Забытые истории вагонских улиц

Как известно, строительство Уральского вагоностроительного завода, развёрнутое под Нижним Тагилом в 1931 году, практически сразу же обросло множеством проблем, связанных с условиями жизни рабочих и инженерно-технического корпуса. Стройка началась в июне, но уже осенью стало ясно, что без скорейшего решения жилищного вопроса, без достаточного количества объектов соцкультбыта «стройка века» может просто остановиться. Поэтому одним из первых документов образованного 5 января 1932 года Народного комиссариата тяжёлой промышленности СССР было постановление о выделении дополнительных средств для строительства жилья в рабочем посёлке Вагонстроя.

Уже в феврале 1932 года в областной газете «Уральский рабочий» появилась статья о проекте соцгорода Вагонстроя. В ней, в частности, говорилось: «В основу проекта соцгорода "Уралвагонстроя" будет положен принцип создания города последовательно-социалистического типа. Из общего количества жилых домов на индивидуальные квартиры должно приходиться 60%, на общежития — 13%, на дома-коммуны — 27%. В городе будут построены бани, школы, детские ясли, прачечные, клубы».

Однако вскоре стало ясно, что выделенных Наркомтяжпромом денег хватит только на «временное» жильё. За период с 1932 по 1934 год в рабочем посёлке вагоностроителей было построено 90 брусковых домов на 4 квартиры, 23 барака, обшитых фанерой, 16 бараков, обложенных землёй, 15 бараков щитовой конструкции, 199 каркасно-засыпных бараков, 19 каркасно-фибролитовых бараков, 29 бараков смешанных конструкций. При этом общая площадь жилых строений составила 239 000 квадратных метров.



Первые бараки посёлка Вагонстроя (фото 1932 г.)



Была определена «временная норма жилой площади» на одного человека — шесть квадратных метров, что в те годы считалось вполне приемлемо.

В 1934 году было принято решение строить только брусковые дома, которые больше подходили для жилья в зимний период и отвечали санитарным нормам. Всего с февраля 1932 по февраль 1941 года в посёлке УВС (УВЗ) было возведено 316 брусковых домов — одноэтажных 8-квартирных и двухэтажных на 16 квартир.

Что касается объектов соцкультбыта, то за период с 1932 по 1934 год было построено: 4 клуба, 4 столовых, 8 детских садов, 8 яслей, 11 школ, 2 школы ФЗУ, поликлиника, инфекционная больница. При этом часть этих объектов находилась в жилых домах, занимая первые этажи.

Была на Вагонке ещё одна группа жилых зданий, о которых в наши дни совершенно позабыли. Последний раз об их существовании вспоминали в конце 80-х — начале 90-х, в разгар так называемой гласности, когда в моду вошла критика всего, что было достигнуто в советский период.

Тогда о тридцати трёх одно- и двухэтажных коттеджах, выстроенных в 1933–34 годах за Пихтовой горой, писали как об «элитном посёлке, выстроенном для высшего руководства завода». В действительности же этот посёлок строился для размещения иностранных специалистов, в основном американских инженеров, которые были приглашены на строительство «Уралвагонзавода» в качестве консультантов и наладчиков (не секрет, что большая часть оборудования для будущего вагоностроительного гиганта была куплена в США, Германии и Великобритании, а установка этого оборудования требовала присутствия специалистов из тех стран, где оно было изготовлено). Для этих специалистов и был построен коттеджный посёлок с котельной, баней, прачечной, столовой и клубом с библиотекой.



Двухэтажный коттедж в посёлке для иностранных специалистов, предназначенный под клуб и библиотеку (фото 1933 г.)



Большинство коттеджей были брусковыми, но оштукатуренными внутри и снаружи. Из удобств, о которых так любили писать «перестроечные» разоблачители, в коттеджах имелись лишь летний водопровод, тёплые клозеты и индивидуальные радиоточки. Паровое отопление было только в общественных зданиях. Позднее, когда коттеджи стали использоваться в качестве профилактория, центральное отопление пришло и в другие дома посёлка. А единственным из руководства завода, кто постоянно проживал в этом посёлке, был Лазарь Моисеевич Марьясин, с 1933 по 1937 год занимавший пост начальника «Уралвагонстроя». Среди рабочих и ИТР посёлок именовался просто Пихтовкой. После отъезда со стройки иностранцев коттеджи перешли в ведение управления рабочих общежитий завода. В годы войны часть зданий посёлка была переоборудована под профилакторий вечернего пребывания, а в 1952 году начался снос коттеджей.



Территория «элитного» посёлка «Уралвагонзавода» (ныне — улица Пихтовая) на карте 1960 г.





Коттеджи в начале 60-х годов



Последние здания, принадлежащие когда-то посёлку для иностранных специалистов, были снесены в 1979 году. Сейчас на месте «элитного» посёлка находится улица Пихтовая.

