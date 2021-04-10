Знакомство с Екатеринбургом: где посмотреть на 200-летнюю лиственницу и 80-летний апельсин

Гуляя по Екатеринбургу, не устаёшь удивляться его достопримечательностям. Чего здесь только нет! Старинные здания, купеческие особняки, величественные храмы, ухоженные парки и скверы, уютные и в чём-то загадочные дворики конструктивистских застроек и домов, построенных в годы сталианса. Есть даже Ботанический сад, что довольно необычно, учитывая суровые уральские зимы. Есть в столице Среднего Урала и дендрарий, или Дендрологический парк, — территория, где в открытом грунте культивируют древесные растения. Гости города обычно никак не реагируют на слово «дендрарий» и опрометчиво отказываются от экскурсии в это место. И совершенно зря!

Мы же во время нашей прошлой прогулки уже дошли по улице 8 Марта до дендрария, а сегодня познакомимся с этим объектом поближе.



(фото: Слава «Gelio» Степанов, 2012 г.)

(https://img-fotki.yandex.ru/get/6614/30348152.144/0_69731_31b3c80f_orig)



Для начала откроем маленькую тайну: дендрариев в Екатеринбурге два!

Первый и самый старый дендрарий находится на улице Первомайской, он менее известен туристам, нежели его «младший брат» на улице 8 Марта. Первый Дендропарк был создан в 1932 году, когда на месте высохшего болота, поросшего сосновыми островками, между улицами Академической, Первомайской, Софьи Ковалевской и Мира была создана Свердловская научно-исследовательская станция озеленения. Посадка растений здесь началась осенью 1934 года и продолжалась более двух лет. Всего до 1962 года здесь было высажено более 300 видов и сортов растений из Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки, европейских, азиатских и западносибирских регионов. А в 1960-х годах в парке открылся первый на Урале коллекционный розарий, где культивировалось до 100 видов роз. Изначально деятельность Свердловской станции озеленения носила исключительно научный характер, и только 30 лет спустя, в 1962-м, парк был открыт для посещения.



Дендропарк на Первомайской

(https://yandex.ru/maps/

https://fototerra.ru/photo/Russia/Ekaterinburg/image271036.jpg

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https://i1.photo.2gis.com/images/branch/9/1266637407661401_8e92.jpg)



Второй дендрарий появился в Свердловске после войны. В 1947 году в городе решили построить тепличное хозяйство, где можно было бы выращивать рассаду огурцов, помидоров и капусты для садоводческих товариществ и новых совхозов. В ходе обсуждения в различных инстанциях идея получила развитие и было решено создать универсальное предприятие, которое объединило бы в себе и питомник, и парк с редкими растениями, и место для проведения сельскохозяйственных и садоводческих выставок, набиравших всё большую популярность.

Для создания второго дендрария выбрали территорию Сада пионеров (позднее — Сада юного мичуринца, где школьники проводили открытые уроки биологии), созданного в 1934–1935 годах и реорганизованного в парк по проекту архитектора В. В. Емельянова. Сам Сад пионеров был построен на месте бывшего Хлебного рынка, одного из старейших рынков Екатеринбурга.

К слову, екатеринбургский Хлебный рынок был самым дешёвым в Пермской губернии. Цены на зерно, муку, крупы, фураж здесь были существенно ниже, чем на таких же рынках в Перми, Тюмени и даже Оренбурге. Низкие цены держались благодаря деятельности 50 екатеринбургских купцов-мукомолов, между которыми существовал негласный сговор. Кроме того, на Хлебном рынке было ещё и лобное место, где устраивались «торговые казни» воров и продавцов-мошенников, которых изобличали здесь. Провинившихся приковывали к столбу на день или два и даже били кнутом за «татьбу» или «облыжье» при совершении сделки.

Изначально предполагалось, что парк значительно расширит территорию Сада пионеров и будет располагаться по обе части Исети. Согласно проекту, его площадь должна была вырасти до 242 400 кв. метров, включая 33 600 кв. метров зеркала воды. Но реализовать этот план не удалось, и новый Дендропарк остался в прежних границах.



