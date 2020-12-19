Знакомство с Екатеринбургом: об уральском пионере документальной фотографии Вениамине Метенкове

Есть в Екатеринбурге уникальный музей, который часто игнорируется гостями города. Отчасти из-за того, что он находится в тени других достопримечательностей, расположенных поблизости, таких как Храм на Крови, Вознесенский собор или Харитоновская усадьба, а отчасти из-за того, что чаще туристы обращают внимание на вывеску «Фотографический магазин Метенкова», а не на вывеску, менее заметную, расположенную ниже, — «Фотографический музей Метенкова». А тем временем он является единственным музеем, экспозиции которого посвящены истории фотографии на Урале.



Фрагмент спутниковой карты 2020 г.



Фотографы-профессионалы и любители хорошо знают это здание в Екатеринбурге по адресу ул. Карла Либкнехта, 36. Практически с первого дня его открытия здесь работал магазин, выгодно отличавшийся от десятков других фотосалонов широким ассортиментом фототоваров, грамотным персоналом и, конечно, своей исторической составляющей — музеем, который переносит посетителя в увлекательный мир истории развития фотографии в городах и заводских посёлках Урала.

Главный «виновник» появления этого музея — мещанин Метенков — известен как родоначальник документальной и жанровой фотографии на Среднем Урале, первый уральский кинооператор и кинопрокатчик, удачливый предприниматель, сумевший объединить увлечение всей своей жизни и бизнес.

Вениамин Леонтьевич Метенков родился 25 марта 1857 года на Миасском заводе в Троицком уезде Оренбургской губернии. Его родители были убеждёнными старообрядцами и не признавали светского образования. Начальная школа считалась «заведением греховным», и все шестеро детей миасских мещан Леонтия Гавриловича и Степаниды Афанасьевны Метенковых довольствовались домашним образованием.

Первое знакомство с фотографией Вениамина Метенкова произошло в 1872 году, когда он вместе с семьёй приехал в Москву посетить Всероссийскую политехническую выставку. Тогда вся семья сфотографировалась в выездной мастерской участника выставки Михаила Петровича Настюкова, довольно известного столичного фотографа. Был ли это тот самый случай, который предопределил увлечение фотографией молодого провинциала с Урала, неизвестно. Известно лишь, что процесс съёмки показался тогда Метенкову «любопытным и немного таинственным».



Вениамин Леонтьевич Метенков



Более близкое знакомство с фотографией у Вениамина Метенкова произошло в 1875 году, когда он поступил на работу к известному в уезде золотопромышленнику Симонову конторщиком на Кочкарский прииск. На прииске работала семья ссыльных поляков, которая до высылки держала в родном городе фотомастерскую. Общаясь с ними, Метенков заинтересовался фотоделом, да так, что уже через год оставил службу у Симонова и, вернувшись в Миасс, приобрёл фотокамеру и начал осваивать коммерческую съёмку. Он ездил по близлежащим приискам и снимал портреты золотоискателей, которые не скупились на гонорары.

Мода последней четверти XIX столетия на фотографические портреты очень быстро закрепилась в России. Фотографировались и в одиночку, и всей семьёй, и даже всей роднёй. Причём «сняться на карточку» стремились не только городские обыватели, купцы, кустари или старатели, то есть люди с доходами средними и выше среднего. Многие заводские рабочие и крестьяне откладывали лишнюю копейку, стремясь накопить денег хотя бы на одну карточку. Размещали фотокарточки обычно в «красном углу», под иконостасом либо справа или слева от него. Только в начале ХХ века семейные фотогалереи стали перемещаться из «красного угла» в простенки между окнами или на глухие стены, над комодами или горками сундуков.

Денежная работа позволила Метенкову через 3 года открыть в Миассе своё первое фотоателье «Новая фотография В. Л. Метенкова», которое быстро стало популярным благодаря высокому качеству снимков, вежливому обращению с клиентами мастера и невысоким ценам. За 2 года «Новая фотография» стала одной из престижных фотомастерских Миасса, а Вениамину Леонтьевичу предложили вступить в Русское техническое общество, созданное в 1866 году для содействия развитию в России техники и промышленности. В 1882 году учёный совет Уральского общества любителей естествознания приглашает Метенкова приехать в Екатеринбург и сделать доклад о развитии фотографии и фотографической техники.



В. Л. Метенков у фотографической камеры



По всей видимости, эта поездка сыграла немаловажную роль в решении Вениамина Леонтьевича переехать в Екатеринбург. Переезд состоялся в 1883 году, при этом Метенков оставляет в Миассе работающее фотоателье, доверив его управление родственникам.