Надо отметить, что первоначально жилой фонд посёлка был рассчитан максимум на 75 тысяч человек, но реалии строительства с каждым годом требовали всё больше рабочих рук. Поэтому в 1934 году отдельное внимание было уделено общежитиям. Всего в довоенный период на Вагонке было построено 42 общаги. Как правило, это были каркасно-щитовые или каркасно-засыпные бараки. Изначально они предназначались для бессемейных рабочих, которые приезжали на стройку по контракту на год или два. Бытовые условия в таких бараках были минимальные: в некоторых отсутствовали даже общие кухни, но и они скоро оказались перенаселены. К 1935 году на одного работника «Уралвагонстроя» приходилось чуть больше 4 кв. м жилой площади. Руководством Наркомтяжпрома были предприняты шаги к строительству в посёлке капитального жилья, однако уже через два-три года оно было свёрнуто, в первую очередь из-за дороговизны.

К вопросу нехватки капитального жилья на Вагонке вернулись сразу после Великой Отечественной войны. Уже летом 1946 года Управлением капитального строительства УВЗ было разработано несколько проектов жилых домов на основе типовых проектов серий 1-204, 1-302 и ряда других. Затем были определены места застройки и очерёдность сноса ветхого и временного жилья.

Одной из первых улиц, где началось послевоенное строительство на Вагонке, была улица Кирова, позднее переименованная в улицу Правды. Мало кто знает, но именно на этой улице зародилось такое популярное у заводчан мероприятие, как легкоатлетическая эстафета на призы заводской газеты «Коминтерновец». Это произошло в 1941 году, когда заводской комитет комсомола при поддержке спорткомитета организовал на трёх улицах района — Советской, Кирова и Ленина — спортивный праздник, посвящённый 1 Мая. Тогда-то на это мероприятие и обратили внимание завком профсоюза и редакция заводской многотиражки. Уже в мае 1942 года была проведена первая эстафета под эгидой заводской газеты «Коминтерновец» (позднее это издание носило название «Сталинец», затем — «Машиностроитель»). А в 1943 году эстафета впервые прошла по улице Кирова.

Первые капитальные жилые дома на Кирова, на участке от улицы Сталина (ныне — пр. Вагоностроителей) до улицы Ленина (теперь это ул. Ильича), появились в 1948 году. Большинство из них были коммунального типа. Квартиры (комнаты) в этих домах в первую очередь получали жители снесённых бараков, ветераны и инвалиды войны, передовики производства.



Участок ул. Правды от пр. Вагоностроителей до ул. Ильича на карте 1960 г.



Застройка продолжалась почти десять лет, одновременно с другими кварталами Вагонки. Руководство УВЗ во главе с «народным директором» Иваном Окуневым старалось не просить денег у города или Минстроя РСФСР, а строить жилые дома и объекты соцкультбыта хозспособом. Это обстоятельство во многом определяло выбор проекта очередного дома. Поэтому практически во всех кварталах, построенных в 1947–1958 годах, наблюдается такое разнообразие зданий.



Дом № 2 по улице Правды (фото 2013 г.)





Дом № 4 по улице Правды (фото 2013 г.)





Дом № 6 по улице Правды (фото 2013 г.)



Многие специалисты в области истории архитектуры считают, что кварталы, застроенные в Дзержинском районе в первое послевоенное десятилетие, являются уникальными, а некоторые дома, в том числе и те, что по сей день стоят на улице Правды, вообще должны быть занесены в реестр объектов культурного наследия Свердловской области как образцы малоэтажных жилых домов эпохи позднего сталианса.



Дом № 12 по улице Правды (фото 2013 г.)





Жилой дом № 19 по улице Правды (фото 2013 г.)



Как, впрочем, и дома, построенные в этот же период на улице Бажова.

На планах довоенной Вагонки этой улицы как таковой не было. На её месте находился проезд, дающий возможность подъезда спецавтотранспорта к школе № 9 с улиц Ленина и Сталина. Однако после того, как в этом районе было решено построить школу с включёнными в программу производственным обучением и практикой, проезд было решено расширить до улицы. Находящиеся окрест бараки тоже снесли, а на их месте построили четыре трёхэтажных жилых дома и два четырёхэтажных.



Улица Бажова (фото 1960 г.)





Улица Бажова на карте 1960 г.



Поначалу улица была с односторонним движением, ограниченным по времени: с семи часов вечера и до шести часов утра движение автотранспорта по ней (кроме специальных машин) было запрещено. Позднее движение сделали двухсторонним. Любопытно, что название улице предложили вагонские пионеры (в те годы сказы Павла Петровича входили как в школьную программу, так и в программу внеклассного чтения) и предложение было поддержано райисполкомом.

Один из домов, построенных на этой улице, — дом № 5 — изначально строился как общежитие коридорного типа. Но прежде, чем стать общежитием для иногородних учащихся профессионального училища № 14, он некоторое время прослужил в качестве временного пристанища для райотдела народного образования.



Дом № 5 по улице Бажова (фото 2014 г.)



Позднее, в «новейшей истории» Вагонки, здание было передано райвоенкомату, а затем сюда переехал и городской военкомат. Два других дома по нечётной стороне улицы построены по тому же проекту, что и дом № 5.



Жилой дом № 7 по улице Бажова (фото 2014 г.)



Нечётную сторону украшает единственный дом № 6, пристроенный к конструктивистскому шедевру 40-х годов — дому № 13 по проспекту Вагоностроителей, о котором мы рассказывали ранее.

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В материале использованы фото Д. В. Макеева, а также фоторепродукции музея УВЗ и из личных архивов авторов.