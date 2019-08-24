Забытые истории. Тагильское общество изучения местного края

8 июня 1899 года из Санкт-Петербурга на Урал отправилась экспедиция, целью которой являлось изучение причин кризисного состояния уральской металлургической, горнодобывающей и лесной промышленности. В состав экспедиции входили специалисты из Санкт-Петербургского университета, научно-технической лаборатории Морского министерства, Главной палаты мер и весов и других учреждений. Руководство экспедицией по поручению министра финансов Витте было доверено выдающемуся русскому химику Дмитрию Ивановичу Менделееву. Примерно за месяц до начала экспедиции Д. И. Менделеев обращается в письме к заводчикам Урала с просьбой содействия с их стороны осмотру рудников и заводов.



Уральская экспедиция Д. И. Менделеева (фото 1899 г.).

Слева направо стоят: младший инспектор Главной палаты мер и весов Константин Николаевич Егоров и профессор Пётр Андреевич Земятченский. Сидят: химики Семён Петрович Вуколов и Дмитрий Иванович Менделеев



Прибыв в Пермь, Менделеев предложил участникам экспедиции разделиться, чтобы за меньшее время охватить как можно больше предприятий. Так, Константину Егорову поручалось изучение Экибастузского месторождения каменного угля, которое считалось перспективным, а помощнику начальника научно-технической лаборатории Морского министерства Вуколову — производство магнитных измерений. Сам Д. И. Менделеев в сопровождении профессора Земятченского выехал по маршруту Кизел — Чусовая — Кушва — Нижний Тагил — Екатеринбург — Тюмень — Тобольск.



Д. И. Менделеев перед отъездом из Кушвы в Нижний Тагил (фото 1899 г.)



«В Нижний Тагил заезжать не было никакой нужды. Тамошние заводы производили, наверное, самое благоприятное впечатление. Но я никак не мог проигнорировать приглашение посетить сей завод, которое получил от моего лучшего ученика Павла Павловича Демидова», — писал позднее Дмитрий Иванович своему другу Ивану Сеченову, известному российскому физиологу.

В Тагиле Менделеев планировал пробыть не менее пяти дней, но из-за сильной простуды, которую Дмитрий Иванович подхватил в Кушве, визит пришлось сократить. Он осмотрел Высокогорский и Меднорудянский рудники, оба завода, побывал в Выйско-Никольской церкви, посетил правление и заводской «музеум», экспонаты которого показались ему «оригинальными и уникальными».



Экспозиция Горнозаводского музеума Нижнетагильских и Луньевских заводов (фото 1899 г.)



«Края здесь настолько пропитаны духом древности, историей государства нашего, что становится ясно, почему такое множество местных жителей столь живо интересуются историей», — записал великий химик в своём путевом дневнике после посещения Нижнетагильского завода.

Пробыв в Нижнем Тагиле менее двух суток, Менделеев выехал в Екатеринбург. В его дорожном саквояже лежало полторы дюжины писем, адресованных членам Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ), с которыми Дмитрий Иванович состоял в переписке. Во время приёма в УОЛЕ гости сделали научное сообщение о целях и задачах своей экспедиции.

Уральское общество любителей естествознания было организованно в Екатеринбурге 29 декабря 1870 года. Инициатором его создания стал преподаватель французского языка екатеринбургской мужской гимназии Онисим Егорович Клер. В то же время были основаны библиотека и музей, а через три года УОЛЕ начало издавать научный журнал под названием «Записки Уральского общества любителей естествознания» (выходил с 1873 по 1927 год). Деятельность УОЛЕ нашла понимание как у властей, так и у простых обывателей, которые всегда оказывали обществу посильную помощь и в создании библиотеки и музея, и в научных — этнографических, геологических и археологических — экспедициях. Количество членов общества постоянно расширялось. Членами УОЛЕ становились не только жители Пермской губернии или Екатеринбурга, но и других регионов России и даже иностранные граждане. Не менее любопытным представляется и факт отсутствия возрастного ценза при вступлении в общество.

Демидовы также оставили свой след в истории УОЛЕ. Его деятельностью интересовался Анатолий Павлович Демидов, а Елим Павлович и его мачеха Елена Петровна Демидова-Трубецкая не только переписывались с некоторыми членами общества, но и жертвовали приличные суммы для нужд этой организации. Членами УОЛЕ были и многие тагильчане. Например, публицист и историк Иван Дмитриевич Белов и его младший брат Василий, мещанин Пётр Морозов и горный инженер Станислав Гендель, учитель Александр Словцов и врач Василий Ляпустин.

После Октябрьской революции новая власть обратила внимание на интерес населения к истории родного края. В начале 1920-х годов при Наркомпросе РСФСР был создан музейный отдел, который стал ведать и вопросами краеведческих объединений. Поначалу Уральское общество любителей естествознания вполне вписывалось в генеральную линию партии. Вскоре в разных городах Пермской губернии начали создаваться общества краеведов по подобию УОЛЕ. И Нижний Тагил не стал исключением.

