Северокорейская действительность – новая реальность для России

Я считаю, что в России появилась реальная опасность революции. Путинский режим в этой связи принимает все меры противодействия, чтобы удержать власть.

В июле 2015 года Государственная дума Российской Федерации окончательно одобрила законопроект, регламентирующий применение оружия сотрудниками силовых структур при скоплении людей. Новые положения, внесённые в законодательство, явно указывают на готовность властей бороться при помощи силы с так называемыми «цветными революциями» или даже процессами, которые лишь отдалённо напоминают подобное. Это уже не первый случай, когда Кремль через абсолютно послушную и контролируемую Государственную думу готовит так называемую правовую базу для защиты своих интересов и сформировавшегося режима.

Возможны разные интерпретации поправок, внесённых в закон. Эксперты аналитического отдела ИА Newsader увидели в упомянутых законодательных инициативах предоставление карт-бланша спецслужбам РФ на силовое подавление протестной активности. Особое внимание привлекает такое положение, как совершение вооружённого или группового нападения. Иными словами, теперь потенциально могут быть расстреляны любые массовые акции протеста, если у сотрудников силовых структур только возникнут опасения, что участники этих акций угрожают жизни или здоровью сотрудников органов. Опасение – вещь субъективная. Точно также и угроза может быть довольно растяжимым понятием. Принятые поправки показывают, насколько на самом деле велик страх Кремля перед недовольством общества.

Пользуясь моментом, хочу напомнить нашим представителям силовых структур, что ещё Нюрнбергский процесс установил, что выполнение преступных приказов не освобождает от уголовной ответственности. Сотрудники не могут в оправдание своих действий ссылаться на незаконные приказы вышестоящих должностных лиц.

13 мая 2016 года парламент Путина принял в первом чтении новый проект репрессивных законов, включающий обязательное лишение свободы по всем политическим статьям – 282.1, 282.2, 280.1, 280.2 – фактически за мысли-преступления. Напоминаю, что за последние годы число осуждённых по политическим статьям выросло в три раза и счёт идёт на тысячи человек.

Думаете, на этом всё? Нет. Северокорейская реальность продолжает надвигаться на Россию. Государственная дума приняла в третьем чтении закон о запрете использования VPN и анонимайзеров для доступа к заблокированным сайтам. Инициатива была внесена в Госдуму 8 июня 2017 года. Закон обязывает владельцев анонимайзеров и VPN самостоятельно ограничивать доступ своих пользователей к ресурсам из реестра запрещённых, иначе самим сервисам угрожает блокировка.

Также, согласно документу, поисковики должны будут удалять ссылки на запрещённые сайты из выдачи. Тем же законом упраздняется введённый в августе 2014 года реестр блогеров и отменяются все связанные с ним ограничения. Теми же авторами в Госдуму внесены поправки в Кодекс административных правонарушений «О штрафах для поисковиков» за неудаление ссылок на запрещённые сайты, а также для граждан и юридических лиц – владельцев анонимайзеров.

Чуть ранее нижняя палата парламента также приняла в третьем чтении закон о регулировании мессенджеров. Согласно закону, пользователи этих сервисов должны в обязательном порядке проходить идентификацию. Через мессенджеры запрещается передавать информацию, распространяемую с нарушением законодательства. Администрация сервиса обязана по требованию государства блокировать пересылку таких сообщений. Кроме того, органы власти получают право блокировать пересылку сообщений в случае и в порядке, которые определены правительством. Таким образом, можно будет запретить распространение через мессенджеры абсолютно любой информации.

А теперь ответьте сами себе на вопрос: к чему готовится Путин?