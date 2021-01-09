Жертва «нахалсноса» — здание ПРОМЭКТа в Екатеринбурге

Есть такое понятие, появившееся ещё во второй половине XIX века, как «нахалстрой». Что оно означает, объяснять не надо: если коротко, это незаконное возведение строений на земле, которая не принадлежит застройщику. Но в конце прошлого — начале нынешнего века появилось ещё одно понятие — «нахалснос». Это когда человек или организация начинает сносить здание, которое ему не принадлежит или находится под охраной государства. Речь, прежде всего, идёт о памятниках архитектуры.

Один из недавних примеров — скандал вокруг здания ПРОМЭКТа, Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума в Екатеринбурге, расположенного по адресу улица Декабристов, дом 20.



Здание Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума (фото 2018 г.)



Начать следует с того, что место, где в конце 20-х годов ХХ века появилось здание ПРОМЭКТа, в прошлом веке было самой большой площадью Екатеринбурга, которая носила название Сенная. В XIX столетии и начале прошлого века здесь торговали сеном, конской сбруей, устраивали конные ярмарки. Кроме того, Сенная площадь служила плацем для расположенных недалеко Оровайских казарм*.



Сенная площадь на фотооткрытке начала ХХ в.



По окончании Гражданской войны Свердловский горисполком постановил площадь застроить. Проект застройки поручили разработать архитектору бюро рационализации «Уралпромстроя» Сигизмунду Владиславовичу Домбровскому. Согласно его проекту, на Сенной площади должны были появиться несколько жилых комплексов, школа, техникум и, конечно, парк. Уже в 1927 году здесь были заложены первый жилой дом и здание техникума. На строительство техникума было выделено 1 200 000 рублей, а договоры с подрядчиками обеспечивали горисполком, ЦРК, ТПО, облисполком, «Облсоюз» и Товарная биржа.

Для ПРОМЭКТа был выбран проект здания архитекторов Алексея Макарова и Петра Осипова.

В те годы конструктивизм в архитектуре уже был официально признан «пролетарским стилем», и здание Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума было обречено через полвека стать памятником архитектуры.

Место строительства, утверждённое горсоветом, между улицами Белинского и Красноармейской тоже было выбрано неслучайно. По улице Белинского техникум вставал в одну линию со школой, как бы образуя некий «учебный кластер». Проект здания получил одобрение Екатеринбургской товарной биржи — инициатора организации техникума. Строительство шло очень быстро: уже в 1929 году была сдана первая очередь здания, а в 1930-м оно было принято полностью и техникум объявил первый в своей истории набор учащихся.

Здание ПРОМЭКТа (фото 1930 г.)

Первый этаж здания был выделен под кожевенно-обувную, шорную и меховую мастерские. На втором и третьем этажах расположились кабинеты и аудитории, на четвёртом — лаборатории. В техникуме был предусмотрен физкультурный зал с отдельным выходом, спортплощадка, актовый зал, библиотека и кинобудка, в которой имелось небольшое помещение для хранения и перемотки кинолент. По инициативе преподавателей в техникуме был создан учебный магазин с отдельным входом. Он был расположен справа от главного вестибюля по улице Декабристов. Учащиеся сами принимали товары под материальную ответственность: выполняли роль заведующих магазином, продавцов, кладовщиков, экспедиторов.



Студенты второго курса Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума, отделение общественного питания (фото 1932 г.)



В 1936 году ПРОМЭКТ переименовали и он стал называться техникумом советской торговли. Это было вполне обоснованно: во второй половине 1930-х начинает расширяться государственная торговая сеть и сеть предприятий бытовых услуг; появляются стационарные торговые точки на селе, в колхозах, в промышленных хозяйствах. Спрос на специалистов в сфере торговли и должен был удовлетворить бывший ПРОМЭКТ.

Желающие стать бухгалтерами или товароведами должны были пройти испытания (то есть сдать вступительные экзамены) по знанию Конституции, русскому языку, математике и географии. Те, кто окончил семь классов на отлично, зачислялись на первый курс без экзаменов. В техникуме были предусмотрены дневное и вечернее отделения.



Выпуск техникума 1936 г.



Популярность техникума была очень велика. Учиться сюда ехали и из других городов области: Нижнего Тагила, Невьянска, Верхотурья. Иногородним студентам предоставлялось общежитие, а отличникам — стипендия. В годы войны Свердловский техникум советской торговли продолжал работать. Правда, учиться студентам приходилось в стенах других учебных заведений — в школах № 1, 40 и 60, в педагогическом училище, в здании Сельхозинститута, куда были переведены отделения техникума.



Объявление о приеме студентов на 1941 г.



В годы Великой Отечественной войны в здании бывшего ПРОМЭКТа разместился эвакогоспиталь № 1709 на 600 коек. Госпиталь включал в себя нейрохирургическое, глазное, травматологическое, ампутационное отделения, а также отделения восстановительной хирургии и протезирования.

Часть студентов Свердловского техникума советской торговли после учёбы работали в госпитале санитарами, уборщиками, истопниками.



