Забытые истории. Шайбисты Нижнего Тагила

Когда-то давным-давно, во времена, свидетелей которых осталось очень немного, в Нижнем Тагиле (а это второй по величине город Свердловской области) было три хоккейные команды. В те годы слово «хоккей» не требовало пояснения — с мячом, с шайбой или на траве. Тогда в нашем городе существовал только один хоккей — русский, или хоккей с мячом. Играть в него в Нижнем Тагиле начали чуть ли не с 1910-х годов. Правда, соревнования, если они и были, носили неофициальный характер: просто несколько человек с клюшками и на коньках выходили на каток погонять каучуковый мячик в джутовой оплётке. Удовольствие это было не из дешёвых: только мяч для игры в русский хоккей стоил почти полтора рубля.

Пристальное внимание к русскому хоккею в Нижнем Тагиле появилось после того, как в декабре 1925 года в город в составе агитпоезда приехал легендарный Пётр Москвин — человек, разработавший первые в России правила для хоккея с мячом. Пётр Павлович выступил с лекцией об этом виде спорта, рассказал о первых победах сборной РСФСР над сборной Латвии со счётом 19:0 и 7:1*. Но и этого короткого выступления оказалось достаточно для того, чтобы тагильчане заинтересовались хоккеем. Уже в 1927 году сборная команда Нижнего Тагила приняла участие в розыгрыше первенства Уральской области по русскому хоккею. Дебют оказался очень удачным: сборная Нижнего Тагила заняла третье место, уступив лишь сильным сборным Свердловска и Перми. А на следующий год тагильские энтузиасты хоккея с мячом завоевали в розыгрыше первенства Уральской области серебряные медали.

В 1929–1930 годах в городе уже существовало три команды русского хоккея: команда завода имени Куйбышева, хоккейная дружина ВЖР и сборная ВМЗ (она же команда завода № 63). Ещё пять лет спустя к ним присоединились команды НТМЗ «Металлург» и УВЗ «Дзержинец».

Ветеран ВРУ Ефим Александрович Кандель вспоминал в 1950-х годах: «Нижний Тагил славился своими хоккейными командами. Здесь с 1930-х годов разыгрывалось первенство города по русскому хоккею. Особенно напряжёнными были встречи между командами Ново-Тагильского завода и вагоностроителями. Во внутригородском первенстве им не было равных по уровню мастерства и целеустремлённости».



Во время игры на первенстве Свердловской области по хоккею с мячом. Играют команды «Динамо» (Свердловск) и «Металлург» (Нижний Тагил)



Команда «Металлург» была самой титулованной среди тагильских команд по русскому хоккею. С 1947 по 1960 год она семь раз занимала первое место в розыгрыше первенства Свердловской области по хоккею с мячом и ещё дважды завоёвывала серебряные медали.

Менее удачно выступала команда «Уралвагонзавода» «Дзержинец». Хотя играть в бенди** на УВЗ начали раньше, чем на Ново-Тагильском металлургическом заводе. Правда, «Дзержинец» не был чисто хоккейным клубом. Это было спортивное общество, члены которого играли в футбол, хоккей с мячом, волейбол, бегали на лыжах, занимались лёгкой и тяжёлой атлетикой. Команда была сформирована из лучших спортсменов, чьи достижения ни у кого не вызывали сомнений. Большинство игроков команды по хоккею с мячом выступали ещё и за футбольную. В играх на первенство города команда часто показывала превосходные результаты, но как только «Дзержинец» пробивался на первенство области, всё шло наперекосяк.



Матч по хоккею с мячом на стадионе УВЗ (фото 1937 г.)



В декабре 1946 года председатель спортивного общества «Дзержинец» Александр Масаликин ознакомил актив общества с правилами другого хоккея — канадского. Поначалу заокеанская игра показалась вагоностроителям странной. Меньшие размеры площадки, меньшие размеры ворот, вместо привычного мяча — резиновая шайба.

«Уже первый выход на лёд показал, что канадскому хоккею нам надо ещё учиться и учиться, — вспоминал позднее тренер заводской футбольной команды спортобщества Вадим Янушевский. — Никто не знал, как играть такими клюшками, шайба совершенно не слушалась игроков. У нас не было ни формы, ни защиты, даже первые клюшки были самодельными. У этой игры была своя философия и, конечно, свои особенности в плане подготовки игроков».

Тем не менее новая игра чем-то зацепила игроков «Дзержинца». На общем собрании решили продолжать знакомство с канадским хоккеем, составили график тренировок, а на Вадима Янушевского возложили обязанности тренера команды «шайбистов». Вадим Владимирович согласился. И хотя он был футбольным тренером, а играть в хоккей с мячом начал не так давно, новая игра показалась ему интересной.

