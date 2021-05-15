Знакомство с Екатеринбургом: гостиница, средневековый замок или самая большая мельница?

Средний Урал — уникальный регион, где за три сотни лет развития промышленности появилось много технических новшеств, о которых до сих пор говорят «самый первый» и «самый большой». Это и самый первый в России действующий паровоз, и самый первый в мире спидометр, и самая большая в Европе домна, и самая большая в России мукомольная мельница.

Весной 1906 года купеческое сообщество Екатеринбурга было взбудоражено новостью о том, что известный на всю Пермскую губернию купец-мукомол Борчанинов задумал сменить сферу деятельности и заняться гостиничным бизнесом. Через некоторое время сам купец подтвердил слухи, сообщив о намерении построить рядом с железнодорожным вокзалом большую гостиницу. Купеческому собранию даже показали эскизы фасадов будущего здания. В те годы Борчанинов уже имел репутацию серьёзного и удачливого коммерсанта, его знали и уважали в Екатеринбурге, и сомневаться в его словах никто не стал. Некоторые мукомолы даже обрадовались, рассчитывая, что, занявшись гостиничным бизнесом, Борчанинов «подвинется» на мучном рынке, а быть может, и вовсе уйдёт. Но буквально через месяц выяснилось, что их надеждам не суждено сбыться. Сам купец объявил о том, что вместо гостиницы в огромном здании будет установлено мукомольное оборудование.



Скан газеты «Финансы и недвижимость» № 6 (117) май 1996 г.



Александр Ефремович Борчанинов родился в семье крестьянина-единоверца уроженца Аятской

волости Екатеринбургского уезда Ефрема Ивановича Борчанинова, известного в Екатеринбурге строительного подрядчика. Записан был Ефрем Иванович екатеринбургским мещанином, помимо строительства изредка приторговывал чем придётся, но больших капиталов не скопил и прослыл человеком работящим, но невезучим. Александр решил поискать другое применение для своих сил, и его внимание привлекли торговцы хлебом и мукой. Он решил как можно подробнее изучить мукомольное дело и нанялся приказчиком в магазин одного из торговцев мукой. Через полтора года он перешёл к другому купцу, имевшему сеть складов и магазинов по всей Пермской губернии. Год спустя Александр Борчанинов создал с сыном этого купца товарищество и начал вести дела самостоятельно. Конкуренция на рынке муки и хлеба была серьёзная, и товарищество вскоре прекратило свою деятельность, хотя и не разорилось — компаньоны разошлись с прибылью, пусть и небольшой. Вскоре на деятельного молодого человека обратил внимание один из крупнейших исетских купцов-мукомолов Степан Иванович Грачёв. Не имея прямых наследников по мужской линии, Грачёв предложил Александру Ефремовичу должность приказчика в одном из магазинов, а через некоторое время сделал его компаньоном в новом товариществе «Грачёв С. И. и Борчанинов А. Е.». Последнее предложение возникло ещё и потому, что одна из дочерей Степана Ивановича, Клавдия, без ума влюбилась в молодого приказчика, а тот сделал девушке предложение руки и сердца. Грачёв не возражал против такой партии и оплатил свадьбу.

Товарищество «Грачёв и Борчанинов» занялось производством крупчатки и торговлей мукой по всей Пермской губернии, постепенно захватывая рынки муки в Екатеринбурге, Перми, Каменске.

Александр Борчанинов оказался адептом технического прогресса. Он решительно внедрял новое оборудование и новые технологии на мельницах товарищества. Так, например, им была впервые внедрена промывка зерна перед помолом, а мукомольные машины были переведены с пара на газ.



Рекламное объявление товарищества «Грачёв С. И. и Борчанинов А. Е.»

(скан газеты «Финансы и недвижимость» № 6 (117) май 1996 г.)



Поначалу Александр Борчанинов контролировал торговлю мукой в Перми, но в мае 1896 года, приписавшись к екатеринбургскому купечеству, сосредоточился на руководстве товариществом.

В 1901 году он приобрёл мельницу на реке Синара с ежегодной производительностью в 325 тысяч пудов муки. На ней он установил паровую машину в 350 лошадиных сил, на второй, построенной чуть позднее, — паровой локомобиль в 80 лошадиных сил.

Продукция товарищества неоднократно выставлялась на всевозможных ярмарках и выставках как в России, так и за рубежом. На международной выставке в Париже в 1900 году и на выставке в Брюсселе в 1905 году мука фирмы «Грачёв и Борчанинов» была отмечена золотыми медалями.

В 1905 году, объединив вокруг себя несколько крупных мукомолов Екатеринбурга, Александр Ефремович предпринял попытку установления прямых торговых отношений с Англией. Несмотря на то, что попытка оказалась неудачной (англичан напугали революционные события 1905–1907 гг.), авторитет Борчанинова среди купеческого сообщества Екатеринбурга вырос необычайно. А товарищество «Грачёв С. И. и Борчанинов А. Е.» вошло в перечень 100 крупнейших российских производителей муки.

