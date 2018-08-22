Знакомство с Екатеринбургом: прогулки по Уралмашу

Сейчас трудно сказать, каким бы был Екатеринбург в наши дни, если бы в 1928 году в городе не началось строительство УЗТМ (Уральского завода тяжёлого машиностроения), а вместе с ним и рабочего посёлка — соцгородка, ставшего впоследствии Орджоникидзевским районом города, который жители Екатеринбурга, да и других уральских городов, называют просто Уралмаш.

Топоним Уралмаш произошёл не только от названия завода-гиганта, но и от названия строительного треста «Уралмашстрой» (сокращённо — УМС), который проектировал и строил сам завод и рабочий посёлок возле него. Незадолго до начала «стройки века» в Свердловске в состав этого треста был включён филиал ленинградского института «Гипромез», ведущего архитектурно-проектного учреждения СССР, в штате которого на тот момент были собраны ведущие архитекторы-конструктивисты. В то время конструктивизм в Советском Союзе был на пике популярности, а его принципы — простота и функциональность во всём — признаны полностью соответствующими советской идеологии. Поэтому когда о Екатеринбурге говорят как о «заповеднике конструктивизма», то первыми в перечне указывают промышленные и жилые объекты, построенные именно на Уралмаше.

Первый проект рабочего посёлка будущего гиганта отечественного машиностроения появился ещё в 1926 году и до начала строительства претерпел более двухсот изменений и правок. Проектировщики старались предусмотреть всё необходимое для жителей посёлка: школы, детские сады и ясли, магазины, прачечные и бани, другие объекты соцкультбыта. Большое значение уделялось планировке улиц и наличию подъездных путей к посёлку.



Проект рабочего посёлка Уральского машиностроительного завода в г. Свердловске



Одной из главных задач, которую Совнарком ставил перед УЗТМ, была подготовка собственных кадров. В конце 20-х — начале 30-х годов в советской промышленности стала ощущаться острая нехватка кадров. Это было связано прежде всего с тем, что специалисты, получившие образование до революции, в силу возраста прекращали работать, а подготовка новых специалистов после революции и Гражданской войны шла недостаточными темпами. Советской промышленности не хватало не только инженерно-технических работников, но и квалифицированных рабочих, а более половины рабочих самых ходовых востребованных специальностей до сих пор оставались неграмотными. На начало 1925 года только 40% всех рабочих, занятых в промышленном производстве и строительстве, имели начальное образование (3 класса).

В 1926 году Наркомпрос был вынужден признать, что всесоюзная кампания ликвидации безграмотности, начатая с большой помпой в начале 20-х годов, совершенно не годилась для профессионального обучения производственных кадров.

Большие надежды возлагались на систему школ ФЗУ (фабрично-заводского ученичества), направленную на получение молодыми рабочими профессионального образования без отрыва от производства. В школы ФЗУ, которые открывались при крупных предприятиях, принималась молодёжь в возрасте от 14 до 18 лет с начальным образованием. Срок обучения составлял 3–4 года, и наряду с профессиональным обучением в таких школах велась и общеобразовательная подготовка. В 30-х годах обучение проходило в основном на базе семилетней школы, а из-за сокращения количества часов на общеобразовательные предметы обучение в некоторых школах ФЗУ стало занимать от полутора до двух лет. К началу 40-х годов большинство школ ФЗУ были реформированы в школы фабрично-заводского обучения (ФЗО) и ремесленные училища (РУ), а

в 1959−1963 годах школы ФЗО были преобразованы в профессионально-технические училища (ПТУ).

Всего за время существования школ ФЗУ было подготовлено около трёх миллионов квалифицированных рабочих.

Буквально на следующий день после начала строительства Уральского машиностроительного завода были заложены и первые камни в фундаменты учебных заведений в рабочем посёлке машиностроителей — двух школ с семилетним циклом обучения на улице Стахановской и на улице Ворошилова (ныне — улица имени XXII Партсъезда), впоследствии получивших номера 22 и 79. Проекты обеих школ разрабатывались в архитектурно-проектном бюро «Уралмашстроя» под руководством Петра Оранского. В 1929 году архитектор Оранский, встав у руля проектного бюро треста «Уралмашстрой», разработал генеральный план соцгородка Уралмашзавода, рассчитанного на 100 000 жителей. При проектировании особое внимание уделялось экологии. Поэтому, прежде чем приступить к планировке соцгородка, проектировщики изучили направления ветров в районе будущей застройки и только после этого, с учётом «розы ветров», разместили жилые кварталы таким образом, чтобы производственные выбросы уносились за пределы города потоками воздуха. Впоследствии этот опыт был использован при проектировании и строительстве районов Химмаш и Вторчермет.

