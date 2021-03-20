Знакомство с Екатеринбургом: по пути к Дендрарию

Добраться до екатеринбургского дендрария, или Дендрологического парка, можно по-разному. Например, доехать на метро до станции «Геологическая», или на трамваях № 3 или 10 до остановки «Цирк», или на автобусах до остановки «Гринвич». Можно вообще доехать на такси. Но если вы никуда не торопитесь, будет куда интереснее пройтись пешком по улице 8 Марта от её пересечения с улицей Малышева до самого дендрария, а по пути полюбоваться купеческими особняками, построенными в XIX веке вдоль одной из самых значимых и оживлённых улиц Екатеринбурга.

Начать нашу прогулку, наверное, надо с небольшой вводной. Улица 8 Марта до революции 1917 года называлась Уктусской и являлась важнейшей составляющей Екатеринбурга торгового. На Уктусской улице находился Хлебный рынок, на неё выходил своим восточным фасадом Гостиный двор, на ней находились лавки и магазины богатейших екатеринбургских купцов.



Уктусская улица на открытке начала ХХ века

(https://ic.pics.livejournal.com/meladan/4302185/2333352/2333352_original.jpg)



Название своё улица получила по имени Уктусской дороги, что с 1702 года соединяла Уктусский завод со строящимся Исетским заводом. Некоторые историки и этнографы считают, что торговля на Уктусской дороге существовала ещё в начале XVIII столетия. По их мнению, это следует из её названия: в переводе с тюркского «ук-тус» означает место, где производится меновая торговля. Так же назывались и речка, на которой был построен Уктусский завод, и посёлок, где полукочевые башкиры и татары меняли меха на муку и оружие у русских поселенцев.

Наш маршрут пролегает по той части Уктусской улицы, которая менее всего известна не только туристам, но и многим жителям Екатеринбурга, — между Покровским проспектом (ныне — улица Малышева) и Сибирским проспектом (улица Куйбышева).



https://www.suvmedia.ru/static/uploads/pages/ar/1512398085006.jp



Первый же дом по чётной стороне улицы — № 12 — сразу привлекает внимание своим строгим и изящным фасадом и правильными формами, определявшими очень популярный в XIX столетии архитектурный стиль классицизма. Дом был заложен в 1837 году и поначалу принадлежал семье торговцев Моревых. В 1870 году он оказался в собственности мещанки Доминики Симановой из династии екатеринбургских торговцев мукой. Помимо двухэтажного дома, в усадьбе находились флигель и баня.



Дом мещанки Д. Я Симановой (фото: Travelask, 2018 г.)

(https://уральский-рабочий.рф/media/publications/d/7/d7d56f712372a4f80de7d7d70a35891f_1152x_.jpg)



В 1896 году в части здания подвал объединили с первым этажом и в получившемся помещении открыли магазин. В начале ХХ века дом снова сменил хозяев, а в ночь с 31 декабря 1905-го на 1 января 1906 года здесь состоялось последнее заседание Екатеринбургского комитета большевиков во главе с Яковом Михайловичем Свердловым. Революционное прошлое здания позволило ему в 1980 году получить статус историко-архитектурного памятника республиканского значения. Но в наши дни статус дома понизили: теперь это объект культурного наследия регионального значения.

Ещё один малоизвестный дом находится неподалёку — на улице 8 Марта, 19. Построен он был в 1856 году, а в 1880-м его владельцем стал мещанин Дмитрий Петрович Максимов. Первый этаж дома занимала лавка, где Максимов вёл торговлю механическими изделиями для мукомольного производства, в том числе очень популярной в те времена московской фирмы «Эрлангер и Кº», которую в 1860 году основал в Москве коренной москвич Антон Максимович Эрлангер. По всем

признакам, в первую очередь по доходам, Дмитрий Петрович вполне мог бы быть купцом 2-й, а то и 1-й гильдии. Кроме этого дома, Максимов имел ещё две усадьбы на Тихвинской улице, где у него находились кузнечные мастерские и фабрика по выделке кож. По всей видимости, Дмитрий Петрович не горел желанием платить гильдийный сбор (а это почти 6% от прибыли) и записался «торгующим мещанином».