В 1922-м доктор 2-й Советской больницы в Нижнем Тагиле Василий Алексеевич Ляпустин и его коллега Сергей Александрович Ботышев собрали несколько тагильских краеведов-энтузиастов и обратились в горисполком с предложением организовать в городе филиал УОЛЕ.

Поначалу тагильские власти отнеслись к этому предложению вполне доброжелательно. Но вскоре ситуация изменилась. В стране началась кампания по выявлению «хатаскрайщиков», некоторые руководители УОЛЕ оказались обвинёнными в аполитичности. Идеологическая истерия первых лет советской власти похоронила немало здравых начинаний. Вот и идея Общества тагильских краеведов как филиала УОЛЕ была зарублена на корню. Однако доктор Ляпустин не собирался сдаваться.

Василий Алексеевич Ляпустин родился 28 февраля 1867 года в селе Красноярском Камышловского уезда Пермской губернии в семье священнослужителя. Окончил духовную семинарию в Перми, а в 1894 году и медицинский факультет Томского университета. Затем в 1896–1899 годах работал земским врачом в Ирбитском и Верхотурском уездах. В 1900 году специализировался в Сорбонне в клинике известного европейского хирурга Тюфье. Во время русско-японской войны обучал для фронта сестёр милосердия. Потом работал хирургом в Саратове, Мотовилихе и Барнауле. В 1920 году приехал в Нижний Тагил, где занялся восстановлением разрушенного заводского госпиталя и созданием в городе поликлиники.



Василий Алексеевич Ляпустин (фото 1896 г.)



Новая власть прекрасно понимала, что краеведение способно охватить и сплотить самые широкие слои населения, заинтересовать трудящихся и, прежде всего, учащуюся молодёжь. Инициативную группу тагильских краеведов пригласили на собеседование в окружной исполком, где указали им на элементарные организационные ошибки. Во-первых, УОЛЕ скомпрометировано некоторыми своими членами — объявлять себя его филиалом по крайней мере недальновидно. Во-вторых, без руководящей роли партии ни одно общественное объединение в новых реалиях существовать не может. Члены инициативной группы сделали из замечаний правильные выводы и вскоре подали заявку на регистрацию Пролетарского общества изучения местного края. Название общества было в духе времени, но понравилось оно не всем.

«Почему общество должно называться пролетарским? Не значит ли это, что гражданам других сословий доступ в общество будет заказан? Ведь многие могут понять это именно так, — заявил на учредительном собрании общества учитель математики и физики Александр Словцов. — Наше общество должно быть открыто для всех тагильчан без исключения».

Уроженец Невьянска Александр Николаевич Словцов родился 3 июля 1885 года в семье священника. После обучения в Пермской духовной семинарии он в 1913 году оканчивает физико-математический факультет Петербургского университета и возвращается на Урал в качестве учителя математики и... агитатора меньшевистского крыла РСДРП. В 1917 году он по заданию партии переезжает на Нижнетагильский завод и устраивается на работу в Павло-Анатольскую женскую гимназию.



Александр Николаевич Словцов (фото 1925 г.)



Накануне революции А. Н. Словцов входит в состав объединённого меньшевистско-большевистского комитета РСДРП и переводится в реальное училище, в котором освободилось место учителя математики. В недолгий «белый» период в истории Нижнего Тагила Словцов, как и многие его товарищи по партии, заверил колчаковскую администрацию в своей лояльности, за что после восстановления в городе советской власти серьёзно пострадал. В 1920 году он был арестован и направлен в концентрационный лагерь для белогвардейских офицеров и бывших чиновников. Правда, вскоре Словцов попал под амнистию и был досрочно освобождён. В Нижнем Тагиле остро не хватало учителей, и Александру Николаевичу удалось трудоустроиться без проблем. В начале 1920-х он через своего брата Бориса знакомится с тагильскими краеведами-любителями — Ботышевым, Францевым, Ляпустиным и другими.

Название общества всё-таки изменили, и на утверждение в Нижнетагильский горисполком был подан устав ТОИМК — Тагильского общества изучения местного края. Устав нового общества мало чем отличался от уставных документов УОЛЕ, но власти совершенно не обратили на это внимания, и в марте 1924 года ТОИМК было утверждено на заседании Нижнетагильского горисполкома.

Учредителями и первыми членами ТОИМК стали: врачи Василий Алексеевич Ляпустин, Сергей Александрович Ботышев, геолог и технический руководитель работ, техник объединения «Уралруда» Филипп Кириллович Францев, председатель окружного исполкома Арефий Иванович Кабаков, сотрудник ОГПУ Максим Васильевич Коробицын и совслужащие Борис Леонидович Ланге, Александр Андреевич Просолупов и Гавриил Кузьмич Максимов.

