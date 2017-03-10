Суд глазами граждан. Нижний Тагил. Тагилстроевский суд

Глаза активистов «Суд глазами граждан» увидели 7 марта 2017 года Тагилстроевский районный суд г. Нижний Тагил Свердловской области.

Вот фото:

Ознакомились с сайтом суда, на котором заметили существенные расхождения «Правил поведения в суде», с выпиской из «Правил», размещённой в здании суда.

http://tagilstroevsky.svd.sudrf.ru/modu les.php?name=information&id=6





Обратили внимание, что на сайте суда размещены «Правила поведения в зданиях (помещениях) судов Российской Федерации», а в здании суда – выписка из «Правил пребывания посетителей в Тагилстроевском районном суде г. Нижний Тагил Свердловской области». Возможно, в Тагилстроевском районном суде больше не действуют нормативно-правовые акты РФ.

Также на сайте суда обнаружили судей, которые уже давно не работают, и сведения о доходах, которые не обновляются с 2013 года.

Ну и выявили уже ставшими традиционными недостатки:

1. Сотрудники суда не имеют опознавательных знаков.

2. Дела рассматриваются с задержкой.

3. Нарушаются правила благоустройства.

4. Отсутствует доступность для инвалидов (доступен только 1-й этаж).