Дом мещанина Д. П. Максимова (фото неизв. авт. нач. ХХ в.)

(https://okn.midural.ru/sites/default/files/photo_okn/3102_1.jpg)



В начале XX века дом приобрело Товарищество чайной торговли «А. Высоцкий и Кº», которое предлагало не только разные сорта чая и других «колониальных товаров», но и разнообразную чайную посуду. В советское время дом занимали различные учреждения.

В 2003 году здание было подвергнуто капитальному ремонту, в результате которого внешний вид его фасадов изменился до неузнаваемости — и не в лучшую сторону. Тем не менее зданию присвоен статус объекта культурного наследия.



Объект культурного наследия «Дом мещанина Максимова» (фото неизв. авт., 2010-е гг.)

(https://static.tildacdn.com/tild3431-3863-4638-b434-356664613066/3102_2.jpg)



Буквально рядом с максимовским особняком находится ещё один купеческий дом, построенный в середине XIX века и принадлежавший купцу 2-й гильдии Александру Сидоровичу Клюквину (ул. 8 Марта, 21). О купце Клюквине в Екатеринбурге сохранилась добрая память: торговец мукой был активным общественником, а в 1872–1884 годах даже избирался гласным Екатеринбургской городской думы. Поговаривают, что Александр Сидорович часто отпускал товары в долг, причём малоимущих покупателей в долговую книгу не вносил.

В некоторых источниках говорится, что дом Клюквина был построен другим екатеринбургским купцом — Ефимом Телегиным, который славился своей приверженностью «старой вере».



Дом по ул. 8 Марта, 21 (фото неизв. авт., 2010-е гг.)

(https://static.tildacdn.com/tild6639-3761-4333-a564-353463393361/2qJKSUPyFbw.jpg



В отличие от предыдущего дома, этот особняк мало изменился за прошедшие годы.

Одним из красивейших домов улицы Уктусской был и остаётся дом № 20, построенный во второй половине XIX века в не очень популярном на Урале стиле неоготики. История постройки этого дома неизвестна. Известно только, что в 1880 году он стал принадлежать купеческой вдове Ольге Кирилловне Яринской. В те годы Яринские были весьма известными купцами в Екатеринбурге, но глава семейства, стремясь расширить своё дело, погряз в долгах и, не вынеся позора, покинул этот мир. Ольга Кирилловна решила продолжать семейный бизнес одна: в магазине на первом этаже дома она довольно долго и успешно торговала мукой и бакалеей.

В середине 80-х годов ХХ века здание, уже в статусе памятника истории и архитектуры, пережило капитальный ремонт и с тех пор содержится в удовлетворительном состоянии.

Дом купеческой вдовы О. К. Яринской (фото 1986 и 2012 гг.) (http://www.1723.ru/photo/s4/958.jpg) Дом купеческой вдовы О. К. Яринской (фото 1986 и 2012 гг.) (https://ic.pics.livejournal.com/meladan/4302185/2338051/2338051_original.jpg) Дом купеческой вдовы О. К. Яринской (фото 1986 и 2012 гг.) (https://ic.pics.livejournal.com/meladan/4302185/2338623/2338623_original.jpg)

Ещё один дом, которым стоит полюбоваться, находится неподалёку от бывших владений купчихи Яринской — это дом № 18 на улице 8 Марта. Здание именуется в справочниках «домом Яковлевых и Борчанинова». Построено оно было наследниками знаменитого промышленника Саввы Яковлева (Собакина) — того самого, который во второй половине XVIII века купил у Прокофия Демидова все заводы, унаследованные при разделе «железной империи» отца. Дом был построен в 1859 году по проекту архитектора Турского.



Дом Яковлевых и Борчанинова на фото начала ХХ в.

