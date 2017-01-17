Как я пресс-службу за язык поймал
История забавная...
Примерно так схватил я за язык пресс-службу администрации г. Нижнего Тагила!
А история такова.
25 ноября 2016 года изучал официальный сайт Нижнего Тагила.
Обратил внимание на заметку, из которой следовало, что в администрацию г. Нижнего Тагила каждый день приходит по 4 письма о коррупционерах!
И только 27 из всей массы писем уходят в правоохранительные органы!
Тут хоть звание город-коррупционер Нижнему Тагилу присваивай!
Мне сразу показалась, что явно в чём-то подвох...
Либо чиновники из антикоррупционного комитета в битве за показатели совсем совесть потеряли, либо дела совсем плохи.
Написал заявление в прокуратуру.
И выяснилось, что во всём виновата пресс-служба, которая неправильно поняла отчёт антикоррупционной комиссии!
Честно говоря, я б его тоже не понял...
Точнее, непонятно зачем отчитываться тем, что не относится к твоей деятельности)))
Хотя, конечно, понятно... когда нечем отчитаться...
Да, пресс-служба получила люлей.
И, по сути, правильно.
Не надо стесняться уточнять и переспрашивать у чиновников, что там они плетут...
Причём тут письма в администрацию и их работа...
Побоялись – получили...
В следующий раз 10 раз переспросят!
А хоть и неумышленно, но народ вводят в заблуждение.
Так что пока звание город-коррупционер присваивать г. Нижнему Тагилу рано.
Ну и вопрос: кто-нибудь верит в работу антикоррупционных комиссий в своём городе?
Кто знает, зачем нужны антикоррупционные комиссии?