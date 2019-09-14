Знакомство с Екатеринбургом: Управление Свердловской железной дороги

Екатеринбург — удивительный город! Иногда на его улицах и переулках, там, где меньше всего ожидаешь, можно встретить интереснейшие историко-архитектурные объекты или достопримечательности. А порой сразу несколько.

Если, выйдя с железнодорожного вокзала Екатеринбурга, сесть на автобус 045 и, не доезжая до Макаровского моста, выйти на остановке «Управление дороги», то слева невозможно не заметить величественное здание, построенное в стиле рационального неоклассицизма и раннего сталианса. Это Управление Свердловской железной дороги.



Здание Управления Свердловской железной дороги (фото 2018 г.)



Историю возникновения этого здания следует начать с непростой истории самого ведомства, которая ведёт отсчёт с 1888 года, когда Главному правлению Пермской железной дороги потребовалось создать на Урале вспомогательную управленческую структуру. Поначалу для этой цели рассматривали город Омск, но затем внимание членов правления привлёк Екатеринбург. Любопытно, что решение открыть отделение Пермской железной дороги в Екатеринбурге весьма активно лоббировал друг и соратник императора Александра III Илларион Иванович Воронцов-Дашков, министр императорского двора и уделов и тесть Елима Павловича Демидова. Сам Елим Павлович, искавший новые рынки сбыта в Центральной и Восточной Сибири и даже в Китае, безусловно, был заинтересован в появлении в Екатеринбурге отделения железной дороги. Другими интересантами были и такие уральские промышленники, как Сергей Строганов и Семён Абамелек-Лазарев, а также екатеринбургское купечество: братья Агафуровы и Ошурковы, Илья Симанов и Пётр Давыдов.



Граф Илларион Иванович Воронцов-Дашков (фото 1880 г.)



Вопрос строительства здания управления дороги был поставлен на контроль в Екатеринбургской городской думе и к 1912 году был тщательно проработан. Строить было решено на восточном окончании Главного проспекта, неподалёку от железнодорожных линий «Екатеринбург-1» и «Екатеринбург-2». Для временного же размещения управления дороги Екатеринбургская дума собиралась арендовать особняк Харитоновых-Расторгуевых в районе Вознесенской горки. Но главные акционеры акционерного общества Кыштымских заводов, которому принадлежал тогда особняк, всячески противились этому, каждый раз ища повод, чтобы сорвать переговоры об аренде.

С началом Первой мировой войны все намерения относительно строительства здания пришлось отложить до «лучших времён». Но «лучшие времена» не торопились наступать: затянувшаяся война, Февральская и Октябрьская революции, Гражданская война...

Наконец, 8 августа 1919 года Народный комиссариат путей сообщения РСФСР, учитывая большой объём хозяйственных задач по восстановлению разрушенного войной железнодорожного хозяйства Зауралья, а также центральное положение Екатеринбурга в системе сложившихся железнодорожных направлений, принял решение образовать Екатеринбургское отделение Пермской железной дороги. Для нужд отделения горисполком выделил здание бывшей мужской гимназии (нынешний адрес — пр. Ленина, 33). Однако уже тогда стало ясно, что для такого многочисленного учреждения нужно здание, по меньшей мере в два-три раза большее.



Здание бывшей мужской гимназии Екатеринбурга (фото 1920-х гг.)



Ранней осенью 1926 года разработка проекта нового здания была поручена проектно-техническому отделу Екатеринбургского отделения дороги, который возглавлял гражданский инженер Константин Бабыкин.

Константин Трофимович Бабыкин родился 24 сентября 1880 года в селе Архангельском Соликамского уезда Пермской губернии. По окончании Пермского реального училища в 1900 году поступил в Киевский политехнический институт на строительный факультет. С 1 апреля 1906 года начал работать в управлении Пермской железной дороги архитектором. В 1910 году переехал в Екатеринбург.



Константин Трофимович Бабыкин (фото начала ХХ в.)



Здесь по его проектам были построены новое здание железнодорожного вокзала, гимнастический зал Екатеринбургской мужской гимназии и некоторые другие объекты, среди которых железнодорожный вокзал в Соликамске, здания железнодорожных мастерских в Перми, Нижнем Тагиле, Тюмени.

Позднее, в 1931 году, К. Т. Бабыкин начинает преподавать в УПИ на кафедре стройматериалов и частей зданий. А два года спустя возглавляет кафедру архитектуры строительного факультета, где в 1938 году становится профессором.



Профессор Константин Трофимович Бабыкин со студентами строительного факультета УПИ (фото 1947 г.)



Закладка фундамента будущего здания Управления Свердловской железной дороги состоялась 6 августа 1925 года на улице Северной (нынешний адрес — ул. Челюскинцев, 11). По этому случаю была изготовлена в двух экземплярах медная пластина с выгравированным текстом о закладке здания управления дороги. Первый экземпляр заложили в фундамент, а второй отправили в Музей истории науки и техники дороги, что находится на улице Вокзальной, 14.



