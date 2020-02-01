Забытые истории: город Вагонстрой

Тагильчане, которые интересуются историей своего города немного глубже, чем её преподносит школьная программа, то и дело сталкиваются с фактами, о которых официальное краеведение либо молчит, либо говорит очень осторожно, ссылаясь на недостаток информации.

Вот пример. Рассматривая карты города, выпущенные в 1930–1950-х годах, можно заметить, что в Нижнем Тагиле существовало немало улиц с одинаковыми названиями. Причём это были не «номерные» улицы, как, например, 1-я, 2-я и 3-я улица Свердловская*, а улицы, носившие одно и то же имя и расположенные в разных районах города. Почти все «двойники» находились в двух районах — Дзержинском и Ленинском.

Судите сами. Заводская улица, начинавшаяся у Театральной площади и тянувшаяся вдоль берега пруда и далее до товарного двора вокзала, имела «сестру» в посёлке Вагоностроителей, которая тянулась вдоль забора, отделяющего промышленную зону «Уралвагонзавода» от жилого посёлка.



Улица Заводская на карте города 1960 г.



Улица Заводская (фото 1950-х гг.)

«Вагонская» Заводская просуществовала до 1943 года, когда её переименовали в улицу Мичурина. В 70-е годы улица Мичурина стала 101-й республиканской дорогой, а в наши дни она известна как продолжение Восточного шоссе.



Бывшая улица Заводская (с 1940-х по 1970-е годы — улица Мичурина) на карте 1960 г.





Улица Заводская (фото 1932 г.)



Другая известная пара — улицы Ленина.

Улица Ленина как центральная улица Нижнего Тагила была сформирована слиянием Александровской и Салдинской в 30-х годах прошлого века, но до начала 1950-х годов походила не на главную улицу города, а на улицу большого села или уездного городка из сибирской глубинки.

Улица Ленина (фото 1938 г.)

Её «тёзка» в посёлке Вагоностроителей уже в 1935 году стала центральной по статусу и нарядной внешне. Улица имела замощённую проезжую часть, широкие пешеходные зоны, была озеленена и имела электрическое освещение. К 1938 году на улице было построено 10 причудливых зданий в стиле конструктивизма, включая величественный банно-прачечный комбинат и две школы на 980 мест.

Улица Ленина в посёлке Вагонстроя (фото 1938 г.)

Улица Ленина просуществовала на Вагонке до 1954 года. Только после того, как директора УВЗ Ивана Васильевича Окунева на бюро горкома партии обязали изменить название улицы, «чтобы не было путаницы, какая из улиц является главной в городе», её переименовали в улицу Ильича, каковой она остаётся и по сей день.

Улицу Свердлова в Дзержинском районе знают не только жители Вагонки, но и всего города. На ней расположен хлебозавод № 2, одно из старейших предприятий пищевой промышленности в Нижнем Тагиле. В послевоенные годы улица приобрела известность и как место, где выделялись земельные участки для «самстроя»**, а вагонские мальчишки 1970-х помнят улицу и как место, где можно было воочию увидеть новенькие танки, которые возвращались с испытательных пробегов и частенько останавливались на этой улице***.



Хлебозавод № 2 на ул. Свердлова (фото 1950 г.)



Но большинство жителей центра города уже не помнят, что улица Свердлова была и в Ленинском районе. Начиналась она в месте пересечения улиц Ленина и Первомайской и шла мимо больницы № 2 и Театральной площади до слияния с улицей Заводской.



«Городская» улица Свердлова на карте города 1960 г.



Улица Свердлова во второй половине 1950-х гг. (вид с юга на север и с севера на юг)

В 1960-х дома на улице посносили из-за ветхости, а на их месте разбили сначала Театральный сквер, а после построили здание Дома политпросвещения (ДПП). Остаток улицы влился в Театральную площадь, расширив её в сторону спуска к набережной.

До 1954 года в городе было и две улицы Карла Маркса. Одна — бывшая улица Шамина — носит это название до сих пор. Она протянулась параллельно проспекту Ленина, начинаясь в исторической части города и заканчиваясь почти у самого железнодорожного вокзала.



Улица Карла Маркса в исторической части города. На фото видны доходные дома купца Колодкина, Сибирский переулок, дом кондитера Мецгера (фото 1965 г.)





Улица Карла Маркса у перекрёстка с улицей Первомайской (фото 1965 г.)



Но в начале 1930-х годов в посёлке Вагонстроя появилась ещё одна улица Карла Маркса, которая носила это гордое имя вплоть до 1954 года. Тогда она была переименована в улицу Энтузиастов и остаётся таковой до сегодняшнего дня.



Вид на улицу Энтузиастов (бывшую Карла Маркса) от её пересечения с улицей Окунева (бывшей Парковой) (фото 1960-х гг.)



Были в Нижнем Тагиле и две улицы Дзержинского. Одна из них находилась в Ленинском районе и была названа так из-за того, что на ней располагался «городок чекистов» — несколько брусковых жилых домов, детский сад и фельдшерский пункт для сотрудников НКВД, ГПУ, прокуратуры и суда, обнесённые забором.



Улица Дзержинского. Справа — забор и дома «городка чекистов» (фото второй половины 1930-х гг.)



Позднее улицу переименовали, дав ей имя великого русского учёного Ломоносова.

Была своя улица Дзержинского и на Вагонке. Было бы странно, если бы её там не было: как-никак и район Дзержинский, да и завод боролся за право носить имя железного Феликса и долго носил его.



