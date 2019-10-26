Возвращение на улицу Карла Маркса

С улицей Карла Маркса мы знакомили читателя ещё в начале существования нашей рубрики. Тогда мы с вами остановились на пересечении улиц Карла Маркса и Пархоменко. Однако мы познакомились только с первой половиной улицы, купеческой, и совсем позабыли про вторую половину, социалистическую.



«Социалистическая» часть улицы Карла Маркса на электронной карте 2019 г.



Первое здание, которое бросается в глаза, едва мы пересечём перекрёсток с улицей Пархоменко, — строгая и величественная четырёхэтажная школа № 32. История этого учебного заведения начинается в 1930 году: тогда в здании Введенской женской школы расположилась фабрично-заводская школа № 5 с семилетним циклом обучения. Школа была рассчитана на 390 учеников, однако уже в первый год своего существования смогла принять 492 ученика. В штате школы числилось 25 преподавателей. Спустя три года школа была реорганизована в ФЗШ с десятилетним циклом обучения, а число учащихся перевалило за 550. Занятия шли в две, а то и в три смены. Остро встал вопрос о строительстве для школы нового здания, более просторного. Но где взять деньги для постройки? Финансовые возможности города были более чем скромными, а бюджет строящегося НТМЗ расписан до конца года до последней копейки. Выход был один: просить дополнительные средства в Москве. Однако решение вопроса грозило затянуться не на один год: необходимо было выбрать и утвердить проект, составить смету и согласовать её в Наркомфине. В лучшем случае на это ушло бы полтора-два года. А тем временем в Нижний Тагил по оргнабору на строительство НТМЗ продолжали прибывать рабочие. Многие приезжали с семьями, с детьми.

Выйти из сложившейся ситуации помог случай. В 1933 году ЦК ВКП(б) и Совнарком поручили курировать строительство заводов-гигантов на Урале заместителю наркома тяжёлой промышленности СССР Георгию Леонидовичу Пятакову, члену ЦК, заместителю председателя ВСНХ СССР, человеку, который в 1920-х годах сумел в кратчайшие сроки поднять из разрухи угольную промышленность Донбасса. Пятаков взял за правило как минимум раз в полгода лично посещать важнейшие строящиеся объекты, для чего выпросил у Орджоникидзе персональный литерный поезд. Одним из важнейших объектов Наркомтяжпрома он считал Ново-Тагильский металлургический завод, поэтому перво-наперво отправился в Нижний Тагил.

Начальник треста «Тагилстрой» с 1931 по 1936 год Михаил Михайлович Царевский вспоминал позднее:

«Пятакову показали строящиеся цеха огнеупорного завода, площадки Ново-Тагильского, провели его по жилым баракам, зашли в клуб... Там делегаты от профкома и парткома стройки и обратились к Георгию Леонидовичу с просьбой выделить финансовые средства на строительство школ и яслей. Тот согласился с доводами и пообещал помочь. Вопрос решился на удивление быстро: уже через три месяца в город начали поступать деньги и строительная техника. Уже после войны я узнал, что тогда Пятаков ездил в Крым, где отдыхал товарищ Орджоникидзе*, и они вместе поехали в Москву уговаривать Гринько** о выделении дополнительных денег для Нижнего Тагила».

Первого транша «орджоникидзевских» денег хватило на то, чтобы начать строительство четырёх школ и одной больницы в Нижнем Тагиле. Одну из школ (на 980 мест) решили построить на улице Карла Маркса. Место для школы вблизи пересечения с улицей 2-й Свердловской (ныне — улица Пархоменко) выбрали неслучайно: согласно плану развития города до 1940 года, огромный участок между улицами Карла Маркса и Лесина (Газетной) и от 2-й Свердловской до улицы Басаниной (с 1931 года — Октябрьской Революции) был отведён под строительство жилья для работников Ново-Тагильского металлургического завода. В 1936 году здание школы было принято специальной комиссией и в нём разместилась школа № 32, образованная на базе фабрично-заводской школы № 5.



Школа № 32 (ул. Карла Маркса, 67) на электронной карте города 2019 г.



