Знакомство с Екатеринбургом: прогулки по Уралмашу (часть 2)

В прошлую нашу встречу мы с вами остановились на улице им. XXII Партсъезда перед школой № 79, которую городские власти Екатеринбурга, скорее всего, снесут, так как оснований для внесения её в списки объектов культурного наследия не найдено. Большинство городских чиновников считают, что вскоре школу ожидает судьба её соседа слева — кинотеатра «Темп», который до появления в городе киноконцертного зала «Космос» был главным кинотеатром Свердловска, а в марте 2018 года был безжалостно уничтожен.

Изначально на месте «Темпа» предполагали построить три небольших здания: рабочий клуб для жителей близлежащих барачных посёлков, прачечную и баню (в те годы вопросы личной гигиены стояли наравне с вопросами образования или идеологии). Но вскоре концепция изменилась. Проектировщики архитектурно-проектного бюро «Уралмашстроя», которым стал руководить Пётр Оранский, предложили построить на этом месте комплекс зданий социально-культурного назначения: кинотеатр на 950 мест, школу и большой банно-прачечный комбинат. Предложение пришлось отстаивать на бюро горкома партии, так как на тот момент план застройки соцгородка был уже утверждён.

За основу будущего кинотеатра Оранский взял типовой проект двухэтажного клуба для рабочих посёлков средней полосы и существенно его переработал, превратив в гибрид кинотеатра и районного культурного центра. Здание решили строить одноэтажным — так быстрее и менее затратно. Зрительный зал мог в короткое время трансформироваться в конференц-зал (при этом вместимость его увеличивалась ещё на сто мест), танцевальный класс, концертную или спортивную площадку. Строили в те времена очень быстро: дощато-засыпной барак возводили за пять дней, брусковый дом — за десять, двухэтажный дом-«скобку» — за 7–9 месяцев. «Очаг пролетарской культуры» рабочего посёлка Уралмаш начали строить осенью 1931-го, а сдали приёмной комиссии в начале лета 1932 года.

Кинотеатр «Темп» (фото 1940-х гг.)

Зрительный зал кинотеатра «Темп» (фото 1940-х гг.)

«Темп» сразу проектировался как кинотеатр для демонстрации звуковых фильмов. Для этого в проектную группу были приглашены из Ленинграда инженеры-акустики. В зрительном зале была проведена система приточно-вытяжной вентиляции. Для внутренней и внешней отделки здания был создан производственный участок фигурной лепки, где изготавливали декоративные элементы здания, лепнину, а также барельефы, изображавшие сцены из жизни людей: на катке, в саду, на танцах и так далее. Все барельефы выполнялись в индивидуальном порядке, для их эскизов позировали реальные люди — строители и рабочие Уралмаша.

Барельефы кинотеатра «Темп» (фото 2017 г.)

После открытия кинотеатра здесь стали демонстрироваться художественные и видовые фильмы, но пока без звука: аппаратура для воспроизведения звукового кино уже существовала, но выпускал её один на всю страну Ленинградский завод «Кинап», производственные мощности которого не могли удовлетворить растущий спрос на киноаппаратуру. Очередь на получение продукции завода длилась годами.

«Подкузьмили» уралмашевцам и тагильские пионеры, написавшие в 1930 году письмо Сталину, в котором рассказали о том, что у них в городе создаётся первый на Урале детский кинотеатр. В письме они просили «отца народов» помочь с приобретением оборудования для показа звуковых фильмов. Неизвестно, дошло письмо «до самого товарища Сталина» или нет, но в том же году на завод «Кинап» поступил приказ из Кремля: в первую очередь обеспечивать киноаппаратурой заявки детских клубов и кинотеатров. Поэтому в Нижний Тагил звуковая киноаппаратура пришла на год раньше, чем в Свердловск.

Сразу после открытия кинотеатр «Темп» стал культурным центром соцгородка Уралмаш.