Строительство здания Управления Свердловской железной дороги (фото 1927 г.)



В основу архитектурно-планировочной композиции здания управления дороги автор положил принцип «каре», в котором протяжённые четырёхэтажные корпуса замыкались в виде квадрата. В соответствии с планами служебные кабинеты и рабочие комнаты были размещены у внешнего контура здания. Поэтому более 80% всех служебных и рабочих комнат получили хорошее естественное освещение.

Здание Управления Свердловской железной дороги примечательно прежде всего тем, что оно выстроено

не по «красной линии» застройки улицы Северной (Челюскинцев), а с отступом от неё внутрь участка на 30 метров. Таким образом, здание оказалось поднятым по рельефу, а перед его главным фасадом появилось благоустроенное и озеленённое пространство. Сдано здание было в 1928 году, и с тех пор оно ни разу не меняло своих хозяев.

Здание Управления Свердловской железной дороги в 1930, 1954 и 2018 г.

В феврале 1974 года Совет министров РСФСР утвердил за зданием Управления Свердловской железной дороги статус памятника архитектуры республиканского значения и взял его под государственную охрану, о чём свидетельствует мраморная доска на главном фасаде.

Надо сказать, что в советский период находящиеся поблизости от Управления СвЖД скверики, переулки и дворы являли собой весьма непривлекательное зрелище и служили местами распития спиртных напитков и сбора асоциальных элементов. В начале нулевых руководство РЖД и СвЖД взялось за благоустройство прилегающих территорий. Теперь перед главным входом в здание разбит уютный скверик с фонтанами и ажурными заборчиками, а у самой лестницы установлены часы в ретростиле, оснащённые спутниковой системой GPRS.



Сквер перед главным входом в Управление СвЖД (фото 2018 г.)



Часы в ретростиле (фото 2018 г.)

Слева от управления ранее находились остатки зелёной зоны, сильно запущенной в прежние годы. Теперь здесь обустроен уютный сквер, ставший любимым местом отдыха молодых мам. Здесь же не так давно был установлен памятник Константину Бабыкину. Сам сквер также носит имя прославленного уральского зодчего.



В сквере имени К. Т. Бабыкина (фото 2018 г.)



Памятник Константину Бабыкину в сквере его имени (фото 2018 г.)

Преобразился и переулок Печёрский, превращённый городскими архитекторами в сквер.

Здесь произведена глубокая реконструкция, появилось освещение, оборудованы удобные места отдыха. Но свою главную достопримечательность новый сквер обрёл в июле 2018 года. Здесь был установлен барельеф из медного сплава, отражающий историю Российских железных дорог.



Сквер в Печёрском переулке и его главная достопримечательность (фото 2018 г.)



Барельеф был изготовлен Екатеринбургским художественным фондом. Авторами проекта являются глава фонда художник Сергей Титлинов и архитектор Александр Медведев. Длина сооружения — 23 метра, высота — 4 метра, вес — 15 тонн. Конструктивно барельеф выполнен с возможностью расширения, то есть в него при необходимости можно будет добавлять новые сцены.

Концептуально барельеф разделён на три части, которые олицетворяют три периода в истории России и её железных дорог. Первый период — от момента появления железных дорог до 1917 года; второй охватывает временной отрезок с 1917 до 1991 года; третий — с 1991 года по настоящее время. Все три части нанизаны на единую ось из рельсов, что, по задумке авторов, должно означать, что железные дороги скрепляют собой историю нашего государства. Барельеф содержит множество сцен и деталей, некоторые из которых даже не сразу заметны.

Обзор первого периода истории Российских железных дорог (фото 2018 г.)

На барельефе изображено большое количество людей. Некоторых из них можно легко персонифицировать, как, например, главного управляющего путями сообщения и публичными зданиями Карла Фёдоровича Толя, министра путей сообщения и министра финансов Сергея Юльевича Витте, председателя Совета министров Петра Аркадьевича Столыпина, одного из авторов проекта железной дороги Санкт-Петербург — Москва, первого министра путей сообщения Российской империи Павла Петровича Мельникова; есть среди них советские наркомы НКПС (Феликс Эдмундович Дзержинский и Лазарь Моисеевич Каганович) и министры путей сообщения СССР (Борис Павлович Бещев и Николай Семёнович Конарев).

Обзор второго периода истории Российских железных дорог (фото 2018 г.)

Персонифицировать можно не только людей. Вполне узнаваемы паровозы и электровозы, типы вагонов и контуры вокзалов. Есть на барельефе и паровоз Черепановых, правда изображения его создателей почему-то сюда не попали.

Обзор современного периода истории Российских железных дорог (фото 2018 г.)

Рассматривать барельеф можно часами, открывая для себя маленькие, не замеченные ранее детали. Как, например, традиционный для пассажирских поездов подстаканник.