Забытые истории. Горкомовские ёлочки

Утром 28 июля 2018 года городские средства массовой информации рассказали своим читателям, слушателям и зрителям о том, что новый собственник здания бывшего горкома комсомола спилил ели, высаженные более 30 лет назад тагильскими комсомольцами. К вечеру того же дня появились объяснения от нового владельца здания и ответственных лиц администрации города: ели «росли на инженерных сетях, обеспечивавших снабжение близлежащих домов и объектов. <…> Корневые системы разросшихся деревьев угрожали четырём 6-киловаттным (?!!) кабельным линиям».

Спиленные ели у здания бывшего Нижнетагильского горкома комсомола (фото 2018 г.)

В социальных сетях тагильчане несколько дней активно обсуждали это событие.

Официальные объяснения новых собственников здания были сразу отвергнуты: большинство горожан не верили в существование подземных «6-киловаттных кабельных линий». Кто-то утверждал, что ели эти не простые, а голубые и стоят немалых денег; кто-то возражал: ели не голубые, а серебристые. Но все сожалели об утраченных деревьях. Однако из комментариев было ясно, что историю появления «этих ёлок» в городе-труженике никто толком не помнит.

Надо сказать, что до 1958 года в Нижнем Тагиле серебристых елей было ровно... одна штука.

Росла эта ель во дворе усадьбы известного тагильского садовода-селекционера Кузьмы Осиповича Рудого. Саженец этого декоративного растения Кузьма Осипович привёз в 1915 году из Ростова-на-Дону, где купил его за 25 рублей серебром у молодого заведующего Ростовским плодово-декоративным питомником Ивана Порфирьевича Ковтуненко. Дерево прижилось на уральской земле, однако получить от него саженцы так и не удалось ни самому Кузьме Рудому, ни его сыну — селекционеру и главному инженеру «Горзеленхоза» Льву Кузьмичу. В начале 60-х годов, после того как усадьба Рудого осталась без присмотра, голубую ель срубили неизвестные вандалы. Впрочем, к тому времени голубые ели уже появились в Нижнем Тагиле благодаря директору УВЗ Ивану Васильевичу Окуневу.



Директор «Уралвагонзавода» И. В. Окунев (фото 1968 г.)



Как известно, Окунев уделял огромное внимание озеленению как территории вверенного ему завода, так и всего Дзержинского района. За безграничную любовь директора к цветам, деревьям и газонам заводские острословы даже прозвали его Садовником. Часто бывая в Москве по заводским делам, Иван Васильевич каждый раз останавливался у стройного ряда голубых елей перед кремлёвской стеной, мечтая украсить такими деревьями и родной завод. Воплотить мечту в реальность «народному директору» «Уралвагонзавода» помог случай. Поехав в столицу представлять продукцию своего завода на ВДНХ, Окунев познакомился с одним из первых озеленителей территории выставки, а в то время директором совхоза «Декоративные растения» в городе Нальчике Иваном Порфирьевичем Ковтуненко. Совхоз в те годы был единственным хозяйством в СССР, где выращивали саженцы редких декоративных деревьев, в числе которых была голубая ель.

Ель голубая (лат. Pīcea pūngens) — вечнозелёное хвойное дерево высотой 25–30 м, редко до 46 м. Диаметр ствола — до 1,5 м. Кора тонкая, чешуйчатая. Крона узкоконическая у молодых деревьев, у старых деревьев становится цилиндрической. Хвоя длиной 15–30 мм, ромбической формы в сечении. Цвет иголок от серо-зелёного до ярко-голубого. Естественный ареал вида — Северная Америка от юго-востока штата Айдахо на юг через штаты Юта и Колорадо до Аризоны и Нью-Мексико. Произрастает на высотах до 3000 м. Чаще — в горных долинах вдоль рек и ручьёв, где почва более влажная.

«Отец» голубых елей Иван Порфирьевич Ковтуненко (фото 1960 и 1981 гг.)