Кроме показов кинофильмов, здесь устраивали кинолекции и кинодоклады, проводили партконференции и торжественные собрания рабочих завода. Со дня открытия в кинотеатре завели традицию — перед каждым сеансом на сцене выступал джаз-оркестр.

Ветеран «Уралмашзавода», бывший директор предприятия, секретарь ЦК КПСС Николай Иванович Рыжков, узнав историю кинотеатра, вспоминал весной 2018-го:

«Кинотеатр был гордостью посёлка! Здесь всегда шли самые свежие картины. Сюда ездили со всех концов Свердловска. Кроме киносеансов, по выходным в "Темпе" устраивали танцы под джаз-бэнд или эстрадный оркестр. В зале проходили и концерты эстрадных и оперных исполнителей. В кинотеатре работал буфет, где всегда было свежее пиво и мороженое. Позднее в фойе кинотеатра оборудовали небольшую эстраду, где перед сеансами выступали молодые и известные певцы и певицы».

Кинотеатр «Темп» (фото 1940-х гг.)

«Темп» стал не только первым звуковым кинотеатром Свердловска, но и первым широкоформатным. В 50-х годах на Уралмаше, следуя тогдашней моде, построили ещё один кинотеатр с двумя залами, но зрители продолжали отдавать предпочтение «Темпу». По решению отдела культуры Свердловского горисполкома «Темп» был объявлен премьерным кинотеатром. Это означало, что все новинки советского кинопроката первыми начинали демонстрироваться именно здесь. Было у премьерных кинотеатров ещё одно весьма важное преимущество: в них первыми проходили показы иностранных картин, на которые гарантированно шёл зритель. «Новые центурионы», «Конвой», «Генералы песчаных карьеров», «Три мушкетёра» и многие другие зарубежные фильмы «делали кассу» уже в первую неделю проката. Любопытно, что после того, как в Свердловске в 1967 году был построен современный киноконцертный зал «Космос», статус премьерного кинотеатра у «Темпа» не отняли и до начала 80-х Свердловск получал по две копии новых фильмов. Число ежедневных сеансов в «Темпе» варьировалось в зависимости от продолжительности фильмов. В выходные дни последний сеанс отменялся и вместо него устраивались танцы. Во время школьных каникул репертуар кинотеатра менялся — в прокатный план включались детские картины и программы мультфильмов, а в фойе кинотеатра проводились выставки детского творчества.

«Темп» в середине 70-х гг.

Закат легендарного кинотеатра начался одновременно с упадком УЗТМ. Экономические «реформы» 90-х ввергли гигант отечественного машиностроения в глубокий кризис. «Уралмашзавод» оказался не в состоянии поддерживать инфраструктуру бывшего посёлка и передал весь жилищный фонд и объекты соцкультбыта на баланс города. Лишившись поддержки предприятия, «Темп» оказался и без поддержки города. Ещё в середине 80-х, на заре перестройки, кинотеатр нуждался в замене оборудования и ремонте, но решение этих проблем из года в год откладывалось. Теперь в статусе муниципального учреждения рассчитывать на крупные финансовые вливания рассчитывать не приходилось.

Последний киносеанс в «Темпе» состоялся в 1993 году, после чего все сотрудники были уволены, а здание опечатано. Вскоре городские власти начали сдавать помещения бывшего кинотеатра в аренду. За 12 лет на арендуемых площадях побывало немало арендаторов. Здесь были плодоовощные склады, кафе «Солдат удачи», мебельный магазин-салон, спортивный зал и даже Академия фехтования.

Здание бывшего кинотеатра «Темп» в 2008 году

В 2009 году, в разгар очередного экономического кризиса, помещения кинотеатра опустели. Отчасти из-за технического состояния самого здания, отчасти из-за высоких расценок на аренду. Пустующие помещения облюбовали нелегальные мигранты и асоциальные элементы — наркоманы и бомжи. Жители Орджоникидзевского района, депутаты городской думы и Законодательного собрания не раз обращали внимание городской администрации и лично сити-менеджера Екатеринбурга на состояние здания. Кроме того, активисты движения «Реальная история» и ряд депутатов просили найти средства, чтобы возродить кинотеатр в его прежнем качестве или хотя бы отремонтировать само здание, так как оно должно рассматриваться как объект культурного наследия.

