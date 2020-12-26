Во время пожара в селе под Нижним Тагилом погибла женщина

Вечером 25 декабря в селе Балакино под Нижним Тагилом произошёл пожар. Около 19 часов вечера загорелась баня одного из частных домов на улице Ленина. По информации МЧС, огонь уничтожил стены, кровлю и обшивку внутри бани. Как сообщил АН «Между строк» источник, в пожаре погибла хозяйка дома. Помимо женщины, по словам очевидцев, в доме проживали несколько детей.

Чтобы потушить возгорание, на место происшествия выехали 2 пожарные машины и 11 спасателей, в том числе добровольная пожарная дружина села Балакино. В 19:04 огонь локализован, в 19:30 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 19:45. Причины и подробности происшествия выясняют дознаватели.