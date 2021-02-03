«Запрещёнка-бот». Команда АН «Между строк» создала телеграм-бота, который поможет СМИ избежать штрафов от Роскомнадзора   

Команда АН «Между строк» создала телеграм-бота, который поможет всем журналистам России получать меньше штрафов. Российское законодательство предъявляет множество требований к СМИ. Одно из последних — обязательно делать пометку при упоминании организации и физического лица, признанного иностранным агентом. При этом реестр иноагентов регулярно пополняется, выучить его раз и навсегда невозможно. А штраф, грозящий за невыполнение требований, может поставить крест на небольшом региональном издании.

«Чтобы отследить, что ты случайно не пропустил в новость ещё какую-то "запрещёнку", нужно мониторить несколько списков. Там и экстремизм, и террористы, и пресловутые иноагенты. Со стороны это может показаться несложным. Ну зашёл на 5–8 ссылок, ввёл запрос, проверил. По факту, когда работаешь на высокой скорости, когда пишешь уже 10-ю заметку за день (или читаешь 25-ю), когда делаешь это после 22 часов — запросто можно забыть или пренебречь», — объясняет главный редактор «Между строк» Наталья Вахонина.

Изначально планировалось сделать телеграм-бота для внутреннего пользования в редакции. Но затем команда МС решила поделиться инструментом со всеми коллегами.

Механика работы бота очень простая: ежедневно он собирает данные с сайта Минюста в свою базу, а затем по запросу (названию организации или фамилии) проверяет совпадения. И выдаёт ответ, в какой базе они нашлись, а в каких нет. Далее журналисту, согласно действующим законам, нужно сделать обязательную пометку или отказаться от упоминания, чтобы избежать штрафа.

На сегодняшний день в базе данных бота содержится 92 иностранных агента (НКО, СМИ и физлица), 31 нежелательная организация, 540 экстремистских и террористических организаций и 4884 материала, признанных экстремистскими.

Найти бота в телеграме можно по нику @mstrokru_bot или по имени «Запрещёнка-бот».