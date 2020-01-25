Знакомство с Екатеринбургом: неприметные шедевры конструктивизма

Мы уже упоминали, что многие специалисты в области истории архитектуры называют Екатеринбург не иначе как «заповедник конструктивизма». И это определение приходит на ум каждый раз, когда, гуляя по городу, мы неожиданно открываем для себя всё новые, доселе неведомые здания, построенные в этом стиле в 1920–1930-х годах.

Это может показаться странным, но наименее известная большинству жителей Екатеринбурга часть этого «заповедника» находится в одном из самых людных мест столицы Среднего Урала. В самом начале улицы Малышева, напротив Центрального стадиона, расположился настоящий шедевр архитектурного авангарда — комплекс зданий, известный как городок юстиции. Комплекс состоит из трёх зданий: Дом юстиции (ул. Малышева, 2б), жилой дом для работников суда и прокуратуры (ул. Малышева, 2ж) и детский сад (ул. Малышева, 2е). Любопытный факт: в открытых архивах нет ни одного исторического снимка этих зданий. Объясняется это тем, что комплекс вплотную примыкал к ИК-2 — легендарной «двойке», а также к старейшей тюрьме города, которые во все времена являлись режимными объектами.



Городок юстиции на спутниковой карте Екатеринбурга.

1 — Дом юстиции; 2 — жилой дом; 3 — детский сад



Комплекс начали строить в 1926-м, а полностью сдали в эксплуатацию в 1932 году. Автором проекта стал недавно прибывший в Свердловск по распределению молодой архитектор Сергей Захаров.

Сергей Ефимович Захаров родился 26 ноября 1900 года в Сахалинской области, в городе Александровске-Сахалинском, где его отец отбывал военную службу. В 1910 году семья переехала в Новосибирск. В том же году Захаров поступил в Новосибирское реальное училище, которое окончил в 1917 году. После окончания училища он уехал в Томск, где до 1927 года учился в Томском архитектурно-строительном институте, а также занимался в Томском художественном училище. После окончания института, в 1927–1931 годах, жил в Свердловске, был членом Свердловского филиала АХР, принимал участие в выставках АХР.



Художник и архитектор Сергей Ефимович Захаров (фото 1970-х гг.)



Работая в Свердловске в трестах «Уралгипрозем» и «Уралжилстрой» Сергей Захаров принимал участие в проектировании Магнитогорского завода и ряда общественных зданий Свердловска. В 1931 году он уехал в Ленинград. Работал в ленинградском Областном профсовете, принимал участие в проектировании Театра Ленинского комсомола. В 1935 году перешёл на работу в мастерскую № 7 треста «Ленпроект», а в 1938-м был принят в члены Ленинградского Союза советских художников. В 1938–1939 годах работал главным художником павильона «Хлопок» на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве. В годы войны Сергей Ефимович работал в эвакуации, в Таджикистане, а после возвращения в Ленинград в 1945–1946 годах участвовал в восстановлении здания Мариинского дворца. Был награждён медалью «За доблестный труд в Великую Отечественную войну» и удостоен звания «Заслуженный деятель искусств Таджикской ССР».

Параллельно разрабатывал проекты внутренней отделки советских трансатлантических теплоходов. В 1954 году был награждён орденом «Знак почёта». Как художник-станковист работал преимущественно в технике акварели и темперной живописи. Всеобщее признание получили натюрморты художника, выполненные в технике акварельной заливки. Среди станковых произведений, созданных С. Е. Захаровым, были и работы, посвящённые Уралу. Например, картина «Нижний Тагил», написанная в 1928 году.

Участник выставок акварели в Румынии и Югославии (1965), Чехословакии (1966), Норвегии (1968) и на Кубе (1971). Кроме того, как художник он семь раз проводил персональные выставки. Произведения С. Е. Захарова находятся в Государственном Русском музее, в музеях и частных собраниях в России и ещё семи странах мира.

Сергей Ефимович Захаров скончался в 1993 году в Санкт-Петербурге.

Главное здание комплекса — Дом юстиции — состоит из двух частей. В цилиндрической части здания был расположен суд, вторая половина была предназначена для размещения юридического института. Студенты, не выходя на улицу, могли посещать судебные заседания и получать теоретические и практические знания в одном месте.

Здание Дома юстиции, где располагались суд и юридический институт (фото 2017 г.)

В наши дни здесь располагается Железнодорожный районный суд города Екатеринбурга.

Следующее здание — жилой корпус. Квартиры в нём были исключительно служебные, и ордера выдавались работникам суда, прокуратуры и следственного изолятора. Внутридворовое пространство дома тщательно охранялось. Жилой корпус имел переменную этажность. С наружной стороны здание украшено красивыми, словно невесомыми балконами. Балконы имелись и с внутренней стороны жилого дома, но изяществом не отличались.



Балконы с наружной стороны жилого дома городка юстиции…





...и с внутренней стороны (фото 2017 г.)



В 1984 году жилой корпус реконструировали. Полностью были заменены коммуникации и перекрытия. В угловой секции здания расположился Чкаловский районный суд.

