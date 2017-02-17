Очередной сезон суперпопулярного сериала про отставки губернаторов «Угадай, кто следующий» благополучно завершился, заставив понервничать особо впечатлительных зрителей. Режиссёры анонсировали выход нового сезона не раньше осени 2017 года. Спойлеры об отставке губернатора Свердловской области Куйвашева оказались фейком, однако добавили драматургии и значительно расширили аудиторию политической мыльной оперы. Режиссёры растянули интригу во времени, чтобы зрители следующих сезонов томились в напряжённом ожидании. Тем более что на это межсезонье запланировано новое зрелище – мидквел от создателя блокбастеров «НДНГ» и «Парня в красной футболке» «Выборы губернатора. Да придёт спаситель».

Актёрский состав до конца не определён, но переговоры ведутся сразу с несколькими политическими звёздами. Главные действующие лица: действующий губернатор Евгений Куйвашев (Спаситель, главный герой), мэр Нижнего Тагила Сергей Носов (потенциальный Спаситель, главный герой, возможна роль второго плана, есть риск, что актёра переманят к конкурентам в фильм «Кузбасс. Начало» на главную роль), мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (потенциальный Спаситель-2, главный герой, главный злодей. Есть риск, что откажется от участия в съёмках из-за приглашения на роль Бэтмена в суперблокбастере «Бэтмен против Супермена-2», мировая премьера которого запланирована на март 2018 года), экс-председатель правительства Денис Паслер (потенциальный Спаситель-3, роль второго плана), депутат Государственной Думы Александр Бурков (главный злодей, дублёр главного героя в исполнении Евгения Куйвашева).

Основные сюжетные линии будут определяться московскими критиками из администрации президента. Но уже сейчас режиссёр сталкивается с вопросами, требующими оперативного решения: насколько интересным будет фильм для тагильских зрителей, если в нём не будет участвовать Носов, провалится ли фильм в прокате из-за скептического отношения тагильчан к актёрскому таланту Евгения Куйвашева? Какие кассовые сборы в Тагиле считать приемлемыми? На взгляд независимых продюсеров, рекламная кампания в Тагиле не несёт серьёзных рисков для «Выборов губернатора», однако стоит учитывать популярность Сергея Носова и использовать его образ для привлечения внимания к фильму. Более того, большинство ведущих актёров связаны обязательствами перед генеральными продюсерами кинокомпании «Единая Россия» и по контракту обязаны участвовать в продвижении их продуктов. Невыполнение условий контракта влечёт за собой серьёзные санкции и даже закат карьеры актёров. С этой стороны риски сведены к минимуму.

Глубина включения тагильских зрителей, их явка в кинотеатры при отсутствии Носова, по мнению наблюдателей, не окажет серьёзного влияния на кассовый успех фильма. Гораздо большая опасность кроется в непредсказуемости екатеринбургского зрителя. Избалованный многочисленными премьерами, видавший на своём веку взлеты и падения выдающихся актёров екатеринбургский зритель может проигнорировать премьеру «Выборов губернатора» или пойти в кино, чтобы посмотреть на талант своего земляка Евгения Ройзмана, ревностно и с недоверием относясь к лицедейским стараниям тюменской киношколы. В случае отказа большинства актёров от съёмок, картина рискует провалиться. Однако главный режиссёр имеет план и на негативный сценарий. В этом случае билеты будут раздаваться принудительно, а зрителей будут свозить на просмотр подготовленные промоутеры. Так, при минимальной явке фильм пройдёт незамеченным, но принесёт необходимые дивиденды продюсерскому центру и не вызовет разгромных рецензий критиков. Что, в общем-то, и требуется. На «Оскар» «Выборы губернатора» не претендуют, а «Ника» им и так достанется. По знакомству.