Первой, в 1932 году, была сдана в эксплуатацию школа № 22, прозванная поначалу обитателями соцгородка «камышинской» по имени протекающей вблизи речки Камышинки. Позднее распахнула двери и школа, прозванная «рабочей», так как большинство её учащихся проживали в расположенных неподалёку барачных посёлках Рабочий и Экскаваторный. При новой нумерации школ Свердловска ей присвоили № 79.

В 1934 году на XVII съезде ВКП(б) была принята резолюция о 2-м пятилетнем плане развития народного хозяйства СССР (1933−1937 гг.), в котором, в частности, была поставлена задача всеобщего образования в объёме семи классов, а также создания фабрично-заводских школ с семилетним и десятилетним циклом обучения. Тогда же Свердловский ГК ВКП(б) принял решение о создании фабрично-заводских школ двух типов: ФЗД (фабрично-заводских десятилеток) и ФЗС (фабрично-заводских семилеток). Решение коснулось и первых школ посёлка Уралмаш, и школа № 22 стала первой в городе фабрично-заводской десятилеткой.

Однако население посёлка росло, и очень скоро стало ясно, что школа не может вместить всех желающих. Тогда по решению дирекции завода, райисполкома и райкома партии на улице Красных Партизан началось строительство нового здания школы, которое было спроектировано для раздельного обучения мальчиков и девочек. Здание строилось с 1934 по 1939 год и было изначально рассчитано на единовременное обучение тысячи человек. Стройка стала сразу народной, комсомольской и пионерской — в её возведении принимали участие и родители учеников, и сами ученики, которых организовал педагогический состав школы во главе с первым директором Николаем Горбуновым. Ребята вместе с родителями и учителями носили кирпичи, убирали строительный мусор, сами спланировали пришкольный участок и озеленили территорию вокруг школы. Вскоре об этом почине узнали в Москве, и в 1936 году решением Верховного Совета СССР школе было присвоено имя Алексея Максимовича Горького. Городские легенды гласят, что предложение о присвоении школе имени прославленного пролетарского писателя в Верховный Совет внёс сам Сталин.

Основное строительство нового здания завершилось в начале ноября 1939 года, однако потребовалось ещё более полугода, чтобы завершить отделочные работы в здании, уложить дубовый паркет, завезти учебные и наглядные пособия, шкафы, столы и парты.



Проектировщики и прорабы УМС на крыльце школы накануне её сдачи Госкомиссии (фото 1940 г.)





Новое здание школы № 22 осенью 1939 г.



Внутреннее убранство школы поражало обывателей: просторные светлые классы, ковровые дорожки на лестничных маршах, тропические растения в рекреационных зонах на этажах. Школа стала образцовой не только в Свердловске, но и в области. Ещё до войны школа № 22 стала известной на весь Союз: о ней писали в центральных газетах, её с гордостью показывали иностранцам.

Но, несмотря на все положительные моменты, новое здание не решило главной проблемы рабочего посёлка Уралмаш — нехватки школьных мест. В учебном году 1940/1941 обучение здесь шло в три смены.



Главный вход школы № 22 (фото 1940-х гг.)



В годы Великой Отечественной войны ученики школы ухаживали за ранеными в свердловских госпиталях, помогали семьям фронтовиков, ставили самодеятельные спектакли, с которыми выступали в детских садах, других школах города, перед добровольцами, уходящими на фронт. В летние месяцы школьники работали в совхозах и колхозах, перечисляя заработанные деньги в Фонд обороны Родины. Так, за период с 1941 по 1943 год ученики 22-й школы передали в Фонд обороны более 58 тысяч рублей. Такая активная деятельность учителей и учащихся была отмечена Правительственной телеграммой ГКО (Государственного комитета обороны) за подписью Сталина и переходящим знаменем Горкома ВКП(б).

