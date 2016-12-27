Оставьте Божену Рынску в покое

В ленте через один пост возмущения Боженой Рынской. Активисты НОДа, которые только и занимаются тем, что разжигают ненависть и вражду, написали на нее заявление в СК с требованием привлечь "за разжигание ненависти и вражды". Их, явно не от большого ума, поддержала депутат Поклонская. Экс-прокурор не может не знать, что в России пока нет закона, обязывающего говорить о покойных "хорошо или ничего". А ещё больше 100 тысяч человек от нечего заняться подписали петицию с требованием лишить Рынску гражданства и депортировать. То все возмущаются, что людей в тюрьмы садят за перепосты, а сейчас с пеной у рта доказывают, что за пост в соцсетях нужно гражданства лишить. Как будто для этого есть какие-то юридические основания. Вот странно: насильники-педофилы убивают детей - никто не собирает подписи за лишение гражданства и депортацию. Наркоторговцы убивают ежегодно тысячи россиян - всем пофиг. В Иркутске 60 человек за раз убили паленой Бояркой - пусть причастные к этому живут с гражданством на родине. Божена Рынска - вот кто главный враг России. Посадить, лишить гражданства, выгнать из страны.

Мне кажется психически здоровый человек должен просто пожать плечами и подумать "какая дура". Но психически здоровых всё меньше. Отличный флешмоб, ребята, в поддержку новой статьи УК. Оруэл вам аплодирует - за все глупые мысли и слова обязательно надо сажать. Прям такие все высокоморальные, куда деваться. Как будто не в этой стране переполнены детдома и дома престарелых, не в этой стране разгул алкоголизма и наркомании , не в этой стране внуки воруют медали у дедов-ветеранов.

Между тем, все кабаки во всех городах прямо сейчас переполнены. Поминают вискарем жертв трагедии, не иначе.