Изначальный план нового дендрария

(https://www.justmedia.ru/upload/newsdata/content/5f/b3/5fb38f4690fae430150644.jpg)



Проект был настолько глубоко проработан, что в нём были подробно расписаны все названия будущих растений и места, где они будут высажены. В основном это были породы, характерные для нашей полосы, но были и экзотические для наших мест растения: маньчжурский орех, бархат амурский, канадский клён.

В проекте плана говорилось: «В композиционном центре парка на площади, расположенной на пересечении двух главных аллей, предполагается поставить павильон площадью 5000 кв. метров, где в картограммах, фотографиях, коллекциях, живых экспонатах будет представлен парк-выставка для общего обзора. У северной границы парка будет поставлена оранжерея с котельной».

В 1946 году на территории будущего дендрария начали формировать и разбивать дорожки. В 1948 году разработали проект здания администрации дендрария, которое было построено только через 6 лет. Ограждение парка, служебные и технические здания строили пленные немцы. Говорят, что делали они это очень качественно.

Дендрологический парк-выставка был открыт 4 марта 1948 года. На центральной площади был установлен памятник Сталину. Любопытно, что никаких письменных подтверждений этого факта в архивах не сохранилось. Однако сохранилось фото памятника.



Памятник И. В. Сталину в дендрарии

(фоторепродукция А. Пыжьяновой)

(https://www.justmedia.ru/upload/newsdata/content/5f/b3/5fb391c0bb17d836380778.jpg)



В 1948 году на заводе «Уралхиммаш» были отлиты два фонтана-чаши. Один из них через несколько лет украсил новый Дендропарк на улице 8 Марта. Установили фонтан-чашу как раз на месте памятника Сталину вскоре после ХХ съезда партии, когда имя бывшего главы государства начали отовсюду удалять. Кроме Сталина, парк украшало ещё и множество бюстов других политических деятелей СССР, но до наших дней дожил только один — бюст В. И. Ленина у административного здания парка.

«Напротив ворот — большой фонтан-чаша диаметром 6 метров. Вес фонтана — 48 тонн. Фонтан бьёт 26 струями, четыре из которых достигают высоты в 4 метра. Для фонтана сделана электрическая подсветка», — сообщалось в заметке газеты «Уральский рабочий» от 9 июля 1953 года.

Фонтан-чаша в Дендропарке на улице 8 Марта (фото 1950-х гг. из фондов Свердловского государственного архива) (https://www.justmedia.ru/upload/newsdata/content/5f/b3/5fb39200ae62d004237418.jpg) Фонтан-чаша в Дендропарке на улице 8 Марта (фото 1950-х гг. из фондов Свердловского государственного архива) (https://www.justmedia.ru/upload/newsdata/content/5f/b3/5fb391d449370436301628.jpg)

До появления фонтана на площади Российской Армии фонтан-чаша в новом дендрарии был самым крупным фонтаном в городе. Кроме фонтана, дорожки нового Дендропарка украшали полтора десятка парковых скульптур, а в 1953 году на территории парка установили две круглые беседки и одну трельяжную, по которой должен был виться виноград. К сожалению, до наших дней ни одна из беседок не дожила, как и большинство парковых скульптур.

Парковые скульптуры и беседки на территории нового дендрария (фото 1950-х гг. из фондов Свердловского государственного архива) (https://www.justmedia.ru/upload/newsdata/content/5f/b3/5fb39381bab36953210401.jpg) Парковые скульптуры и беседки на территории нового дендрария (фото 1950-х гг. из фондов Свердловского государственного архива) (https://www.justmedia.ru/upload/newsdata/content/5f/b3/5fb393cc424b3623213722.jpg) Парковые скульптуры и беседки на территории нового дендрария (фото 1950-х гг. из фондов Свердловского государственного архива) (https://www.justmedia.ru/upload/newsdata/content/5f/b3/5fb39459f2604806959903.jpg)

Первые годы в новом дендрарии было больше цветов, чем деревьев, что, впрочем, пошло ему на пользу: разнообразие цветочных растений привлекало в Дендропарк садоводов-селекционеров. Вскоре по их просьбам здесь начали проходить выставки цветоводства, а затем на базе дендрария образовалось и второе городское общество садоводов-любителей, которое, к слову, существует здесь по сей день. В 60-х и 70-х годах прошлого столетия дендрарий регулярно отправлял коллекции редких цветов на ВДНХ, многие из них были отмечены призами и почётными грамотами.

