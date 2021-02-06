Знакомство с Екатеринбургом: Из истории Театра оперы и балета (1 часть)

История Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета имени А. В. Луначарского сама по себе богата и даже в чём-то уникальна, но начнём мы её с истории двух зданий, находящихся в квартале от него и, на первый взгляд, не имеющих к театру ни малейшего отношения. Тем не менее многие выдающиеся артисты, выступавшие на сцене театра, с теплотой вспоминали о них в своих интервью и мемуарах.

Два двухэтажных особняка на улице Первомайской (дома № 11 и 11в) более известны жителям Екатеринбурга и гостям столицы Среднего Урала как усадьба вдовы Волчихи. Само название уже вызывает ряд вопросов, но кто такая была эта самая Волчиха и какой след эта женщина оставила в истории города — неизвестно. И вообще, в архивных документах, касающихся владельцев усадьбы, никакая Волчиха не фигурирует.

На плане Екатеринбурга 1880 года мы можем найти каменный дом на углу улиц Клубной и Верх-Вознесенской (ныне — улицы Первомайская и Тургенева), который принадлежал надворному советнику Николаю Фёдоровичу Кермику.



Дом № 11 на ул. Первомайской (фото 1930-х гг.)



Известно о первом владельце усадьбы немного. Его брат, Александр Фёдорович Кермик, служил управляющим Пермским отделением Государственного банка и всячески содействовал Николаю в его коммерческих начинаниях в городах Пермской губернии. Дом, купленный в Екатеринбурге, Николай Фёдорович сразу же превратил в доходный: первый этаж сдавался под магазин мебели и аптеку, торгующую минеральными водами, второй — под квартиры. В дальнейшем, в 1883–1890 годах, Николай Кермик купил ещё несколько домов поблизости и также превратил их в доходные, сдавая квартиры «по умеренным ценам» учителям, адвокатам, мелким чиновниками. Впрочем, известен случай, когда Николай Фёдорович предоставил один из домов безвозмездно: во время вспышки в Екатеринбурге дифтерита он отдал один из домов под бесплатную больницу на неопределённое время.

В 1900 году усадьбу выкупает екатеринбургский купец Михаил Осипович Назаров. Он сразу же подаёт прошение «о постройке каменного пристроя к каменному дому на девять окон во втором этаже и двухэтажного деревянного флигеля». На аттике построенного флигеля появилась надпись «1900», сам флигель оштукатурили, и теперь мало кто знает, что здание (ныне — дом № 11в на улице Первомайской) деревянное. Облагороженный флигель стал сдаваться под частные квартиры.



Дом № 11в на ул. Первомайской (фото 1930-х гг.)



Надо сказать, что Михаил Осипович был человеком нежадным. Иногда он сдавал комнаты людям с невысоким достатком, занижая стоимость аренды. Главным моментом для него были «трезвость и благопристойное поведение» арендатора. Во флигеле совершенно спокойно соседствовали люди разных социальных слоёв: нотариусы, белошвейки, мастеровые.

В то же время Назаров реконструирует главное усадебное здание и в 1903 году объявляет об открытии в нём гостиницы. В здании было обустроено 14 комнат и большой зал, который можно было быстро превратить в банкетный. Все номера имели электрическое освещение, водопровод и полную меблировку. Позднее здание покупает старейшая гостиничная компания Екатеринбурга «Урал» и размещает в нём свои номера.

После Октябрьской революции и проведённой в 1920-х годах национализации усадьба перешла в ведение горкомхоза. «Комиссары в пыльных шлемах», оказавшиеся на хозяйственной работе за заслуги перед революцией, не мудрствуя лукаво, решили превратить оба здания в общежития. Так во флигеле появилось рабочее общежитие, а в главном доме — коммуналки для совслужащих.



Бывший флигель усадьбы купца Назарова в советское время был превращён в общежитие



В 1930 году в судьбе усадьбы купца Назарова произошёл «культурный поворот». Начался он с приезда в Свердловск из Казани Савелия Григорьевича Ходеса, назначенного на пост директора Свердловского театра оперы и балета. Вскоре после того, как новый директор театра принял дела, он обратил внимание на то, что целый ряд молодых талантливых певцов и танцовщиков уезжали работать из Свердловска в другие города из-за того, что у них не был решён квартирный вопрос. Савелий Григорьевич знал, что жалование артистов невелико и снимать квартиру многим из них не по карману, и обратился в горисполком с письмом, в котором попросил передать театру одно из общежитий города. Вопрос был решён на удивление быстро, и бывшую усадьбу Назарова передали в пользование театру. Во флигеле разместилось общежитие, а в главном доме усадьбы открылась театральная гостиница, в которой в разные годы жили такие исполнители, как Григорий Пирогов, Сергей Лемешев, Иван Козловский и многие другие. К слову, сам Савелий Григорьевич Ходес тоже жил в квартире № 7 театрального общежития на улице Первомайской, 11в.

