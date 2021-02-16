За 2020 год Счётная палата Нижнего Тагила выявила нарушения почти на 18 миллиардов рублей

Депутаты Нижнетагильской городской думы сегодня, 16 февраля, одобрили отчёт о деятельности Счётной палаты за прошлый год. Об устранении бюджетных нарушений перед депутатами отчитывался председатель счётной палаты Валерий Платунов.

В течение 2020 года ведомство проводило контрольные мероприятия в форме выездных проверок. Специалисты побывали в шести муниципальных учреждениях. Среди них — «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил», МАОУ «Гимназия № 18», «Агентство рекламно-информационного содействия», «Служба заказчика городского хозяйства», «Центр обслуживания зданий и помещений» и «Городской Дворец молодёжи».

В результате проверок муниципальных учреждений выявили различные нарушения и недостатки расходования бюджета. Основным недочётом в 2020 году является порядок ведения бухгалтерского учёта. В том числе специалисты выявили неправомерное расходование бюджетных средств на сумму 29,2 млн рублей, неэффективное расходование городской казны в размере 265 тысяч рублей, нарушения при управлении муниципальным имуществом на сумму 36,3 млн рублей и нарушения в сфере закупок товаров и услуг для муниципальных нужд на сумму 60,8 млн рублей.

На заседании комиссии отметили, что из-за приостановки деятельности муниципальных учреждений культуры во время карантина не была проведена плановая проверка киновидеодосугового центра «Красногвардеец». Все результаты мероприятий по контролю бюджета были рассмотрены депутатами на постоянных комиссиях и на заседании городской думы.

Также Валерий Платунов привёл в пример нарушения 2019 года, когда Счётной палатой были выявлены бюджетные нарушения более чем на 17 млрд рублей. Тогда претензии контролирующего органа были в основном к ведению бухгалтерии. За 2020 год основная масса этих нарушений была устранена (на сумму 18 млрд 534 млн рублей). Были исключены нарушения занижения доходов бюджета и иные нарушения бюджетного законодательства. В результате проверок должностные лица были привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. Подробный отчёт о работе Счётной палаты будет опубликован на сайте администрации Нижнего Тагила.