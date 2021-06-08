«Яндекс Go» начнёт бесплатно возить подопечных фонда «Живи, малыш» в Нижнем Тагиле

Компания «Яндекс» утвердила правила работы с благотворительным фондом «Живи, малыш» по запуску проекта «Помощь рядом» в Нижнем Тагиле. В ближайшее время дети-инвалиды, которым можно и комфортно ездить в обычном легковом автомобиле, начнут делать это бесплатно.

Проект «Помощь рядом» рассчитан на помощь в передвижении маломобильным людям. Подключиться к нему можно через фонд «Живи, малыш», подав заявку координатору проектов в Нижнем Тагиле Анне Широковой и предоставив пакет документов, если это не подопечный фонда. Чтобы воспользоваться услугами такси, нужно обязательно указать цель поездки.

«Наш фонд является лишь посредником между благополучателями и проектом “Помощь рядом”, — рассказала АН “Между строк” представитель фонда “Живи, малыш”. — Это гарант, что помощь получат действительно те, кто в этом нуждается. Сам проект работает автономно, как обычное такси. Подключаться к нему и пользоваться удобнее всего через приложение “Яндекс Go”. Только у подопечных фонда появится после подключения доступ для двух льготных тарифов: “Помощь детям” (с детским креслом в машине) и “Помощь взрослым” (без детского кресла)».

В Екатеринбурге «Яндекс» совместно с «Живи, малыш» работает с середины декабря прошлого года. За последний месяц в столице Свердловской области совершена 741 поездка.

Фонд также помогает перевозить детей-инвалидов в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге и на пригородных территориях, используя собственное соцтакси. В Нижнем Тагиле бесплатное соцтакси для детей-инвалидов работает уже четыре года. Автомобиль фонда «Живи, малыш» оборудован специальным подъёмником, креплениями и кнопками вызова водителя на каждом сиденье, обеспечивающими комфорт и безопасность пассажиров-колясочников. Такси помогает детям-инвалидам беспрепятственно добираться в любую точку города — до больниц, школ, спортивных секций, музеев и театров. Для участия в проекте родным ребёнка-инвалида необходимо лишь разово предоставить ряд документов в благотворительную организацию.