому следите за тем, чтобы все данные о виновнике были указаны в извещении чётко и разборчиво.