В Екатеринбурге Вениамин Леонтьевич берёт в аренду дом на Вознесенском проспекте, где вскоре открывает фотоателье. Сведения о нём очень быстро попадают в местную прессу, причём все отзывы были исключительно положительными.

Так, в газете «Екатеринбургская неделя» № 25 за 1883 год отмечалось: «Фотографическое ателье В. Метенкова отвечает требованиям современного фотографического искусства, а превосходные групповые портреты являются новинкой для Екатеринбурга. Мягкость полутонов, изящество и отчётливость работ вообще не оставляют желать лучшего. Они напоминают кисть художника, а не свет, работающий в камере-обскуре. А цены, назначаемые г-ном Метенковым, весьма невысоки и общедоступны».



Рекламный буклет фотоателье В. Л. Метенкова



Кроме фотосъёмки и изготовления карточек, Метенков начинает заниматься конструированием и усовершенствованием фототехники и технологии обработки фотоматериалов. Свои изобретения он сначала испытывал у себя в фотомастерской, а после получения положительных результатов предлагал «ноу-хау» клиентуре. Несколько раз Вениамин Леонтьевич выезжал в Москву и Санкт-Петербург для участия в фотографических выставках. Во время этих мероприятий он знакомился с известными русскими фотографами и с руководителями зарубежных фирм и их представительств в России. Благодаря этим знакомствам он наладил прямые поставки в Екатеринбург продукции таких фирм, как Carl Zeiss, Goerz и Kodak. И именно поэтому его магазин всегда располагал образцами лучшей зарубежной фотоаппаратуры и фотоматериалами ведущих французских и немецких фирм.

Образцы фотографических портретов, сделанных в мастерской В. Л. Метенкова Образцы фотографических портретов, сделанных в мастерской В. Л. Метенкова Образцы фотографических портретов, сделанных в мастерской В. Л. Метенкова

Ещё одним увлечением Метенкова на новом месте стала документальная и видовая фотография. Он часто отправлялся в поездки по городам, сёлам и заводским посёлкам Екатеринбургского и Верхотурского уездов, выезжал снимать природные объекты на Северный и Южный Урал и из каждой поездки возвращался с большим количеством фотоснимков.

Спустя 3 года активной деятельности в Екатеринбурге Вениамин Метенков решает выпускать фотографические открытки с видами красивых или памятных мест Урала. Но для реализации этой идеи было необходимо более просторное помещение.

С этого момента начинается история здания, известного нам ныне как дом Метенкова. Участок земли на Вознесенском проспекте, на котором позднее появился дом № 36, ещё на плане города 1825 года был усадьбой, которая принадлежала священнику Екатерининской церкви Николаю Милорадову. На плане 1856 года на территории усадьбы уже значится построенный «на каменном полуэтаже деревянный одноэтажный дом о семи окон, выходящих на храм, с садом и службами». Дом и усадьба находились в ведении Милорадовых до 1870 года, когда их выкупил приехавший из Красноуфимска покорять Екатеринбург купец 2й гильдии Николай Архипович Бархатов. Николай Бархатов вместе с женой Марией Сильвестровной и братом Александром был владельцем Белянковского винокуренного завода, который в те годы славился своим недорогим и качественным «белым вином»*, которое производилось исключительно по семейной рецептуре. Бархатовскую продукцию знали и ценили в Красноуфимске и Перми, но в Екатеринбурге она не пользовалась особым спросом. И Николай Архипович решил лично представлять «белое вино» своего завода в Екатеринбургском уезде. Дела у купца шли неплохо, и в 1882 году он расширяет дом вторым этажом. Впрочем, продержался красноуфимский купец на местном рынке недолго: после того как в Екатеринбурге развернули свою деятельность Поклевские и Злоказовы, прибыли Бархатовых стали уменьшаться. В 1894 году Николай Архипович решает закрыть несколько своих лавок в Екатеринбурге и выставить на продажу дом. Дом удалось продать лишь по прошествии года. Покупательницей стала мещанка Евдокия Васильевна Ожегова, младшая сестра известной в Екатеринбурге акушерки Татьяны Ожеговой. По одной из легенд, Бархатов даже немного снизил цену за дом исключительно из уважения к Татьяне Васильевне. Вряд ли купец знал, что купившая дом молодая женщина несколько дней назад стала женой известнейшего екатеринбургского фотомастера Вениамина Метенкова, у которого Николай Архипович не раз фотографировался. Кстати, купчая на дом была оформлена именно на Евдокию Ожегову, а деньги на покупку дала её старшая сестра.