В 1905 году Александр Ефремович купил вблизи от железнодорожного вокзала Екатеринбурга большой пустырь и вскоре подал заявку в муниципалитет на строительство там мельницы, которая должна была стать самым большим мукомольным предприятием в России. Но Городская управа заявку не приняла, мотивируя отказ тем, что по законам того времени строительство каких-либо предприятий вблизи железнодорожных вокзалов и станций было запрещено. Однако Борчанинов был не из тех, кто отступает перед административными препонами. Через месяц он подал заявку, согласно которой на купленной им земле планируется построить гостиницу. Параллельно с подачей заявки через близкого приятеля Александра Ефремовича купца Первушина была запущена «пиар-кампания», рекламирующая будущую гостиницу. Городские власти не возражали против гостиницы и удовлетворили заявку, и в 1906 году строительство здания началось.

Борчанинов успел купить для своего детища самое современное на тот период оборудование и всё же добиться от Городской управы разрешения открыть вместо гостиницы «мукомольный завод», но до пуска предприятия не дожил. Дело в том, что каждое утро Александр Ефремович начинал с посещения стройки, на месте обращая внимание подрядчиков на недостатки и решая рабочие вопросы. Во время такого визита 28 июля 1907 года он поскользнулся на мокрых после ночного дождика строительных лесах и сорвался вниз. Через два дня он скончался «от разрыва мочевого пузыря, вызванного падением».



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Внезапная смерть купца самым негативным образом сказалась на его торговых делах. В духовном завещании Борчанинова имелась оговорка, согласно которой опекуны его малолетних детей были обязаны продать все его торгово-промышленные заведения. Чтобы выручить как можно больше денег, опекунам пришлось сначала достроить мельницу и лишь потом продать её. В 1909 году мельница заработала и начался поиск покупателей. Поиски шли недолго: приобрести её изъявил желание екатеринбургский купец-мукомол и друг Борчанинова Евгений Первушин. Денег на тот момент у Первушина не было, но он договорился с вдовой Александра Ефремовича, что за четыре года соберёт нужную сумму.

Описывая мельницу, газета «Уральский край» писала: «Главной её особенностью и полнейшим новшеством явится установка обычного парового газогенераторного двигателя мощностью в 500 индикаторных сил, работающего газами от сжигаемого в безвоздушном пространстве торфа. А кроме того, мельница совершенно несгораемая, так как построена исключительно из кирпича, железа и бетона. Предприятие выпускает крупчатку пяти сортов и способно переработать почти два миллиона пудов зерна в год».

Виды мельницы Борчанинова-Первушина в 1916 г. (https://melnitsa.su/wp-content/uploads/history_06_1600x1200.jpg) Виды мельницы Борчанинова-Первушина в 1916 г. (http://1723.ru/forums/uploads/post-5088-1335495422.jpg)

Первушин попытался привлечь к управлению новой мельницей Клавдию Степановну, вдову Борчанинова, но женщина от предложения отказалась, решив посвятить себя воспитанию детей и выполнению воли покойного мужа. Дело в том, что в завещании Александр Ефремович выделил деньги на постройку школьных зданий в трёх деревнях Екатеринбургского и Камышловского уездов, а также 125 тысяч рублей на строительство ремесленного училища в Екатеринбурге. К ноябрю 1908 года школы в деревнях Фомино и Ключи были построены, а вот строительство ремесленного училища в Екатеринбурге затянулось и закончилось ничем в октябре 1917 года.

В 1914 году Евгений Первушин выплатил наследникам купца Борчанинова всю сумму и стал полноправным хозяином мельницы. После Октябрьской революции мельницу национализировали, и в 1918 году на её базе был создан Свердловский мукомольный завод № 2, проработавший до начала 2000-х годов.



Мельница Борчанинова-Первушина — Свердловский мукомольный завод № 2 в 60-е годы ХХ в.

(https://мы-с-урала.рф/upload/media/default/0001/01/4d0ee1cbdb0405165bb403515566777ade24c6f7.jpeg)



Чтобы полюбоваться архитектурой самой большой мельницы Урала и России, не надо никуда ехать. Выйдя из здания железнодорожного вокзала Екатеринбурга, надо лишь пересечь улицу Челюскинцев и повернуть налево. Каменный пятиэтажный корпус мельницы ориентирован на Привокзальную площадь. Объём здания расчленён на всю высоту фасадов рядами окон, украшенных рельефом, а углы главного фасада венчают башенки.

Здания мельницы Борчанинова-Первушина в 2000-х годах (https://avatars.mds.yandex.net/get-altay/2068435/2a0000016e8bde97f2dbe3be77badc767f03/XXXL) Здания мельницы Борчанинова-Первушина в 2000-х годах (https://avatars.mds.yandex.net/get-altay/3933982/2a0000017670ba89b4a762f22e9d5885a04c/XXXL) Здания мельницы Борчанинова-Первушина в 2000-х годах (https://avatars.mds.yandex.net/get-altay/1588111/2a0000016e8bde9a5f4ffc44ec9d08e65f7a/XXXL) Здания мельницы Борчанинова-Первушина в 2000-х годах (https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/108.jpg)

Фигурная неоштукатуренная кладка с геометрическим орнаментом, применение лекального кирпича для отделки фасадов, сочетание красного цвета стен и белых деталей придаёт бывшей мельнице сходство со средневековым замком.

(с) 2020. Сергей Волков и Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»

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