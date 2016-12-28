Про «Боярышник»

Был у меня хороший знакомый, покойный уже, главный врач в наркодиспансере. Тащили ему в то время водки, виски, коньяки. Выпивали с ним периодически. Как-то достаёт фунфырики «Боярышника». Я усмехаюсь. «Что косишься? Пей давай. Хорошая вещь. Успокаивает, нормализует давление». «Медицинский коньяк» он его называл.

После Нового года водочка подорожает. Меньше брать будут, когда в округе столько спирта струится и льётся. Вот и раздули скандал. Возмутили всю общественность, от филателистов до гомосексуалистов. Вовремя всё произошло. Воспретили. Загнали под акциз. Можно подумать, дешёвая водка в магазинах и «наливайках» из другого спирта вылита. Послаще будет. Мало там безобразий? Более 50% её стоимости – акциз. А тут закон обошли. Не платят в казну. Производят и продают-то его в основном фармкомпании. Люди отравились метиловым спиртом! А вот где его взяли? Как-то не акцентируют внимание, замалчивают.

И раньше эти «синеглазки» продавали. «Бодягой» с «точек» напивались. В 90-е годы многие там брали. Пришлось правительству опустить налог. Водка подешевела. Все в магазин тронулись. Как только становилось жить лучше, торговля ими сдувалась. Денег сейчас у людей меньше стало. Вот они опять и повылазили, расцвели. Год, другой – беда всё та же. Но учли опыт и уроки. Налог и сбор уменьшать не намерены, деньги самим нужны. За неделю прикрыли скорыми рейдами, придушили конкурентов. К подорожанию готовы. Следующий шаг – обязательно усилят наказание за самогон. «Выпивка без закуски, власть без совести».