Как я пресс-службу за язык поймал

История забавная...

Примерно так схватил я за язык пресс-службу администрации г. Нижнего Тагила!

А история такова.

25 ноября 2016 года изучал официальный сайт Нижнего Тагила.

Обратил внимание на заметку, из которой следовало, что в администрацию г. Нижнего Тагила каждый день приходит по 4 письма о коррупционерах!

И только 27 из всей массы писем уходят в правоохранительные органы!

Тут хоть звание город-коррупционер Нижнему Тагилу присваивай!

Мне сразу показалась, что явно в чём-то подвох...

Либо чиновники из антикоррупционного комитета в битве за показатели совсем совесть потеряли, либо дела совсем плохи.

Написал заявление в прокуратуру.

И выяснилось, что во всём виновата пресс-служба, которая неправильно поняла отчёт антикоррупционной комиссии!



Честно говоря, я б его тоже не понял...

Точнее, непонятно зачем отчитываться тем, что не относится к твоей деятельности)))

Хотя, конечно, понятно... когда нечем отчитаться...

Да, пресс-служба получила люлей.

И, по сути, правильно.

Не надо стесняться уточнять и переспрашивать у чиновников, что там они плетут...

Причём тут письма в администрацию и их работа...

Побоялись – получили...

В следующий раз 10 раз переспросят!

А хоть и неумышленно, но народ вводят в заблуждение.

Так что пока звание город-коррупционер присваивать г. Нижнему Тагилу рано.

Ну и вопрос: кто-нибудь верит в работу антикоррупционных комиссий в своём городе?

Кто знает, зачем нужны антикоррупционные комиссии?