В послевоенный период школа № 22 пережила ещё ряд реорганизаций. Так, в 1954 году в её состав влились учащиеся 80-й «мужской» школы. Ещё через год в 22-й вводится политехническое обучение. В 1960 году в школе вводится новый педагогический профиль для учащихся 10 классов; ведётся набор по специальностям воспитатель, электромонтажник; работает конструкторское бюро, в котором создаются различные станки, приборы и даже электромузыкальные инструменты. А в учебном году 1965/1966 школа № 22 выпускает 15 золотых медалистов, устанавливая своеобразный рекорд РСФСР, который так и не был побит.



Идёт урок в школе № 22 (фото 1974 г.)



В конце 70-х наконец начинает решаться проблема переполненных классов — начато строительство нового корпуса школы, где должны разместиться начальные классы. Стройка продолжалась почти 10 лет. В новом корпусе нашлось место и для столовой на 250 мест, и для школьного пресс-центра.



Новый корпус школы № 22 (слева) (фото 2012 г.)



В 2009 году школа пережила капитальный ремонт и частичную реконструкцию. В настоящее время в ней обучаются 760 человек (против 1700 в 1990 году). Всего за годы своего существования 22-я сделала 67 выпусков. Здание школы признано объектом культурного наследия.

Любопытна история барельефов на фасаде главного входа в здание. В первоначальном варианте они должны были представлять собой эмблему учебного заведения — два серпа, образующих овал, и два молота. Но кто-то в райкоме партии заметил, что фасады будущей школы не несут никакой идеологической нагрузки. Архитекторам рекомендовали «обратить на это особое внимание». И на барельефах фасада главного входа появились книги, символизирующие учения теоретиков коммунизма — Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. Но после ХХ съезда КПСС фамилия Сталина с верхней книги была убрана и заменена аббревиатурой КПСС.

Судьба второй героини нашего рассказа — школы на улице имени XXII Партсъезда — куда печальнее.

Поначалу она была фабрично-заводской семилеткой и пользовалась не меньшей популярностью в посёлке Уралмаш, чем 22-я школа. В 30-х годах ей было присвоено имя КИМ (Коммунистического интернационала молодёжи, молодёжной организации Коминтерна). За свою долгую историю школа не раз меняла профиль и номера. Она была и начальной школой № 115, и вечерней сменной общеобразовательной школой № 193, и обычной средней школой десятилетнего цикла обучения № 79.



Школа № 79 (фото 1955 г.)



Расположенная между кинотеатром «Темп» и общественными банями, школа представляла собой интерес как образец позднего конструктивизма и дважды вносилась в областные реестры памятников архитектуры, составляемые ВООПИК (Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры), в 60-х и 80-х годах. Почему здание не получило статус памятника истории и архитектуры в советский период и не было включено в реестр объектов историко-культурного наследия, остаётся только догадываться.



Школа на улице им. XXII Партсъезда, д. 8 (фото 2011 г.)



В начале 2010 года школа была признана аварийной и закрыта. Поначалу городские власти были намерены капитально отремонтировать школу и вернуть здание департаменту образования. Затем планы изменились: в 2013 году было объявлено, что в здании после ремонта будет открыт «бизнес-инкубатор». Однако время шло, а приводить аварийную школу в порядок никто не собирался. В 2014 году объект перестали охранять, сократив ставки сторожей, и он превратился в классическую «заброшку». По ночам в здании хозяйничают подростки и асоциальные элементы, что периодически приводит к пожарам.



Внутри школы (фото 2014–2015 гг.)



Активисты местного «Архнадзора», депутаты городской думы и законодательного собрания Свердловской области, просто неравнодушные граждане не раз обращались к властям города с просьбой отремонтировать бывшую школу. Но после того как в марте 2018 года начали сносить кинотеатр «Темп», горожанам стало ясно, что заброшенную школу, скорее всего, ожидает такая же судьба.

В начале июня активисты решили детально отснять барельефы на стенах школы, чтобы затем с помощью компьютерных программ создать их цифровые трёхмерные модели. Как полагают специалисты, барельефы имеют не только историческую, но и художественную ценность. Созданные скульптором проектного отдела «Уралмашстроя» Николаем Новаковским, они являются образцами фасадного декора переходного периода от конструктивизма к сталиансу.



Барельефы школы на ул. им. XXII Партсъезда



Любопытно, что один из барельефов, изображающий школьницу, скульптор Новаковский сделал с натуры: ему позировала ученица школы Ирина Анфимова, ставшая впоследствии учителем.

Продолжение следует…

Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»