Улица Дзержинского на карте города 1960 г.



В 1977 году «вагонскую» улицу Дзержинского переименовали в улицу Машиностроителей, а в октябре 1994-го переименовали ещё раз, в улицу Холкина.

Переулки Сибирский и Советский в центральной части города и улицы Сибирскую и Советскую на Вагонке мы упоминать не будем из-за разницы в их протяжённости и значимости.

У многих горожан, интересующихся историей Нижнего Тагила, нет-нет, да возникает вопрос: неужели при наречении улиц нельзя было обойтись без повторов? Неужели у ответственных лиц райисполкомов не хватало фантазии для того, чтобы не давать улицам повторяющиеся названия?

Но, как оказалось, дело здесь вовсе не в отсутствии фантазии у исполкомовских работников. Дело в том, что, несмотря на то что посёлок «Уралвагонстроя» был включён в состав Нижнего Тагила в 1933 году, вопрос о выделении его в отдельный город стоял вплоть до 1939 года.

Основными двигателями идеи выделения вагоностроительного завода-гиганта и его соцгородка в отдельный город были непосредственный куратор строительства Вагонстроя Георгий Леонидович Пятаков и нарком тяжёлой промышленности Григорий Константинович Орджоникидзе.

Их поддерживали председатель Главного концессионного комитета при Совнаркоме СССР Лев Борисович Каменев, нарком связи Алексей Иванович Рыков, несколько членов ЦК. Говорят, что Орджоникидзе и Пятакову удалось убедить в целесообразности своего проекта самого Сталина. В записках Г. Л. Пятакова завод и прилегающий посёлок часто значились как город Вагонстрой, а парторг стройки Шалва Степанович Окуджава предлагал назвать город Орджоникидзевск. Но после ареста начальника строительства УВЗ Лазаря Марьясина и предъявления ему обвинения в хищении и растрате больших финансовых средств настроение в Кремле изменилось и Вагонку решили оставить в составе Нижнего Тагила.

Второй раз идея о выделении Дзержинского района Нижнего Тагила в отдельный закрытый город возникла в 1949 году. Продвигали её в Москве командующий Уральским военным округом, депутат Верховного совета СССР маршал СССР Георгий Константинович Жуков и председатель Государственного комитета Совета министров СССР по материально-техническому снабжению народного хозяйства, член Политбюро ЦК партии Лазарь Моисеевич Каганович.

В первую послевоенную пятилетку создание закрытых городов вокруг оборонных предприятий или объектов было своеобразным трендом, а после того, как Совмин принял решение оставить производство танков на «Уралвагонзаводе», шансы на отделение Вагонки от Нижнего Тагила весьма сильно возросли. По сути дела, Вагонка и так была отдельным городом. Строительство здесь вели в основном хозспособом, то есть за счёт предприятия; здесь имелись своё автобусное хозяйство и свой трамвайный парк; до 45% продуктов питания район получал от подсобных хозяйств, артелей и совхозов, созданных «Уралвагонзаводом»; здесь были свои электрические сети, своя ТЭЦ и прочие коммунальные предприятия. Практически весь штат райисполкома, райкомов партии и комсомола состоял из людей, работавших на «Уралвагонзаводе». Даже майская и ноябрьская демонстрации шли на Вагонке отдельно от остального города, они и начинались на час раньше.

Межведомственная борьба продолжалась с 1948 до 1953 года. Однако после того, как Жукова отозвали из Свердловска в Москву, она неожиданно начала сходить на нет. К началу 1954 года стало ясно, что Вагонка уже не станет закрытым городом. Год спустя, приехав в Свердловск с рабочим визитом, уже в ранге министра обороны СССР Георгий Константинович официально озвучил перечень закрытых населённых пунктов Свердловской области. Дзержинского района Нижнего Тагила в этом перечне не было.

Отголоски истории с несостоявшимся отделением Вагонки от города встречались на почтовых конвертах и открытках вплоть до начала 1970-х годов, когда многие по привычке в графе «Куда» писали: «Нижний Тагил, УВЗ, ул. Ильича (Ленина)». Только с введением индекса почтовых отделений в 1971 году эта привычка стала забываться, а к середине 1980-х исчезла насовсем.

Дмитрий Кужильный и Сергей Волков специально для АН «Между строк»

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Фото: А. Ф. Кожевникова, из архива музея УВЗ (открытые источники), а также из личного архива Г. И. Кужильного.

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* Все три улицы Свердловские появились после Гражданской войны на месте 1-й, 2-й и 3-й улицы Введенской. Позднее 1-я Свердловская была застроена, 3-я Свердловская была переименована в улицу Мухина (в честь революционера Дмитрия Асинкритовича Мухина), а затем тоже застроена, 2-я Свердловская стала улицей Пархоменко (прим. авт.).

** «Самстрой» — типовые жилые дома (преимущественно одноэтажные), на постройку которых трудящимся выдавались ссуды под 1% годовых сроком на 8, 10 и 12 лет. Всего за период с 1946 по 1948 год на эти цели Госбанком СССР было выдано ссуд более чем на миллиард рублей (прим. авт.).

*** Танки, как известно, не досматривались на проходной завода стрелками ВОХР, и механики-водители часто провозили на завод спиртное. Одной из самых любимых точек для закупки вина и водки был винный магазин вблизи пересечения улиц Свердлова и Орджоникидзе (прим. авт.).