Пациенты эвакогоспиталя № 1709



Другие учащиеся техникума участвовали в сельхозработах, трудились на военном заводе, сушили торф, заготавливали для Свердловска дрова, чистили от снега железнодорожные пути...

После окончания войны техникуму был возвращён один этаж: раненые продолжали поступать из тех госпиталей, где не было возможности оказать качественную медицинскую помощь. И только в конце 1940-х здание было полностью возвращено техникуму.



Здание Свердловского техникума советской торговли в 1949 г.



В 1950-е годы в техникуме была восстановлена работа вечернего и заочного отделений, в 1960-х было построено общежитие. В 1972 году произошла реорганизация: технологическое отделение выделилось в техникум общественного питания, который разместился в новом учебном корпусе на улице Большакова**.

С конца 1960-х до 1981 года в здании на Декабристов размещались несколько кафедр механико-технологического факультета Свердловского института народного хозяйства (ныне — Уральский государственный экономический университет). В лабораториях занимались физики и химики, а в классах преподавали сотрудники кафедр машин и аппаратов пищевых производств, инженерных дисциплин, начертательной геометрии и графики.

В 1980-х годах здание было включено в перечень историко-архитектурных памятников местного значения, потом началась перестройка, которая через 6 лет закончилась сменой общественно-политического строя. В новейшей истории судьба строения сложилась непросто: оно несколько раз меняло профиль и статус, а в 2010 году здание техникума купила строительная корпорация «Маяк», которую возглавлял депутат свердловского заксобрания Владимир Коньков, в прошлом заслуженный строитель РСФСР. С его лёгкой руки здание бывшего ПРОМЭКТа превратилось в «доходный дом» — в нём был открыт так называемый деловой центр.

«Комплекс предоставляет все условия, необходимые для организации и развития бизнеса, — сообщалось на сайте компании. — К услугам арендаторов и их гостей вместительная наземная парковка, расположенная на территории здания. Отдельный вход предоставляет каждому блоку независимость, а значит, повышает мобильность работы каждого офиса».

Здание ПРОМЭКТа в 2010–2019 гг.

Компания сдавала помещения под офисы от 20 до 78 квадратных метров по цене 400 рублей в месяц за квадратный метр. Коммунальные услуги оплачивались отдельно. На нижнем этаже были недорогие кафе и магазины, пивнушка. Остальную часть помещений занимали офисы «класса C» — небольшие, порой тесные помещения. Но здание, по свидетельству очевидцев, не пустовало, и в течение 10 лет владельцы «Маяка» получали от арендаторов неплохую прибыль. Но осенью 2020 года по городу пошли слухи, что здание готовится к сносу.

Надо сказать, что ещё в 2012 году общественники нашли документы, подписанные в 1997 году председателем правительства Свердловской области Алексеем Воробьёвым и подтверждающие статус здания ПРОМЭКТа как памятника архитектуры, но тогда Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области не обратило на них внимания.

Актуальность статуса здания была подтверждена только в прошлом году. Но его владельцы уже начали подготовку к сносу. Первым тревожным сигналом стало исчезновение со стены здания мемориальной доски, посвящённой эвакогоспиталю № 1709. Её установили в 1985 году, и всё это время она находилась на месте.

В пресс-службе корпорации «Маяк» пытались успокоить общественников, говоря, что производимые приготовления и работы направлены только на предотвращение обрушения самых опасных фрагментов здания. Владелец корпорации более откровенен: он утверждает, что здание находится в аварийном состоянии и его восстановление экономически невыгодно. Тем временем порталу 66.ru стало известно, что «Маяк» затеял снос бывшего техникума ради возведения на его месте двух 25-этажных «свечек».

Как бы там ни было, проблема сохранения исторических зданий в нашей стране, несмотря на закон «Об объектах культурного наследия», принятый в 2002 году, по-прежнему очень далека от решения. Но если закон можно изменить, то как изменить отношение жителей городов и деревень к памятникам истории и архитектуры? Почему коренному жителю Екатеринбурга, заслуженному строителю РСФСР наплевать на старое здание, которое является страницей истории его родного города? Ответить на эти вопросы авторы данного очерка, увы, не могут. Но в их силах напомнить читателям, что нация, которая не бережёт своё прошлое, не имеет будущего...

P.S.: 6 января 2021 года администрация города Екатеринбурга рекомендовала корпорации «Маяк» остановить работы, пока не принято решение, является ли здание объектом культурного наследия. Министерство культуры УрФО направило письмо с просьбой не допустить разрушения здания в прокуратуру Октябрьского района Екатеринбурга, временно исполняющему обязанности главы города Алексею Орлову, в управление государственной охраны объектов культурного наследия и департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.

(с) 2020. Сергей Волков и Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»

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* Сегодня это территория между улицами Луначарского, Декабристов, Белинского и Куйбышева (прим. авт.).

** Оба техникума вновь объединились в 1994 году (прим. авт.).

Фото: Марина Митрохина, Марина Молдавская, Евгений Бурденков, с сайта 66.ru, из личных архивов авторов.

Фоторепродукции: С. Волков.

При подготовке использованы информационные материалы, находящиеся в открытом доступе.