Савелий Григорьевич Ходес родился 23 июня 1902 года в Киеве. По окончании школы учился в Самарском коммерческом училище и в Казанском музыкальном училище. Очень рано примкнул к организации анархистов, но в 1918 году сменил политические убеждения и вступил в ВКП(б). Был политработником в годы гражданской войны, делопроизводителем эвакуационного госпиталя, а с 1924 года начал служить в гражданских учреждениях культуры Самары и Казани. В 1930 году был приглашён в Свердловск на должность директора Свердловского театра оперы и балета имени Луначарского. Одновременно в различные годы исполнял обязанности директора других свердловских театров, филармонии, управления зрелищных предприятий Урала. В 1939 году был художественным руководителем Татарского государственного театра оперы и балета в Казани, в годы войны возглавлял Театр музыкальной комедии в Кавказских Минводах, а в 1944 году занял пост директора Пермского театра. При нём театр стал известен как «лаборатория современной оперы», а два спектакля, поставленных в нём, были отмечены Государственными премиями СССР.

В конце 1930-х годов театральную гостиницу переименовали в гостиницу «Урал». Теперь здесь могли останавливаться не только артисты, приехавшие на гастроли, но и другие постояльцы — как правило, командированные от различных советских учреждений. А после Великой Отечественной войны здание бывшей гостиницы было передано Кировскому райздравотделу и в него переехала стоматологическая поликлиника.



Здание гостиницы «Урал» (в центре)



Ныне в здании тоже находится медицинское учреждение — «Первая семейная консультация». Дом признан объектом культурного наследия и включён в областной реестр. Во всех справочниках он значится как дом купца Назарова, но некоторые экскурсоводы называют его ещё и усадьбой вдовы Волчихи.



Дом купца Назарова (ул. Первомайская, 11) в 2016 г.



Другому зданию усадьбы Михаила Осиповича Назарова повезло меньше. В советские годы в нём находилось общежитие, а затем коммунальные квартиры. В 1985 году его включили в общий реестр историко-архитектурных памятников местного значения. В новейшей истории бывший флигель стал муниципальной собственностью и его площади стали сдавать в аренду. В настоящее время в здании находятся девять частных фирм: бар, студия цветов, мебельная мастерская, магазины.

Бывший флигель усадьбы купца Назарова (ул. Первомайская, 11в) в 1980-х гг. и в 2018 г. Бывший флигель усадьбы купца Назарова (ул. Первомайская, 11в) в 1980-х гг. и в 2018 г.

Коренным свердловчанам и многим екатеринбуржцам вполне понятно, почему именно эти дома в 1930-м передали Театру оперы и балета. Стоит пройти по улице Тургенева, вдоль здания УрФУ до проспекта Ленина, и мы увидим здание Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета. Если учесть, что в те годы подходящих свободных зданий для размещения артистов поблизости не было, можно сказать, что общежитие и гостиница находились под боком у театра.



Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета им. А. В. Луначарского (фото 2013 г.)



В сентябре 2012 года зданию Екатеринбургского театра оперы и балета исполнилось 100 лет. Но в действительности история театра началась задолго до того, как началось строительство здания. Ещё в 70-х годах XIX столетия сцена первого городского театра (ныне — кинотеатр «Колизей») принимала столичные оперные антрепризы. А в 1874 году любители этого жанра организовали в городе единственный на всю страну музыкальный кружок, где собственными силами создавались роскошные оперные постановки, оживали сложнейшие музыкальные партитуры. Любовь горожан к опере заставила городские власти задуматься о строительстве собственного оперного театра.

В 1904 году в Екатеринбурге было два больших театра. Городской театр располагался в каменном здании и вмещал 625 человек. Здание Верх-Исетского театра было деревянным, он был рассчитан на 1100 мест. Но оба здания не подходили для оперных постановок. И прежде всего, в плане акустики. Тогда городская дума, в которой оказалось подавляющее большинство любителей оперы, приняла решение строить новый театр и объявила конкурс на лучший проект оперного театра. Причём конкурс был объявлен не только по городу Екатеринбургу, а по всей России. Неожиданно в объявленном думой конкурсе победил малоизвестный архитектор из Пятигорского управления Кавказских Минеральных Вод Владимир Семёнов, назвавший свой проект «Светлана» — по имени дочери.



Автор проекта Екатеринбургского театра оперы и балета Владимир Николаевич Семёнов (фото 1950-х гг.)



Владимир Николаевич Семёнов родился 8 февраля 1874 года в Кисловодске в семье этнографа и кавказоведа Николая Семёнова, служившего на Северном Кавказе военным топографом. Окончив в 1892 году Первое реальное училище во Владикавказе, будущий архитектор поступил в Институт гражданских инженеров имени императора Николая I. Через шесть лет Семёнов получил диплом с серебряной медалью и начал работать в штате главного архитектора Гатчины Николая Дмитриева.

В 1899 году он отправился добровольцем на Англо-бурскую войну, где три года сражался в рядах армии буров. Во время войны Владимир Семёнов встречался с молодым журналистом Уинстоном Черчиллем, был ранен и после выздоровления вернулся в Россию. В 1902-м поступил на службу в Пятигорское управление Кавказских Минеральных Вод в должности архитектора, а через два года женился и, узнав о планах строительства в Екатеринбурге нового театра, послал на конкурс свой проект.

Окончание следует…

(с) 2021. Сергей Волков и Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»

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Фото: OT2VV.ru, 2GIS, Molega, Н. Боченин; из личных архивов авторов.

Фоторепродукции: С. Волков.

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