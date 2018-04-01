Жители Екатеринбурга потребовали отставки главы АИЖК из-за вырубки берёзовой рощи

Жители Академического района Екатеринбурга вышли на митинг против вырубки берёзовой рощи между улицами Краснолесья и Мехренцева под застройку, пишет издание «Новый День». В акции участвовало несколько сотен человек. Горожане требуют прекратить вырубку лесного массива, который был продан АИЖК компании «Атомстройкомплекс».

«Митингующие требуют прекратить вырубку деревьев, и намерены добиваться отставки директора АИЖК Александра Плутника, который, по мнению протестантов, позволил отдать участок леса под строительство», - пишет «Новый День».

Роща до недавнего времени принадлежала Российской академии наук, там должны были строить общежитие, стадион и учебные корпуса, но не нашлось денег. Земля была передана АИЖК (агентство ипотечного жилищного кредитования), и участок площадью в 24 га был разыгран между застройщиками. По данным активистов, озвученным на митинге, АИЖК на аукционе по продаже участка занизило стоимость земли в 10 раз, чем нанесло урон бюджету.