Сразу после завершения сделки купли-продажи в доме № 36 по Вознесенскому проспекту начался капитальный ремонт, продлившийся почти год. И в 1896 году на первом этаже был открыт «Склад фотографических принадлежностей Е. В. Метенковой». Вывеска, на которой было имя Вениамина Леонтьевича, появилась на доме лишь в 1901 году. А в 1898-м с разрешения городской управы к зданию было пристроено помещение фотографической мастерской с застеклённым павильоном.



Пристроенная со стороны улицы Клубной фотографическая мастерская Метенкова (фото 1902 г.)



Фотографический магазин Метенкова предлагал широчайший спектр фотографических товаров — от нарукавников до фотографических камер, в том числе и импортного производства. А также фотографические открытки с видами уральских природных красот и достопримечательностей, фотоальбомы всевозможных размеров с фотографиями на различную тематику, большой выбор паспарту и коробок для хранения фотокарточек и множество других товаров.



Внутренний интерьер магазина В. Л. Метенкова





Контора магазина, расположенная в конце торгового зала



Принимал участие Вениамин Леонтьевич и в фотографических экспедициях, которые в начале ХХ века предпринимались разными известными фотографами. В 1908 году он сопровождал в поездке по Уралу известного петербургского фотографа Михаила Антоновича Круковского. А в 1912 году был проводником у легендарного пионера цветной фотографии Сергея Михайловича Прокудина-Горского во время его экспедиции по реке Чусовой.

С 1887 года фотопредприятие Метенковых не пропускает ни одной крупной выставки в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге.



Фото «Ночёвка у камня на берегу Чусовой» из коллекции С. М. Прокудина-Горского





Стенд В. Л. Метенкова на Сибирско-Уральской научно-промышленной выставке 1887 г.



Несмотря на то что дела у Метенковых шли хорошо, супруги большое внимание уделяли рекламе своего фотозаведения, практически ежегодно выпуская новые рекламные открытки, буклеты или рекламные объявления, размещаемые в витринах, на заборах или тумбах. Накануне Февральской революции фотографический магазин Метенкова предлагал не только фототовары. Постоянно в наличии имелась киноаппаратура, «волшебные фонари» для дома и школы, оборудование для просмотра стереоскопических снимков.

Рекламная продукция магазина Метенковых: открытка, паспарту (оборот), афиша Рекламная продукция магазина Метенковых: открытка, паспарту (оборот), афиша Рекламная продукция магазина Метенковых: открытка, паспарту (оборот), афиша

В 1901 году Метенков увлёкся съёмкой документальных и видовых фильмов. За период с 1902 по 1911 год он снял 16 фильмов, в основном о городах и природе Урала.

Октябрьские события 1917 года Метенковы встретили довольно спокойно. Но затем отношение Вениамина Леонтьевича к новой власти изменилось. В июле 1919 года семья отправляется вслед за отступающими колчаковскими войсками в Сибирь. Остановиться решили в Томске у Марии Серебрениковой, сестры Евдокии Васильевны, которая убедила Метенковых остаться в Томске и помогла найти работу. В июле 1921-го Метенковы решают вернуться в Екатеринбург. Их дом на Вознесенском проспекте был реквизирован, и знаменитому фотографу с семьёй пришлось ютиться у родственников.



Реквизированный дом Метенковых в 1935 г.



Три года Метенковы живут на остатки сбережений, перебиваясь случайными заработками. Наконец в 1925 году Вениамин Леонтьевич смог устроиться фотографом в газетный отдел акционерного общества «Урал-Книга». Позднее он работал заведующим фотолабораторией Свердловского окружного «Пролеткульта», заведующим магазином «Совкино».

Последние годы Метенковы жили на квартире у дочери в доме № 15 по улице Сцепщиков. 9 марта 1933 года Вениамин Леонтьевич скончался. Его похоронили на Михайловском кладбище Екатеринбурга.



Е. В. и В. Л. Метенковы



В советское время дом Метенкова занимали различные учреждения. А в 1991-м городские власти решили снести здание. Но общественность города, краеведы, историки встали на защиту усадьбы. В 1993 году администрация Екатеринбурга решила отреставрировать дом и открыть в его стенах музей. На то, чтобы привести здание в порядок, потребовалось 5 лет, и 10 августа 1998 года бывший дом мещанина Метенкова, ставший филиалом Музея истории Екатеринбурга, был открыт для посетителей.

(с) 2020. Сергей Волков и Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»

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* В XVII–XIX вв. «белым вином» в России называли водку (прим. авт.).

Фото: Максим Бугаев; из архивов фотографического музея «Дом Метенкова» и личных архивов авторов.

Фоторепродукции: С. Волков.