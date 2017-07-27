Кремль рано ликует, или Почему мы должны бойкотировать выборы губернатора

В России набирает обороты борьба за симпатии избирателей, которые в сентябре 2017 года будут отдавать свои голоса за кандидата в губернаторы Свердловской области. Нет сомнений, что главный исполнительный орган субъекта Федерации не претерпит кардинальных изменений, учитывая, что основной медиаресурс находится в руках власти.

В Свердловской области на данный момент есть очень непопулярный губернатор, который проиграет относительно свободные выборы. Он проиграет Ройзману, он проиграет Буркову, он проиграет Киселёву, он проиграет всем, поэтому выборы будут устроены таким образом, что жулики просто не пустят никого на выборы под разными предлогами. А я хочу, чтобы всех пустили на выборы, я хочу, чтобы у всех были равные возможности.

Все лояльные действующему режиму кандидаты курируются из Кремля. С первых дней своей деятельности команда Путина работала над тем, чтобы полностью поработить все регионы страны воле верховной власти. Текущий недопуск Евгения Ройзмана на губернаторские выборы – яркое подтверждение того, что члены «кооператива озера» своего добились.

Бездарная внешняя и внутренняя политика и неспособность отойти от сырьевой модели экономики страны существенно подшатывают спокойствие граждан. Телевизор с каждым днём начинает сдавать позиции в борьбе с холодильником. Рядовые граждане России всё ещё верят во всемогущего и всеслышащего царя, но, не получая адекватного ответа на мольбы и просьбы, начинают всё больше сомневаться. Действительно ли Обама… ой, извините… уже Трамп отбирает бесплатный проезд у стариков в маршрутках или поднимает цены в магазинах? Правда ли, что НАТО является главной угрозой миру и спокойствию, или, может быть, всё же прогнившая система власти во всём виновата и ей пора бы и на покой уйти?

Зачем нам такие выборы с жуликами? Если вся система власти России сломана. Нам такая система ни капельки не подходит! Население Свердловской области достигает более четырёх миллионов человек. Здесь всё есть: заводы, промышленность! Это очень важный регион для всей страны. А это значит, что в Свердловской области должен победить самый сильный кандидат с поддержкой народа. А как происходят выборы на самом деле? В регионе существуют какие-то муниципальные фильтры, хитрые процедуры выдвижения, избиркомы и всё остальное. У всего этого есть единственная цель – сильных кандидатов не пускать на выборы для того, чтобы очередной жулик занял прикормленное место.

В Екатеринбурге есть сильный кандидат, популярный политик Евгений Ройзман – мэр города. Популярный политик – это факт, за него уже проголосовали сотни тысяч человек, когда выдвигали его на должность главы города. Он, опираясь на поддержку этих людей, решил баллотироваться в губернаторы. Имеет он такое право? Конечно, имеет. Заинтересовано ли общество? Думаю, что да.

С первой минуты его выдвижения вся власть, от центрального избиркома России до области, постоянно объясняла нам, почему ему будет крайне сложно добиться участия в выборах. Там он что-то неправильно сделал, здесь бумажку неправильно оформил, ну и закончилось это совсем недавно, все мы знаем чем. Ройзман не прошёл муниципальный фильтр и в выборах участвовать не будет. С точки зрения общественности это очень плохо, зато Кремль ликует.

Теперь губернатором гарантировано будет избран снова непопулярный единоросс Евгений Куйвашев, который очень боялся конкуренции с Ройзманом. Итог выборов предрешён, и что же нам делать в такой ситуации? А на черта нам вообще такие выборы? Как сказал сам Евгений Ройзман, нужно бойкотировать выборы. Ни один уважающий себя человек не должен принимать участие в этих выборах, и я призываю всех здравомыслящих людей воспользоваться этим правом, по крайнее мере, до отмены муниципального фильтра.