(https://static.ngs.ru/news/2017/preview/4364e0fa0c9a83c6bab44266f8f9d29605e885d3_900_569.jpg)



Павел Петрович Бажов писал о купце Борчанинове: «Этот был уже из “сюртучных купцов”, но образования он не имел. Освоив галстук и шляпу, А. Борчанинов имел ещё совсем примитивный вкус. Об этом говорят на всю Уктусскую улицу кариатиды в виде рослых кучеров, которыми был украшен новый дом этого купца».

После Октябрьской революции дом у наследников Александра Ефремовича конфисковали и расположили на его площадях Екатеринбургский комиссариат народного образования. Позднее сюда перебрался штаб 57-й Екатеринбургской дивизии, затем здание отдали под общежитие. В 1989 году особняк передали Детской филармонии, которая находилась в нем до 1991 года.

Дом Яковлевых и Борчанинова (фото: meladan, 2012 г.) (https://ic.pics.livejournal.com/meladan/4302185/2339535/2339535_original.jpg) Дом Яковлевых и Борчанинова (фото: meladan, 2012 г.) (https://ic.pics.livejournal.com/meladan/4302185/2339747/2339747_original.jpg) Дом Яковлевых и Борчанинова (фото: meladan, 2012 г.) (https://ic.pics.livejournal.com/meladan/4302185/2340278/2340278_original.jpg) Дом Яковлевых и Борчанинова (фото: meladan, 2012 г.) (https://ic.pics.livejournal.com/meladan/4302185/2340090/2340090_original.jpg)

Несмотря на то, что дом впечатляет своим внешним видом, специалисты утверждают, что он уже давно должен быть поставлен на реставрацию.

И уж раз мы заговорили о купце Борчанинове, нельзя не вспомнить его компаньона Евгения Ивановича Первушина, тоже купца-мукомола, особняк которого находится на улице 8 Марта, 28, что на углу с улицей Радищева. В отличие от Борчанинова, Первушин строил особняк не для себя, а в качестве доходного. В начале ХХ века на Урале начал стремительно развиваться гостиничный бизнес, и Евгений Иванович решил следовать веяниям моды. К тому же он практически ничем не рисковал: едва строительство началось, как Екатеринбургское казначейство заключило с купцом долгосрочный договор на аренду целого этажа в будущем доме. Вслед за казначейством в здание перебрался и Уездный съезд. Первый этаж особняка Первушин решил сдавать под магазины.



Доходный дом Е. И. Первушина (фото 1910 г.)

(http://mugiso.midural.ru/region/okn/foto/2592_1.jpg)



Здание строилось по проекту модного московского архитектора Павла Александровича Заруцкого и обошлось заказчику в круглую сумму.

В годы Великой Отечественной войны, с 1941-го по 1943-й, в обстановке строжайшей секретности из подвала этого дома на всю территорию Советского Союза вещал легендарный Левитан. Жил Юрий Борисович в маленьком деревянном доме, расположенном во дворе бывшего купеческого особняка. Кстати, отсюда же в прямом эфире читали свои рассказы и стихи эвакуированные из Москвы Лев Кассиль, Агния Барто, Алексей Толстой и другие известные советские писатели и поэты.

Доходный дом Е. И. Первушина (фото: meladan, 2012 г.) (https://ic.pics.livejournal.com/meladan/4302185/2336678/2336678_original.jpg ) Доходный дом Е. И. Первушина (фото: meladan, 2012 г.) (https://ic.pics.livejournal.com/meladan/4302185/2336915/2336915_original.jpg)

В 2011 году объект культурного наследия «Доходный дом купца Е. И. Первушина» был тщательно отреставрирован, и сейчас здание находится в хорошем состоянии.

От угла дома Первушина уже виден екатеринбургский дендрарий, который возник в 1948 году на месте одного из самых старых рынков Екатеринбурга — Хлебного, — где с середины XVIII столетия шла бойкая торговля хлебом, мукой, крупами и фуражом, где держали свои лавки и лабазы купцы Симановы и Максимовы, Первушины и Борчаниновы, Яринские и Клюквины — обитатели улицы Уктусской.

(с) 2021. Сергей Волков и Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»

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