Фрагмент фасада здания кинотеатра (фото 2009 г.)

Справедливости ради надо отметить, что «Темп» никогда не состоял в реестре памятников архитектуры — ни в советский период, ни после него. Виной тому ведомственная принадлежность здания, находящегося во времена СССР на балансе «Уралмашзавода». Предложения о внесении здания кинотеатра в списки историко-архитектурных памятников неоднократно звучали и в начале 70-х, и в первой половине 80-х годов и также неоднократно отвергались руководством УЗТМ и райисполкомом.

5 июля 2011 года в пустующем здании кинотеатра начался пожар, в результате которого здание сильно пострадало: выгорела и обрушилась крыша бывшего зрительного зала и части помещений, а также огнём были уничтожены почти все внутренние перекрытия.

Здание кинотеатра «Темп» после пожара (фото 2012 г.)

Зрительный зал кинотеатра после пожара (фото 2012 г.)

Пожар всколыхнул общественность Екатеринбурга. Поддержку активистам-общественникам оказали ряд депутатов городской думы и Законодательного собрания. Через год после пожара Министерством культуры и туризма Свердловской области была проведена экспертиза, в ходе которой было установлено, что здание обладает историко-культурной ценностью, а значит, имеются все основания для включения его в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Но в администрации города на этот счёт было иное мнение. В ответе на запрос депутата Андрея Альшевских говорилось:

«Анализ имеющейся научной и технической информации, проведённый специалистами администрации г. Екатеринбург, не выявил у здания кинотеатра "Темп" признаков объекта культурного наследия».

А после того как обгоревшие руины знаменитого кинотеатра передали на баланс «Салюта», другого муниципального кинотеатра, по городу поползли нехорошие слухи о том, что здание готовится к продаже и сносу. В администрации Екатеринбурга на запросы граждан предпочитали отмалчиваться. Наконец, в 2017 году в социальных сетях и СМИ появилась информация, что «Темп» продан за 27 миллионов рублей некому ЗАО ЖК «Есенин», юридическому лицу, которое тут же перепродало здание кинотеатра одному из крупнейших застройщиков Екатеринбурга, намеренному построить на месте строений № 8 и 10 по улице им. XXII Партсъезда «малоэтажное коммерческое жильё в стиле конструктивизма».

Здание кинотеатра «Темп» в 2016 г.

Последнюю попытку спасти здание от уничтожения предприняла инициативная группа жителей района во главе с Ольгой Беляевой. В начале марта 2018 года общественники подали в Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области заявку на включение бывшего кинотеатра в реестр объектов культурного наследия муниципального значения. Узнав об этом, нынешний собственник здания в спешном порядке начал подготовку к сносу обгоревших руин. 23 марта территорию огородили, а уже утром следующего дня начался снос объекта.

День сноса был выбран неслучайно: 24 марта тысячи жителей Екатеринбурга должны были наблюдать за уничтожением «Башни смерти» — недостроенной телебашни. Но снести «Темп» под шумок не удалось — не прошло и получаса, как вокруг бывшего кинотеатра собралось множество народа. За несколько часов два экскаватора уничтожили легенду Уралмаша, а четыре самосвала вывезли остатки знаменитого кинотеатра за город, на свалку.

Снос бывшего кинотеатра «Темп» 24 марта 2018 г.

Позднее в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области отметили, что «действия застройщика не являлись законными, т. к. ранее собственнику было направлено уведомление о том, что в данный момент устанавливается, является ли памятником кинотеатр или нет. Но представитель собственника сообщил, что документов о проведении экспертизы и официального письма о приостановке демонтажа здания не получал».

Так закончилась история одного из старейших кинотеатров не только Екатеринбурга, но и всего Среднего Урала.

Продолжение следует…

Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»