Последним зданием всего комплекса был построен детский сад, ныне известный как «дом-улитка». Трудно сейчас сказать, почему архитектор выбрал именно такую форму и компоновку здания. Сам он примерно за год до своей смерти в интервью французскому изданию Decormag заявил, что здание построено в форме человеческого эмбриона.



«Дом-улитка» архитектора С. Е. Захарова (фото 2018 г.)



Здание изначально строилось как детское дошкольное учреждение образования. Получить место в детском саду городка юстиции могли дети работников суда и прокуратуры, а также дети сотрудников милиции.

С 1934 по 1946 год в «доме-улитке» находился детский сад с яслями, а затем здание перепрофилировали под детский дом. После перестройки здание не раз меняло хозяев и арендаторов. Последние открыли на имеющихся площадях малобюджетную гостиницу «Большой Урал» и турфирму.

Общая площадь «дома-улитки» вместе с подвалом составляет 1,6 тыс. кв. метров.

Ассиметричные части и разноразмерные окна здания создают странную иллюзию: когда проходишь мимо его стен, создаётся впечатление, что дом движется, словно играя с наблюдающим.

Любопытно, что «дом-улитка» получил статус памятника архитектуры только в 2018 году. Долгое время о нём просто не вспоминали и он считался утраченным. Тем не менее последние арендаторы постарались, насколько это возможно, сохранить некоторые части интерьера — оконные рамы, лестницы, перила.

Внутри «дома-улитки» (фото 2018 г.)

В 2019 году муниципалитет выставил здание на продажу за 73 миллиона рублей...

Другому памятнику конструктивистской эпохи повезло куда меньше, чем городку юстиции. Несмотря на то что статус памятника архитектуры здание получило на 27 лет раньше. Это строение «притаилось» в Банковском переулке (пер. Банковский, 9).



Здание акционерного общества «Союзхлеб» (1) на спутниковой карте 2019 г.

Цифрой 2 отмечен Большой Златоуст на площади Малышева



Здание акционерного общества «Союзхлеб» строилось в сжатые сроки и ударными темпами. В 1925 году был принят План застройки главной торговой площади Свердловска по постановлению окрисполкома. А уже в 1926 году на месте торговой площади началось строительство этого здания, проект которого был разработан архитектором Георгием Павловичем Валёнковым по заказу Всесоюзного предприятия Госстрах для города Свердловска.

Георгий Павлович Валёнков родился 24 января 1893 года в городе Муроме Владимирской губернии в семье инженера. В 1910 году окончил Муромское реальное училище, в 1918-м — Институт гражданских инженеров с золотой медалью за проектирование. С 1916 года учился на живописном отделении Высшего художественного училища при Академии художеств. С 1918 по 1926 год служил в Красной Армии в должности инженера, а затем начальника военно-инженерной дистанции в Екатеринбурге и Тюмени.



Георгий Павлович Валёнков (фото 1930-х гг.)



После Гражданской войны заведовал проектным отделением треста «Уралпромстройпроект» (1926–1931), с 1932 по 1934 год был главным инженером и архитектором по проектированию Дома обороны. После чего стал работать в качестве научного секретаря архитектурной комиссии при Свердловском облисполкоме.

Член правления Свердловского отделения Союза советских архитекторов с 1935 года. Умер 13 мая 1940 года в Свердловске. Похоронен на Лютеранско-католическом кладбище. Захоронение не сохранилось.

Планировочные решения здания характерны для конструктивизма конца 1920-х годов: это и диагональное расположение входных помещений и центральной лестничной клетки, это и зальные помещения первого этажа, и коридорный тип планировки на верхних этажах. По форме строение напоминало корабль, однако в наши дни сходство с трудом угадывается, так как за 90 с небольшим лет был утрачен ряд архитектурных элементов.



Здание акционерного общества «Союзхлеб» (фото 1930 г.)



С 1929 по 1941 год в здании располагалось акционерное общество «Союзхлеб» — некий прообраз сети «Коопторг» в послевоенное время. В годы Великой Отечественной войны здесь находился госпиталь № 1705 для раненых бойцов РККА, о чём свидетельствует установленная на фасаде памятная доска. Также в здании располагалось отделение Госстраха. В послевоенные годы здесь размещались Свердловский завод медпрепаратов и Институт профзаболеваний. В 2010 году в связи с аварийным состоянием здания его эксплуатация была прекращена, а само здание законсервировано.

Здание акционерного общества «Союзхлеб» (фото 2012 г.)

К сожалению, несмотря на то что здание акционерного общества «Союзхлеб» входит в перечень объектов культурного наследия Свердловской области и находится буквально в шаге от администрации города, уже 10 лет о нём никто не заботится. Ходят слухи о том, что его разрушают намеренно, чтобы расчистить место под точечную застройку в центре.



Внутри здания АО «Союзхлеб» (фото 2012 г.)



--------------------

Фото из открытых источников: Марина Митрохина, Алексей Ковалёв, Рима (7ural.ru), Александр Грабовский.

Фоторепродукции из личных архивов автора.