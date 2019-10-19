Забытые истории. Леди Свобода

Одной из самых таинственных городских историй, будоражащих умы тагильчан, с незапамятных времён является легенда о том, что знаменитая статуя Свободы, или, как её чаще называют жители Соединённых Штатов, Леди Свобода, сделана из тагильской меди. Правда, в советский период многие свердловские и тагильские историки утверждали, что всё это не более чем красивая легенда, однако доказательств своей правоты почему-то не приводили. Причиной отсутствия доказательств была простая нехватка информации об истории создания одного из главных символов Соединённых Штатов. И кроме того, с идеологической точки зрения повышенный интерес к истории «наиболее вероятного противника» не мог найти понимания в научных кругах Страны Советов.



Статуя Свободы — Liberty Enlightening the World (фото 2009 г.)



В начале нулевых ряд тагильских краеведов решили всё-таки выяснить, имеет ли отношение наш город к рождению статуи Свободы или рассказы о тагильском происхождении памятника не более чем чья-то выдумка или шутка.

Наша справка

Статуя Свободы (полное англоязычное название — Liberty Enlightening the World, «Свобода, озаряющая мир») — скульптура высотой 93 метра в стиле неоклассицизма, расположенная на острове, находящемся в Верхней Нью-Йоркской бухте, примерно в трёх километрах к юго-западу от южной оконечности острова Манхэттен. По официальной версии, была сооружена как подарок Соединённым Штатам от Франции к столетию независимости США и к Всемирной выставке 1876 года. Является национальным памятником США. С 1984 года входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Поиски начались со знакомства с историей создания самой статуи. Оказалось, что официальных историй у Леди Свободы две — американская и французская. Обе, в принципе, схожи, однако имеют целый ряд белых пятен, а то и откровенных противоречий. Американские историки считают, что статую изготовили во Франции из меди, закупленной в Норвегии, после чего разобрали и перевезли в Нью-Йорк. А в США изготовили только основание монумента из цемента, купленного в Германии. Большинство историков Франции норвежское происхождение меди не подтверждали, зато все как один утверждали, что детали памятника были изготовлены на французском судоремонтном заводе «Мартини» (Martini), который находился... на берегу Чёрного моря.

Казалось бы, ни о какой тагильской меди официальная история не знает. Однако на помощь краеведам из Нижнего Тагила пришли их коллеги из Франции. Оказалось, что французский завод «Мартини» находился в российском городе Николаеве и на 75% принадлежал… Анатолию Николаевичу Демидову. После смерти заводчика предприятие приобрело бельгийское Анонимное общество корабельных верфей, мастерских и плавилен в городе Николаеве, основным держателем акций которого был Павел Павлович Демидов, племянник Анатолия Демидова. После его смерти в 1885 году завод достался его старшему сыну Елиму. Тот в 1896 году уступил завод Обществу механического производства в Южной России, при этом оставаясь акционером этого общества. В ноябре того же года завод был переименован в «Наваль». А в 1911 году его покупает российско-французское Общество николаевских заводов и верфей. При этом почти половину уставного капитала общества обеспечивает Русский для внешней торговли банк, директором которого был Клементий Григорьевич Подменер, тесть Анатолия Павловича Демидова. Вскоре после Октябрьской революции предприятие было национализировано и переименовано в Черноморский судостроительный завод.

На самом заводе легенду о демидовской меди знали, но документально подтвердить или опровергнуть её не могли. Все заводские архивы были либо вывезены прежними заводовладельцами, либо утрачены в годы Гражданской войны.

В ходе поисков и изысканий стали известны и некоторые другие интересные факты. Например, что автор статуи Свободы французский скульптор Фредерик Огюст Бартольди ещё в 1860 году договаривался с Анатолием Николаевичем Демидовым о приобретении 40 тонн меди для реализации проекта «Свет Азии» в Египте. Но тогда у египтян не было средств на доставку и установку памятника и Бартольди отказали.

Выяснилось и то, что франко-американский проект по установке статуи Свободы изначально не являлся проектом государственным. Инициаторами его выступили французские и американские… масоны. Именно масоны организовали сбор средств на изготовление, транспортировку и установку памятника и подбирали «своих», проверенных исполнителей проекта. Сам «отец» Леди Свободы — Фредерик Бартольди — с 1875 года являлся членом Эльзасско-Лотарингской масонской ложи.

Французский инженер, специалист по проектированию металлоконструкций Гюстав Эйфель, которому по решению оргкомитета проекта было поручено изготовить «скелет» статуи, также симпатизировал масонам и поддерживал с ними тесные связи.



Гюстав Эйфель и Фредерик Бартольди (фото конца XIX в.)



Известно, что и Анатолий Николаевич Демидов, и Павел Павлович имели прямое отношение к масонским ложам. Правда, в России масонское движение было запрещено ещё в 1822 году высочайшим рескриптом Александра I. Но Демидовы тайно поддерживали тесные связи с масонами Европы и принимали участие в их акциях и проектах. В частности, Анатолий Николаевич состоял членом той же Эльзасско-Лотарингской ложи. Известно, что он предоставлял членам ложи для собраний и встреч свою виллу Villa San Martini, построенную в 1851 году на острове Эльба. Формально вилла была построена для музея эпохи Наполеона Бонапарта, а также для содержания личного архива заводчика.



Демидовская Villa San Martini на острове Эльба



Но если Анатолия Николаевича Демидова российские власти только подозревали в связях с масонами, его племянник Павел Павлович особенно и не скрывал своих симпатий к масонам. Известны даже случаи, когда он свободно дискутировал о пользе масонских лож для общества с самим императором Александром II Николаевичем, с которым находился в приятельских отношениях.

