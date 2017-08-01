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Что-то новенькое, или Смешные контрсанкции Кремля


Андрей Щукин 01.08.2017

Общественник

Палата представителей США 25 июля подавляющим большинством голосов приняла законопроект, который ужесточит санкции против России и лишит президента Дональда Трампа полномочий по их смягчению. А сегодня стало известно, что Трамп подписал закон о введении новых санкций в отношении нашей страны.

Санкция — это часть правовой нормы, предусматривающая меры воздействия, которые могут быть применены к нарушителю предписаний правовой нормы. Но сегодня я хотел бы поговорить про контрсанкции.

Конечно, ответ российской стороны не заставил себя долго ждать. С принятием законопроекта в Кремле, на самом высоком уровне, начали поговаривать о контрсанкциях, или об ответных мерах.

Какие это будут ответные меры? Например, прозвучало одно очень любопытное предложение — запретить в России McDonald's. Такое предложение выдвинул российский сенатор Алексей Пушков, предложив ввести санитарные санкции против сети американских ресторанов быстрого питания. Экс-глава Роспотребнадзора, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко поддержал идею сенатора закрыть McDonald's в России.

Давайте посмотрим, к чему приведёт эта неразумная идея и насколько этот удар будет болезненным для Америки или, может быть, не только для неё? Согласно официальным данным, размещённым на сайте мcdonalds.ru, на сегодняшний день в компании в России работает свыше 47 тысяч сотрудников. Плюс к этому на предприятиях-поставщиках McDonald's создаёт свыше ста тысяч рабочих мест. В совокупности получается, что компания и её наличие на российском рынке обеспечивает работой 150 тысяч человек. Опять же, по официальным данным mcdonalds.ru, компания только за прошлый год оказала благотворительную помощь на сумму свыше полмиллиарда рублей.

Теперь давайте рассуждать. Благодаря несложному подсчёту, можно увидеть, что оборот всей сети быстрого питания McDonald's, если эту компанию запретят в России, уменьшится на 2,5%. То есть корпорация McDonald's этого просто не заметит, но гораздо забавнее посмотреть, что будет на российском рынке. Конечно, благотворительность наших кремлёвских царьков никогда не интересовала, это понятно, тут вопросов нет, но вы знаете, что такое 150 тысяч рабочих мест? Думаю, дополнительных разъяснений не требуется. Таким образом, прогоняя с российского рынка компанию McDonald's, наше «дорогое государство» просто оставит безработными полторы сотни тысяч человек, ну и как, хорошая перспектива? 

Я диву даюсь на наших руководителей. Такое впечатление, что они это делают назло, просто мстят своим согражданам, потому что больше ничего и не могут сделать. Какой-то детский сад… Я не удивлюсь, если такое решение и правда будет принято, но с другой стороны, выгоните вы компанию с российского рынка, взамен что вы дадите своим согражданам? Я, конечно, понимаю, что ваши дети в McDonald's не подрабатывают, они-то у вас у всех пристроены, нет у них такой нужны. А ведь McDonald's — это идеальная работа для студентов, для молодых людей. Вы считаете, что молодёжь будет вам благодарна за то, что вы лишаете её рабочих мест? Ну, увидим...

Благо, по последний информации в СМИ, McDonald's пока не закроют, видимо, приберегут его для следующего раза. Как уже известно, Россия ответила на американские санкции лишением дипмиссии США ряда помещений и дачи в Серебряном Бору, а также сокращением числа дипломатов.

Ответ получается не вполне адекватным, ведь сенаторы ужесточили экономические санкции, сократив длительность займов для российских банков и нефтегазовых компаний, а также ограничили возможности инвестирования в «Северный поток-2». 

Отвечать дипломатическими санкциями на экономические — это что-то новое в международной практике. Такой ответ означает либо потерю адекватности, либо неспособность ответить на экономические ограничения аналогичными экономическими методами.

Теперь у россиян могут возникнуть трудности с получением американских виз. Об этом уже заявили в пресс-службе дипмиссии. Ранее бывший посол США в РФ Майкл Макфол предупредил, что из-за вынужденного сокращения персонала ждать виз в США гражданам РФ придётся «неделями, если не месяцами».

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Кандидат педагогических наук, магистр экономики, доцент кафедры корпоративной экономики и управления бизнесом УрГЭУ (г. Екатеринбург), медиаэксперт Уральского центра инновационных образовательных технологий, учитель экономики МБОУ СОШ№10 и МБОУ гимназии
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