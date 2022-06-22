Жители Нижнего Тагила и соседних городов накопили 243 тысячи рублей долгов по налогам

К 1 мая 2022 года задолженность по имущественным налогам жителей Нижнего Тагила, Верхней и Нижней Салды, ЗАТО Свободный и Горноуральского городского округа составила 243 406 рублей. Как рассказали в пресс-службе Межрайонной ИФНС России № 16 по Свердловской области, 1 января 2022 года сумма была 288 084 рубля, снизилась она из-за принудительного взыскания неуплаченных налогов.

В налоговой инспекции напомнили, что своевременно узнать о налоговой задолженности можно через SMS-уведомления или сообщения на электронную почту. Также проверить информацию по налогам можно в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц».

Неуплата налогов грозит начислением пени за каждый день просрочки. Помимо этого, на должников, в отношении которых направлено заявление о взыскании задолженности в судебные органы, дополнительно возлагается обязанность по уплате госпошлины. Если исполнительный документ, выданный судом, будет направлен в службу судебных приставов, то долг возрастёт ещё и на сумму исполнительского сбора.

Всем должникам ограничен выезд за границу, а с их банковских карт могут быть списаны деньги в счёт уплаты задолженности. В крайних случаях ситуация может дойти до ареста имущества и решения вопроса о банкротстве.