За короткий срок Янушевскому удалось решить ряд организационных вопросов. У команды появилась и форма, и защитная амуниция. Удалось договориться с модельным цехом, где стали изготавливать клюшки. Раздобыли методические материалы по проведению тренировок. И в феврале 1948 года состоялся первый в истории тагильского хоккея с шайбой матч! Встреча была товарищеской. Соперниками «Дзержинца» в тот день был «Спартак» из Воронежа, с тренерским штабом которого Вадим Янушевский договорился во время поездки в этот город. Воронежский «Спартак» в те годы был одной из сильнейших команд страны — в 1948 году он станет чемпионом РСФСР по хоккею с шайбой. Свой первый в истории матч вагоностроители ожидаемо проиграли. На следующий день была проведена ещё одна встреча, которая завершилась вничью.

Руководству «Дзержинца» стало понятно, что канадским хоккеем надо либо заниматься серьёзно, либо не заниматься совсем. На общем собрании спортобщества единодушно решили развивать хоккей с шайбой. Для полноценных тренировок и соревнований необходимы были дополнительные финансовые средства, нужен был корт с трибунами для зрителей и помещениями для команд и судей, инвентарь, форма, а главное, специалисты: тренеры, техники, медицинские работники. С этими проблемами решили обратиться к Ивану Васильевичу Окуневу.

Директора УВЗ не зря называли «народным» — все проблемы работников своего предприятия он старался решать положительно, изыскивая возможности, находя средства, а где надо подключая административные ресурсы. Побывав на одной из тренировок «шайбистов», Иван Васильевич пообещал решить все вопросы, связанные с новой командой. Слово своё Окунев всегда держал, и вскоре у команды появился корт, были закуплены форма, клюшки, сетки для ворот. Для отдела кадров директор издал распоряжение: в обязательном порядке интересоваться у поступающих на работу, какими видами спорта занимается человек, а всех, кто играл в хоккей с шайбой, заносить в отдельный список, который в конце недели передавать в спортобщество.

В 1949 году «Дзержинец» дебютировал в чемпионате РСФСР по хоккею с шайбой. 7 января на выезде команда крупно уступила горьковскому «Торпедо» со счётом 1:9, а 8 января с трудом свела повторную встречу вничью (2:2). В последующих матчах вагоностроители поделили очки с пермским «Молотом» (4:2 и 2:6) и дважды были разгромлены в Свердловске командой «Динамо» (1:10 и 1:12).



Команда «шайбистов» спортобщества УВЗ «Дзержинец». Слева направо: Вадим Янушевский (тренер), Иван Шарипов, Николай Канаев, Евгений Акулин, Олег Чугунов, Евгений Успенский, Яков Оболенцев, Леонид Савинов, Алексей Солопаев, Василий Александров, Леонид Корнилов, Леонид Вяткин, Виталий Толкачев (фото 1949 г.)



В основе первой команды «шайбистов» почти не было коренных тагильчан. Уроженец Липецка Николай Канаев приехал в Нижний Тагил из Москвы, коренной ленинградец Евгений Акулин был эвакуирован во время войны в Свердловск, откуда в 1946-м перебрался в Нижний Тагил, Алексей Солопаев и Леонид Корнилов были эвакуированы на Урал из Москвы, Олег Чугунов и Леонид Савинов — из Подмосковья. Но многие из них впоследствии стали наставниками юных вагонских хоккеистов, оставшись верными своей команде, своему спортивному клубу.



Легендарные «шайбисты» команды «Дзержинец»: Василий Александров, Евгений Акулин, Николай Канаев



В следующем году на команду приехали посмотреть специалисты из Свердловска, Горького и Воронежа. В целом, отмечали свердловские тренеры, у «Дзержинца» был хороший потенциал. Особо отмечали хорошую физическую подготовку игроков. Объяснялось это просто: команда по канадскому хоккею тренировалась и получала физические нагрузки круглый год, зимой играя в русский хоккей, а весной, летом и осенью — в футбол. Очень хорошее впечатление на гостей произвёл и хоккейный корт: ровная площадка, прекрасное освещение, радиофикация.

Тот самый первый хоккейный корт «Уралвагонзавода» давно стал легендой Дзержинского района. Выросло уже целое поколение тагильчан, которые понятия не имеют, где он находился, тем более как он выглядел. Первенство среди цехов УВЗ сейчас проводится на корте, который называли «второй коробкой». Его построили позднее, когда о тагильских хоккеистах с восторгом и уважением заговорили во всей РСФСР, а количество мальчишек, желающих играть в хоккей, не поддавалось счёту. Первый корт для «шайбистов» был построен на том месте, где теперь стоит торговый центр «Спутник».



