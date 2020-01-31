Жители Нижнего Тагила смогут пройти бесплатное онкологическое обследование

Следующая рабочая неделя в Нижнем Тагиле будет посвящена профилактике онкологических заболеваний. С 3 по 7 февраля тагильчане смогут пройти бесплатные обследования в Демидовской горбольнице. Акция «Я есть и я буду» приурочена ко Всемирному дню борьбы с раковыми заболеваниями, который проводится 4 февраля.

«Цель акции — раннее выявление онкологических заболеваний. По данным исследований и наблюдений врачей-онкологов, практически все опухоли поддаются лечению на ранних стадиях», — отмечают в Демидовской больнице.

Пройти бесплатный онкоскрининг могут горожане старше 30 лет, не имеющие ранее выявленных онкологических заболеваний. В рамках скрининга пройдут беседа, анкетирование и осмотр у терапевта, УЗИ органов брюшной полости и малого таза, приём врача-гинеколога, маммография.

Акция проходит в поликлинике ГБУЗ СО «Демидовская ГБ» с 8:00 до 14:00 в кабинете № 11. При себе нужно иметь паспорт гражданина РФ и страховой медицинский полис. Справки по телефону: 8 (3435) 41-97-52.