Школа № 32, пожалуй, самое легендарное учебное заведение в Ленинском районе, прославившееся своими учениками и учителями. Прежде всего, конечно, учениками. В 32-й учились дети практически всех «отцов» города: исполкомовских работников, партийных функционеров, ведущих специалистов НТМЗ, завода им. Куйбышева, Ленинского райпищеторга и других предприятий.

В их числе был и сын первого секретаря Нижнетагильского горкома ВКП(б) Шалвы Степановича Окуджавы, Булат. Учился будущий поэт, писатель и сценарист хорошо, но, как вспоминали педагоги и одноклассники, с ленцой. Он никогда не избегал дружбы с ребятами, но всегда держал друзей на некоторой дистанции. Многим одноклассникам Булат запомнился как хороший товарищ и... первостатейный сердцеед.



Булат Окуджава (послевоенное фото)



Одна из одноклассниц Булата вспоминала в 80-е:

«В классе, где он учился, не было девочки, которая не мечтала бы дружить с ним так близко, чтобы могла сказать: "Это мой парень". Но ни одна из наших девчонок не добилась такого расположения с его стороны. По школе ползли слухи, что якобы у него есть девочка в посёлке Вагонстроя и что они поклялись друг другу в верности до гроба...»

Булату на тот момент едва исполнилось 11 лет.

По словам учителей, каких-то особых проблем с Булатом они не припоминают. Зато была проблема с его матерью, Ашхен Степановной Налбандян, которая старалась всячески выделить сына среди школьников, например в одежде.

Гордостью школы стал её ученик Толя Селезнёв, ставший в годы Великой Отечественной войны Героем Советского Союза.



Селезнёв Анатолий Петрович (фото 1945 г.)



Анатолий Петрович Селезнёв родился 29 января 1923 года в деревне Ярушниково Котельнического района Кировской области. В 1936 году семья переехала в Нижний Тагил. Отец Анатолия был принят на работу на НТМЗ, а мальчик, окончивший начальную школу в родном селе, получил направление в школу № 32, где и проучился пять лет. В декабре 1941-го Анатолий пришёл в военкомат и записался добровольцем в Красную Армию. В январе 1942 года был направлен в Камышловское военное пехотное училище, где окончил курсы младших командиров. Прежде чем попасть на фронт, два года служил в тыловых частях. В феврале 1944-го попал на фронт в составе 766-го стрелкового полка 217-й стрелковой дивизии. Боевое крещение получил в боях за освобождение Белоруссии. Был награждён орденами Красного Знамени, Александра Невского и медалями. Звание Героя Советского Союза присвоено Анатолию Селезнёву 24 марта 1945 года за личную храбрость и умелое руководство боем у деревни Узляны Минской области. В 1947-м Анатолий Петрович вышел в отставку в звании капитана и вернулся в Нижний Тагил. Окончив Свердловский юридический институт, до последних дней своей жизни работал в Нижнем Тагиле адвокатом и юристом-консультантом.

За более чем 80-летнюю историю школы № 32 через неё прошли тысячи тагильчан, многие из которых стали известны не только в Нижнем Тагиле и нашей стране, но и за её пределами. Например, все «отцы-основатели» телекомпании «Телекон» являются выпускниками 32-й школы. Учились здесь и братья Юрий и Владимир Мелентьевы. Первый стал министром культуры РСФСР, второй — секретарём ЦК ВЛКСМ и директором советско-германского совместного предприятия «Бурда Моден».

Есть в списках знаменитых выпускников школы и министры, и секретари ЦК, и известные кинорежиссёры, такие как Валерий Огородников.