Фото 1960-1970-х гг. из фондов Свердловского государственного архива (фоторепродукции А. Пыжьяновой) (https://www.justmedia.ru/upload/newsdata/content/5f/b3/5fb394d4dbe2f023691003.jpg) Фото 1960-1970-х гг. из фондов Свердловского государственного архива (фоторепродукции А. Пыжьяновой) (https://www.justmedia.ru/upload/newsdata/content/5f/b3/5fb394a3d38b2730064775.jpg) Фото 1960-1970-х гг. из фондов Свердловского государственного архива (фоторепродукции А. Пыжьяновой) (https://www.justmedia.ru/upload/newsdata/content/5f/b3/5fb3956182186272752469.jpg) Фото 1960-1970-х гг. из фондов Свердловского государственного архива (фоторепродукции А. Пыжьяновой) (https://www.justmedia.ru/upload/newsdata/content/5f/b3/5fb39585073c0786625420.jpg)

В 1952 году в парк была доставлена коллекция цитрусовых растений — подарок города Сочи, а к 1955 году в питомнике дендрария уже выращивалось более 80 видов деревьев и кустарников.

В советский период обслуживали Дендрологический парк-выставку более 100 человек. Это было связано с большими объёмами ручного труда на территории. Кроме того, дендрарий имел свою конюшню и котельную, работавшую на угле, поэтому в штатном расписании были и такие должности, как конюхи и кочегары. Любопытно, что за дендрарием была закреплена «подшефная территория» вдоль проезжей части на улице 8 Марта, которую работники парка убирали не только в дни всесоюзных субботников, но и в обычные будни.

С первых же дней открытия нового дендрария здесь велась активная просветительская работа — специалисты-цветоводы и селекционеры читали лекции, вели курсы по садоводству: жителей Свердловска обучали, как сажать растения, поливать их и ухаживать за ними. Для школьников здесь проводились открытые уроки по природоведению, ботанике, биологии.



На территории Дендропарка (фото 1960-х гг.)

(https://www.justmedia.ru/upload/newsdata/content/5f/b3/5fb3979a2588f970563677.jpg)



Свердловчане быстро полюбили новый Дендропарк. Сюда часто приходили отдохнуть после работы: почитать книгу или газету, погулять по дорожкам парка, любуясь растениями, просто посидеть в тишине. Эта любовь сохранилась до сих пор: в наше время в дендрарии на улице 8 Марта можно встретить горожан из самых разных районов Екатеринбурга. Многие не скрывают, что специально приезжают сюда, чтобы отдохнуть от суеты и рутины будних дней.

Фото 1960-1970-х гг. из фондов Свердловского государственного архива (фоторепродукции А. Пыжьяновой) (https://www.justmedia.ru/upload/newsdata/content/5f/b3/5fb39fb7dd7fa996950203.jpg) Фото 1960-1970-х гг. из фондов Свердловского государственного архива (фоторепродукции А. Пыжьяновой) (https://www.justmedia.ru/upload/newsdata/content/5f/b3/5fb39887d4d81790869051.jpg)

В наши дни площадь Дендропарка на улице 8 Марта составляет 7,5 га, из них 300 кв. метров занимает зимний сад. В дендрарии выделено несколько участков: участок декоративных цветов, плодово-ягодный участок, географический участок, теплицы и оранжереи... Безусловно, наиболее яркие впечатления Дендропарк производит в летнее время года. Но если вы окажетесь здесь весной или осенью, вам всё равно будет что посмотреть и чему удивиться. Например, лиственнице, которой не менее 200 лет, или апельсину, который недавно отметил своё 80-летие.

Вход в это царство флоры свободный, а посетить его можно ежедневно с восьми часов утра и до десяти вечера.



(фото: Слава «Gelio» Степанов, 2012 г.)

(https://img-fotki.yandex.ru/get/6416/30348152.145/0_69768_83d09812_orig)



(с) 2021. Сергей Волков и Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»

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