Спортивный комплекс «Уралвагонзавода» в 2020 году: 1 — хоккейный корт; 2 — торговый центр «Спутник»; 3 — стадион



Строили его популярным в те годы хозспособом, а место выбирали поближе к проходной, чтобы удобнее было добираться и зрителям, и игрокам: практически все игроки «Дзержинца» работали в цехах и отделах УВЗ и на лёд выходили в свободное от работы время. Игровую площадку корта окружали трибуны для зрителей. Сейчас трудно сказать, сколько человек могло разместиться на трибунах этого корта. Первоначально матч могло смотреть не более 200–250 человек. Но хоккей с шайбой быстро набирал популярность у жителей Вагонки, и число мест на трибунах стало расти. Сначала до 500, а затем и до 1000.

Легендарный советский хоккеист Александр Павлович Рагулин вспоминал в одном из интервью: «В Нижнем Тагиле мы проводили товарищескую встречу с местной командой “Спутник”. На матч собралось невероятное количество зрителей! Несмотря на сильный мороз, все трибуны корта были переполнены; на деревьях, окружавших корт, как огромные птицы, сидели мальчишки и взрослые. Их то и дело гоняла милиция, но они снова и снова забирались на деревья. В конце встречи нам сказали, что на матч пришло более тысячи человек!..»



Хоккейный корт команды УВЗ перед началом хоккейного матча (фото 1967 г.)



Надо отметить, что в начале 1950-х годов не у всех команд даже в Москве, Ленинграде или Киеве были отдельные корты для игры в хоккей с шайбой. Матчи проходили на полях для игры в хоккей с мячом, где выставляли борта по размерам, принятым в канадском хоккее, ставили ворота и натягивали заградительную сеть. Об этом способе проведения игр вспомнили в 2000-х, и такие игры стали называть «русской классикой».



«Русская классика» на стадионе УВЗ в 2015 году



Хоккей с шайбой в Нижнем Тагиле стремительно набирал популярность, но становление ледовой дружины УВЗ шло медленно. Вадим Янушевский, первый тренер вагонских «шайбистов», в 1949 году убыл для прохождения военной службы. Затем работал тренером в Воронежском окружном доме офицеров, создал команду по хоккею на траве, а с 1958 года начал преподавать на кафедре физкультуры и спорта в Воронежском лесотехническом институте.

Через год после отъезда Янушевского команду покинул ведущий защитник Алексей Солопаев. Он перешёл на НТМЗ, где начал играть в хоккей с мячом и футбол за спортобщество «Металлург» и в составе команды завоевал Кубок ВЦСПС, золотые и серебряные медали первенства области.

В начале 1950-х в команду «Дзержинец» стали приходить новые игроки, но уровень их мастерства оставлял желать лучшего. В первенстве РСФСР команда выступала откровенно слабо. Неудачно завершился для «Дзержинца» и розыгрыш первого Кубка РСФСР по хоккею с шайбой. В конце сезона 1952/1953 было решено не заявлять команду на следующий сезон. «Дзержинец» снова начал играть в хоккей с мячом. Казалось бы, история канадского хоккея в Тагиле закончилась.

В 1953 году спортивное общество «Дзержинец» перестало существовать. На его основе было создано добровольное спортивное общество «Авангард», председателем которого был избран заведующий учебной частью Нижнетагильского комитета по физической культуре Александр Шердюков. В то время заводская команда по хоккею с мячом испытывала большие трудности, и чтобы понять их природу, Александр Иванович начинает изучать прошлое команды. Узнав, что всего четыре года назад «Дзержинец» играл в хоккей с шайбой и принимал участие в розыгрыше Кубка РСФСР, он решил возродить команду «шайбистов». Будучи уже опытным спортивным функционером, Шердюков не спешит выносить вопрос перед руководством УВЗ, а разрабатывает программу развития хоккея с шайбой в районе, налаживает контакты с командами из других городов, собирает методические материалы, беседует с игроками, выступавшими за «Дзержинец» ранее.



Александр Иванович Шердюков (справа)



В октябре 1957 года на собрании спортобщества «Авангард» было объявлено о начале подготовки к новому сезону команды «Уралвагонзавода» по хоккею с шайбой.

Впрочем, это уже совсем другая история...

(с) 2021. Сергей Волков и Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»

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Фото: А. Хлопотов, М. Батурин, И. Колесов, В. Донченко; фото из личных архивов авторов, архивов УВЗ, ВЖР/ВРУ, ВМЗ и треста № 88.

Фоторепродукции: С. Волков

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* На самом деле в первом международном матче принимала участие сборная команда Ленинграда, часть которой через год вошла в состав сборной РСФСР (прим. авт.).

** Бенди (англ. bandy) — международное название хоккея с мячом (прим. авт.).