Режиссёр, актёр, сценарист, продюсер Валерий Геннадьевич Огородников

Валерий Геннадьевич Огородников родился 1 ноября 1951 года в Нижнем Тагиле. По окончании школы № 32 поступил в Уральский политехнический институт в Свердловске. Затем работал ассистентом режиссёра на Свердловской киностудии. Эта работа и определила выбор дальнейшего жизненного пути. В 1984-м Валерий Геннадьевич окончил режиссёрский факультет ВГИКа и был принят на киностудию «Ленфильм». Нашему зрителю хорошо известны такие его фильмы, как «Взломщик» с Константином Кинчевым, Олегом Гаркушей и Алексеем Вишней, «Бумажные глаза Пришвина» с Юрием Кузнецовым и Аллой Шелест, а также «Барак» с Евгением Сидихиным, Ниной Усатовой и Леонидом Ярмольником, «Красное небо. Чёрный снег» с Александром Панкратовым-Чёрным. Но ещё ранее Валерий Огородников стал известен как мастер короткометражного кино. Один из фильмов в «коротком метре» «Я не умею приходить вовремя» с Александром Демьяненко в главной роли был снят в Невьянске, Верх-Нейвинске и Свердловске. Фильмы Валерия Геннадьевича были отмечены 13 главными и специальными призами на многих международных кинофестивалях, в том числе на МКФ в Лионе, Сингапуре и Локарно.

Рассказывая о школе № 32, нельзя не упомянуть и её преподавательский состав. Среди педагогов школы в разное время встречались уникальные личности. Такие как, например, Евгений Дмитриевич Горелов, 38 лет проработавший учителем физкультуры, или учитель русского языка Юлия Леонидовна Андронова. Но самым известным и до сих пор почитаемым педагогом был учитель математики и директор школы с 1957 года Василий Георгиевич Агеносов.



Василий Георгиевич Агеносов



Фронтовик, орденоносец, участник обороны Ленинграда В. Г. Агеносов вернулся после демобилизации в наш город, где вскоре ему предложили занять пост заведующего районным отделом народного образования Сталинского района Нижнего Тагила. Однако, будучи по натуре практиком, Василий Георгиевич скучал по работе с детьми. И когда в 1957 году освободилось место директора в школе № 32, Агеносов предложил на этот пост свою кандидатуру.



Педагогический коллектив школы № 32 (фото 1970-х гг.)



При нём школа вступила в республиканский эксперимент по внедрению профильного лингвистического образования, он собрал и сплотил вокруг себя прекрасный педагогический коллектив, при нём появилась традиция ежегодно проводить вечера встреч выпускников, регулярно проводить открытые уроки и дни открытых дверей для родителей учеников. В 1965 году Василий Георгиевич добился выделения средств на капитальный ремонт школы и реконструкцию школьной столовой, куда он «переманил» шеф-повара из... ресторана «Северный Урал». 32-я гремела достижениями учеников на городских и областных олимпиадах, а по количеству выпускников, продолживших своё образование в вузах, школа считалась лучшей в городе.

В школе появились стройотряд и агитбригада, а также КИД — Клуб интернациональной дружбы.



Выступает агитбригада



Более 30 лет Василий Георгиевич Агеносов был директором 32-й школы, а после выхода на пенсию стал преподавать в ней математику. За выдающиеся заслуги на педагогическом поприще Агеносов был удостоен

почётных званий «Отличник народного просвещения РСФСР» и «Отличник просвещения СССР».

Школа № 32, одна из старейших школ Нижнего Тагила

Напротив здания 32-й школы за полуразрушенной оградой с красивыми арочными воротами расположено двухэтажное здание, построенное в стиле позднего конструктивизма. Здание сразу же вошло в структуру 2-й Советской больницы (ныне — Демидовской). В настоящее время здесь располагается поликлиника № 3 Детской городской больницы Нижнего Тагила.



Поликлиника № 3 Детской городской больницы Нижнего Тагила (ул. Карла Маркса, 36)



Все последующие строения на улице Карла Маркса относятся уже к периоду послевоенной застройки. До перекрёстка с улицей Вязовской все дома здесь представляют собой жилые здания глубоко переработанных типовых серий 204, 215 и 225.



Общежитие по ул. Карла Маркса, 38 (фото 2013 г.)



Почти все дома на этом отрезке улицы строились как коммуналки или общежития и предназначались для очередников НТМЗ, Коксохима, студентов техникумов и ремесленных училищ.



Жилой дом по ул. Карла Маркса, 40 (фото 2013 г.)





Перекрёсток улиц Вязовской и Карла Маркса (фото 2014 г.)



Все дома строились из местных материалов вручную и с использованием средств малой механизации.

Продолжение следует…

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* Григорий Константинович Орджоникидзе — нарком тяжёлой промышленности СССР с 1932 по 1937 г.

** Григорий Фёдорович Гринько — нарком финансов СССР с 1930 по 1937 г.