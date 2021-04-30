Задержанному адвокату Ивану Павлову вменяют разглашение данных следствия

Адвокату Ивану Павлову, у которого сегодня прошли обыски, вменяют статью 310 УК РФ («Разглашение данных предварительного расследования»), написал в Facebook его коллега Евгений Смирнов. Также силовики проводят обыски у жены Павлова в Санкт-Петербурге.

О каком именно деле идёт речь — не уточняется. Юристы «Команды 29» специализируются на делах, связанных с государственной тайной, — в частности, они представляли интересы обвиняемых в госизмене учёного Виктора Кудрявцева и журналиста Ивана Сафронова.

Ранее стало известно, что силовики пришли с обыском к главе «Команды 29» адвокату Ивану Павлову, который представляет интересы Фонда борьбы с коррупцией* в деле о признании ФБК* экстремистской организацией. После обыска он был задержан. Кроме того, с обыском пришли к IT-специалисту «Команды 29» Игорю Дорфману — он перестал отвечать на звонки. Других подробностей оперативных мероприятий до сих пор нет.

Заседание суда по делу о признании ФБК* экстремистской организацией состоится 17 мая. По мнению прокуратуры, эта организация занимается дестабилизацией социальной и общественно-политической ситуации «под прикрытием либеральных лозунгов».

Накануне все штабы Навального полностью прекратили свою деятельность — после того, как прокуратура запретила штабам устраивать митинги, размещать материалы в интернете, участвовать в выборах и пользоваться банковскими счетами. Запрет вступил в силу до решения суда по иску о признании структур Навального экстремистскими организациями. Штабы сообщили о заморозке своих страниц в соцсетях и прекращении приёма пожертвований. Об официальном закрытии штабов сообщил Леонид Волков.

* По решению Минюста России ФБК включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Мы указываем это по требованию властей.