Подозревали в связях с масонами и Елима Павловича. Однако на защиту чести и достоинства последнего князя Сан-Донато встала бывшая жена Анатолия Демидова принцесса Матильда-Летиция Вильгельмина Бонапарт, которая фактически заменила Елиму мать в первые десять лет его жизни и до конца своих дней всячески опекала его, имея широкие связи в российском императорском дворе.

...Поиски интересующей информации продолжались не один год.

В конце концов на основании архивных документов, полученных из Центрального исторического архива Республики Башкортостан, частного музея Демидовых в Париже и архива провинции Флоренция (Италия), где хранились архивы Марии Павловны Демидовой-Абамелек-Лазаревой, дочери П. П. Демидова, и ряда других источников, был пролит свет на легенду о тагильском происхождении статуи Свободы. События развивались следующим образом.

В 1876 году масонами, заседавшими в Конгрессе США, и представителями масонских лож в правительстве Франции была достигнута договорённость о том, что к столетнему юбилею независимости Соединённых Штатов Европа отправит в Америку статую Свободы — переработанную статую «Свет Азии» Фредерика Огюста Бартольди. Американцы обязались построить для статуи пьедестал, для чего в 1877 году провели через Конгресс решение о выделении места в Нью-Йоркской гавани. По обе стороны Атлантики объявили сбор средств на реализацию этого грандиозного проекта. Для сбора необходимых денег и в Европе, и в США проводились благотворительные лотереи, спектакли, художественные выставки, аукционы и даже боксёрские бои. Для привлечения внимания простых обывателей к проекту в Филадельфии и Париже были выставлены макеты частей статуи в натуральную величину.



Факел статуи Свободы на Centennial Exhibition в Филадельфии за 10 лет до сооружения статуи (фото 1876 г.)





Голова статуи Свободы в саду у Champ de Mars на Всемирной выставке в Париже в 1878 г.



Всего удалось собрать немногим более 2 250 000 франков, которых, как вскоре оказалось, не хватало для постройки памятника и перевозки его через океан. Более половины этой суммы предстояло выложить за медь, из которой было решено делать Леди Свободу. Организаторы проекта тщетно пытались уговорить европейских производителей медного листа снизить цены. Затея с подарком оказалась под угрозой срыва.

Вот в это непростое время с Бартольди и встречается Павел Павлович Демидов. Он предлагает поставить необходимое количество медного листа по цене, которая устраивала организаторов проекта. Кроме этого, заводчик готов доставить медный лист в Париж и прислать своих мастеровых, которые знают толк в работе с медью.



Чертёж статуи Свободы с размерами деталей



Бартольди поставил в известность членов оргкомитета, и с Демидовым был заключён договор, в котором, помимо финансовой стороны, была оговорена и технология изготовления медных деталей. Большая часть заказа должна была быть изготовлена в механическом цехе судоремонтного завода «Мартини» в городе Николаеве. В основном это были детали одеяния Леди Свободы, детали правой руки, держащей факел, а также некоторые детали факела и головного убора.



Выколотка медных листов для статуи на заводе «Мартини» (фото 1883 г.)



Судя по таможенным документам, всего из Николаева во Францию было отправлено 214 маркированных ящиков с деталями памятника. Детали лица, головы, ног и рук, скрижали изготавливались уже в Париже, в мастерской Фредерика Огюста Бартольди. Для этого медный лист доставляли морским путём во Францию на специально зафрахтованном пароходе. Работы по выделке деталей и сборке статуи заняли около пяти лет.

Но самое интересное в этой истории то, что медь на статуе Свободы... не тагильская. Точнее, тагильская, но наполовину. Медную руду для выполнения этого заказа Павел Павлович Демидов покупал у заводчиков Пашковых, которые тогда владели знаменитыми Верхоторскими рудниками и Воскресенским заводом под Уфой. Пашковы бились за сохранение своего производства и отчаянно демпинговали на рынке, прося за руду самую низкую в России цену. Купленную у них медную руду перевозили в Нижний Тагил, где из неё изготавливали медный лист. И уже потом медь ехала в работу в Николаев.

Сборка Леди Свободы в Париже закончилась в 1884 году. Собранную статую показали уже смертельно больному Павлу Демидову. Осмотрев её, он сказал: «Единственная из моих женщин, которая принесла мне доход». По оценке Елима Павловича Демидова, за медный лист для статуи Свободы его отец выручил не менее миллиона франков.



Париж. Статуя Свободы в лесах. Вид с улицы Rue de Chazelles (фото 1884 г.)



В 1885 году «Свобода, озаряющая мир» была разобрана и перевезена через Атлантический океан. Ещё год ушёл на сборку и подгонку деталей, и 28 октября 1886 года монумент был торжественно открыт.



Открытие памятника Свободе (художник Эдвард Моран, 1886 г.)



Впрочем, медные «одежды» статуи Свободы не единственный вклад Демидовых в создание этого памятника. Не так давно выяснилось, что в основании постамента «символа свободы и демократии» наряду с прочими были использованы стальные рельсы фирмы Union Pacific, которая занималась постройкой железных дорог и прокатом железнодорожных рельсов. А с 1880 года почти половину железа для своих изделий Union Pacific закупал в России, в том числе и у Демидовых.

Такова вкратце история тагильского вклада в создание одного из самых известных памятников в мире.