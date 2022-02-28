«Завтра Путин постучится в твою дверь». После разрыва побратимских отношений с Нижним Тагилом жители чешского Хеба жёстко поспорили в комментариях о ситуации на Украине   

Чешский Хеб, город-побратим Нижнего Тагила, планирует разорвать дружеские отношения с Нижним Тагилом в ближайшее время. Об этом городской совет заявил в рамках недавнего заседания. С пятницы на городской ратуше Хеба висит флаг Украины в знак поддержки администрации президента Владимира Зеленского. После заявления местных властей в официальной группе в Facebook жители Хеба стали активно обсуждать решение администрации города.

«А разве был поднят флаг Ливии, когда её бомбили Франция и Великобритания? А был ли поднят флаг Ирака, когда их бомбили США из-за ложных обвинений в разработке ядерного оружия, которое так и не нашли? Это лицемерие не имеет аналогов», — пишет один из комментаторов.

Отметим, что многие комментаторы поддержали подобное решение и выразили сочувствие украинскому народу.

«Выражаю полное согласие и поддержку горсовету. Мир восторжествует!!!!! Россия, иди домой!!!!»

«Все украинцы на нашей земле должны получить бесплатное питание и проживание, так вы им поможете больше всего. Не знаю, чем им поможет флаг».

«Придите в себя! Путин стучится в дверь к Европе и Чехии одновременно. И использует не слово, а оружие!»

«Завтра Путин постучится в твою дверь».

«Это какая-то вторая попытка построить новую империю тысячелетия. Владимир Путин, наверное, действительно забыл, чем закончилось прошлое тысячелетие. Только настоящий оптимист предположит, что он будет управлять своей страной до 2036 года. А некоторым умникам, которые пишут тут чушь, я бы просто напомнил, что в Украине начали теперь умирать невинные люди».

Другая часть комментаторов открыто выражают своё недовольство такой активностью администрации города, считая, что местные власти подобную активность проявлять не должны.

«Предлагаю совету рассмотреть ещё один пункт — объявление войны Нижнему Тагилу. Вместо того, чтобы пытаться найти диалог, глупый Запад просто разрывает все связи. Можете и ещё один пункт добавить — немедленно развести все браки, где один из супругов имеет русское происхождение», — саркастически описывает происходящее жительница Хеба.

Многие жители Хеба считают, что действующий мэр города Антонин Яловец пытается выдать собственную позицию в отношении конфликта России и Украины за позицию города в целом.

«Если вы частное лицо, вы можете делать всё, что хотите, но если вы представитель власти или должностное лицо, то вы должны действовать в интересах народа, а не в своих собственных», — пишет местный житель.

Глава чешского города активно выражает свою позицию в соцсетях и общается в комментариях как под постами на официальной странице города, так и на своей личной странице в Facebook.

«Поскольку на официальном сайте или в профиле Facebook нашего города-побратима Нижнего Тагила я не нашёл никакого осуждения оккупации востока Украины российскими войсками, а наоборот, информацию о признании "самостоятельных республик" на Донбассе и призыв участвовать в гуманитарной поддержке жителей этого региона, то решил предложить на ближайшем заседании хебского горсовета прекратить партнёрство. Я знаю, что простые жители Тагила не имеют существенного влияния на решение центральных властей России, но считаю недопустимым развивать дружественные отношения со страной, игнорирующей суверенитет Украины, возвращающей риторику времён холодной войны», — написал в Facebook мэр Хеба Антонин Яловец.

Также Антонин Яловец заявил АН «Между строк», что Хеб уже находится в поисках нового города-побратима. По его словам, в данный момент ведутся переговоры со словацким городом Нова-Дубница.