Основными направлениями деятельности общества были определены научно-исследовательская работа по изучению Тагильского округа, культурно-просветительная работа с населением, сбор и первичная классификация краеведческих материалов и изучение и охрана памятников природы и старины. Практически сразу же начались мероприятия по организации краеведческого музея. И вот тут проявились незаурядные организационные способности Александра Словцова. В кратчайшие сроки было собрано более двухсот экспонатов, в том числе и большая часть экспонатов старого демидовского «музеума». Первая экспозиция Нижнетагильского городского краеведческого музея ТОИМК приняла первых посетителей уже 30 марта 1924 года, и за девять месяцев музей посетили три тысячи человек. Первым директором музея был назначен Александр Николаевич Словцов.



Экскурсия по отделу художественных произведений Нижнетагильского городского краеведческого музея (фото 1927 г.)



Параллельно с музейной работой ТОИМК развернуло большую организационную работу. За период с 1925 по 1927 год были созданы филиалы общества в крупных деревнях и сёлах округа, проводился приём новых членов общества. К середине 1925 года в ТОИМК состояло более 170 членов, а его филиалы появились в Нижней Туре, Ивделе, Кушве, Висимо-Шайтанке, Нижней Садле и Кыне. В 1927 году был принят новый устав общества, который сразу утвердил окружной исполком.

В структуре ТОИМК были созданы секции, отражающие основные направления работы организации:

— геологическая, палеонтологическая и минералогическая;

— археологическая;

— общественно-историческая;

— художественная;

— биологическая;

— этнографическая;

— кустарно-промышленная;

— сельского хозяйства;

— индустриально-промышленная.

Результаты работы секций общества публиковались в листовках, сборниках «Материалы по изучению Тагильского округа», «Бюллетень Уральского областного бюро краеведения» и журнале «Уральское краеведение». В Нижнем Тагиле были выпущены информационные листовки о горе Высокой, Лебяжинском руднике; в сборниках «Материалы по изучению Тагильского округа» публиковались наиболее интересные результаты исследований, таких как «Горбуновский торфяник» Д. Эдинга, «Заселение Тагильского края» Л. Калтырева, «Геологический очерк окрестностей Тагила» профессора Болдырева.

Первое время ТОИМК не имело своего помещения. Общие собрания членов проводились то в бывшем Злоказовском доме на улице Шамина, то в доме Жонес-Спонвилля, то в арендованных комнатах дома Балыкова. Летом, когда позволяла погода, активисты общества собирались во дворе комплекса зданий бывшего Главного правления заводов, на Лисьей горе и даже в закрытой Входо-Иерусалимской церкви. В 1927 году обществу выделили помещения в доме Любимова — небольшую комнату для собраний на первом этаже и флигель под склад. К этому времени актив общества уже кардинально сменился. Отошли от активной общественной работы Ляпустин и Ботышев, ушли на повышение и переехали в другие города Францев, Кабаков и Коробицын. По сути, активом ТОИМК стали сотрудники краеведческого музея.



Актив ТОИМК в 1927 году. Слева направо: заведующий краеведческой библиотекой В. А. Чудовский, заведующая естественно-историческим отделом Т. К. Боташева, заведующая культурно-историческим отделом М. А. Зылева, заведующая общественно-экономическим отделом О. А. Кротова и руководитель А. Н. Словцов



К началу 30-х годов Тагильское общество изучения местного края насчитывало 839 членов. Однако в этот же период деятельностью ТОИМК начали интересоваться правоохранители. Недовольство властей вызывала принципиальная позиция некоторых известных членов общества по вопросам сохранения памятников истории и архитектуры Нижнего Тагила и других городов. В 1927 году по ложному обвинению был снят с должности директор Ивдельского краеведческого музея Трапезников. В 1930 году обвинён в хищениях и снят с работы директор Верхотурского музея. А в 1933-м началась кампания по дискредитации директора Нижнетагильского музея А. Н. Словцова.

В результате в 1934 году было сфабриковано «дело Словцова», по которому были арестованы не только сам Александр Николаевич и некоторые его родственники, но и другие активные члены ТОИМК. Первого директора Нижнетагильского краеведческого музея приговорили к восьми годам лишения свободы. Другие арестованные по этому «делу» получили сроки от трёх до пяти лет. В 1937 году специальным указом Совнаркома Тагильское общество изучения местного края было ликвидировано, а всю работу по исследованию «местного края» передали историко-краеведческому музею.

P. S.: судьба одного из первых организаторов ТОИМК Василия Алексеевича Ляпустина сложилась более удачно. В 1925 году он был приглашён в Свердловск, где занялся созданием окружного кабинета профессиональных заболеваний. В 1927-м он выступил инициатором и организатором первого съезда врачей Урала, после чего был назначен директором Института профзаболеваний и занимал эту должность до 1932 года. Затем работал в научной ассоциации врачей при Совете промышленности ВСНХ. Первым в СССР начал проводить йодную профилактику тиреотоксикоза, разрабатывал проблему медикаментозного лечения больных. В 1935 году Василий Алексеевич основал Институт экспериментальной медицины, где работал до конца жизни. Умер 1 августа 1942 года.