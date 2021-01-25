Владимир Путин прокомментировал фильм Навального о дворце в Геленджике

Президент России Владимир Путин в ходе общения со студентами, отвечая на вопрос студента из Уфы Даниила Чемезова, впервые прокомментировал расследование оппозиционного политика Алексея Навального про «дворец Путина» в Геленджике.

«Я не смотрел этот фильм, просто нет свободного времени, но листал видеоподборки. Сразу хочу ответить: ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким не принадлежит и не принадлежало. <…> Нашим гражданам захотели промыть мозги, запустили какие-то фильмы, программы. Разместили моё фото, где я плаваю стилем баттерфляй (я так корявенько, но люблю поплавать) в каком-то бассейне, который я никогда не видел. Это компиляция. Это монтаж. Ну что сказать, скучно, девочки. <…> Люди, которые там (в фильме) упоминаются, — я кого-то знаю, кто-то является моим приятелем, бывшим коллегой, какие-то дальние родственники, знакомые. Есть люди, которых я вообще не знаю, никогда их не видел в глаза. Понимаю, что им не очень хочется близко со мной вставать: кто рядом ни появится, на них сразу санкции накладывают. Некоторые из этих людей, которых я хорошо знаю, давно занимаются бизнесом, до встречи со мной и знакомства со мной. <…> Из всего, что я видел, я заинтересовался только одним — виноделием, но не как бизнесом. Вот хорошая деятельность, благородная. <…> Еще вопросы есть?» — ответил Путин.

Какие именно видеоподборки он смотрел, Путин не уточнил. Между тем иллюстрация плывущего в бассейне Путина сделана в фотошопе и преподносится в фильме в качестве шутки. К слову, ранее эту же фотографию всерьёз комментировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Единственная новинка здесь — монтажные истории используются. В бассейн в некоем дворце вписывается кадр Путина, который плавает в Енисее. Кадры, когда Путин плавал в Енисее, обошли весь мир. Это сухая констатация», — говорил Песков.

Тем временем расследование команды Алексея Навального «Дворец для Путина» посмотрели уже более 85 млн раз, оно стало самым популярным видео на канале оппозиционера. До этого самым популярным видео на канале Навального был фильм «Он вам не Димон», вышедший в марте 2017 года, — сейчас у него 40 млн просмотров.

Расследование о «дворце Путина» на побережье Чёрного моря под Геленджиком команда Алексея Навального выпустила 19 января. В фильме утверждается, что дворец принадлежит окружению президента России. Площадь резиденции составляет 17,7 тысячи квадратных метров, а территория всего участка — 68 гектаров. Общая стоимость строительства оценивается примерно в 100 млрд рублей. Утверждается, что строительство комплекса финансировали компании, которые связаны с друзьями Владимира Путина, в том числе государственные «Роснефть» и «Транснефть».

В связи с задержанием Навального 23 января по всей России прошли масштабные акции протеста в его поддержку. На митингах и шествиях были задержаны свыше 3,7 тысячи человек, возбуждено более 15 уголовных дел.