И. П. Ковтуненко родился 7 января 1891 года в украинском селе Александровка. По окончании Полтавской мужской гимназии поступил в Корочанскую школу садоводства в Курской губернии. После чего работал в садоводческом хозяйстве графа Орлова в Киеве, где впервые и заинтересовался селекцией голубых елей, растений капризных и требовательных к условиям произрастания. В 1914 году его пригласили заведовать плодово-декоративным питомником в Ростове-на-Дону. В 1918-м Иван Порфирьевич оказывается в городе Нальчике, где и остаётся на всю жизнь.

«Ковтуненко оказался человеком, необычайно увлечённым своей работой, и интересным рассказчиком. Он рассказал невероятную историю об учителе ботаники из Нижнетагильского посёлка, который упросил продать ему несколько саженцев голубой ели за большие деньги. Было это незадолго до революции, — рассказывал позднее Окунев главному редактору "Тагильского рабочего" А. Д. Ермакову. — С большим энтузиазмом отнёсся он к моим задумкам украсить завод редкими породами деревьев и обещал всяческую помощь в решении этого вопроса. Первым делом мы договорились о саженцах голубой ели. Первая партия маленьких голубых ёлочек прибыла в Тагил уже в 1959 году».

Кроме поставок саженцев голубой ели, Окунев договорился с совхозом «Декоративные растения» о покупке других редких растений: грецкого ореха, сирени сорта «Горный закат», морозостойких сортов шиповника, а также кустов розы «Кабардинка». Первые маленькие саженцы голубых елей появились на территории УВЗ в 1959–1960 годах. Затем несколько саженцев высадили перед зданием машиностроительного техникума, а позднее — на территории парка культуры. Вскоре о голубых елях узнал 1-й секретарь Нижнетагильского горкома партии Виталий Иванович Довгопол. В совхозе «Декоративные растения» было закуплено около ста саженцев, а в Нальчик отправилась группа специалистов «Горзеленхоза» «перенимать передовой опыт по выведению голубых и серебристых декоративных елей».

К сожалению, «аризонская американка» (так ещё называли голубую ель в нашей стране) приживалась на уральской земле очень плохо. Из сотни семян в саженцы поднималось от силы 10–15 штук. А высаженные в парках и скверах саженцы вымерзали в суровые уральские зимы. Более того, выжившие саженцы, поднимаясь в рост, часто теряли благородный голубоватый оттенок своих иголок: деревьям не хватало тепла и влаги.

Выживали голубые ёлочки только вблизи теплотрасс или в укрытых от ветров местах. Спустя несколько лет селекционную работу по выведению этих растений свернули, а затем и вовсе забросили. В середине 70-х в питомниках «Горзеленхоза» и «Уралвагонзавода» в год вырастало не более десятка саженцев.

Тем не менее, когда тагильские комсомольцы решили высадить перед зданием нового горкома комсомола пять голубых ёлочек (по числу тагильчан-комсомольцев — Героев Советского Союза), саженцы удалось найти. К удивлению специалистов, все пять голубых елей прижились на новом месте: сказалась забота работников горкома, которые ухаживали за саженцами. Видимо, положительную роль сыграла и близость теплотрассы. Ёлочки стали настоящей достопримечательностью проспекта Ленина.

Правда, несколько лет спустя история голубых елей у здания горкома комсомола обрела драматическую окраску: в канун новогодних праздников кто-то вырубил одно деревце. На его место высадили другую ель, но уже обычную, не голубую. Через некоторое время вандалы срубили ещё одну ель. Её тоже заменили обычной уральской ёлкой. Пока новые саженцы были маленькими, никто не замечал подмены. Но обычная ель растёт быстрее «аризонской американки», и через несколько лет разница стала бросаться в глаза.

Здание ТК «Телекон», бывшего горкома ВЛКСМ (пр. Ленина, 28а), и ели перед его фасадом (фото 1990-х гг.)

К сожалению, пять «горкомовских ёлочек» остались только в памяти тагильчан и на немногочисленных фотографиях.

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Фото: «Тагильский рабочий», АН «Все новости», личные архивы авторов