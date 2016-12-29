Владелец крупной продуктовой сети Нижнего Тагила обвинил бывшего партнёра в незаконном использовании торговой марки из-за новогоднего ажиотажа

Популярная у тагильчан торговая сеть «Со Смаком» заявила о незаконном использовании своего названия бывшим соучредителем. Продуктовые магазины сети принадлежали до 2015 года двум предпринимателям – Андрею Колосюку и Светлане Лавщенко. Прошлой осенью партнёры разошлись со скандалом. Основатель сети Андрей Колосюк заявлял, что управляющая Светлана Лавщенко, которую он сделал совладелицей бизнеса, вогнала магазины в трудное финансовое положение, после чего решил с ней расстаться. Лавщенко обвиняла бывшего босса и партнёра в рейдерском захвате нескольких магазинов, которые Колосюк якобы решил забрать после того, как была налажена их успешная работа.

«Сегодня вывеска “Со Смаком” появилась на магазине “Гастрономъ” на перекрёстке проспектов Ленина и Мира. Этот магазин принадлежит бывшему партнёру владельца сети Светлане Лавщенко. Мы официально заявляем, что этот магазин никак не связан с нашей сетью. На сегодняшний в городе развёрнута масштабная рекламная кампания сети “Со Смаком”, и мы считаем, что Лавщенко решила воспользоваться этим перед новогодними праздниками», - заявил АН «Между строк» представитель сети «Со Смаком».

По словам собеседника агентства, юристы сети в данный момент решают, какие действия предпринять в связи с незаконным использованием торговой марки.

«Мы разумеется отреагируем на это, но в любом случае всё будет строго в рамках закона, никакой махновщины», - добавил представитель «Со Смаком».

Позиция руководства и собственников магазина «Гастрономъ», ставшего в преддверии праздников магазином «Со Смаком», на данный момент неизвестна.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: скриншот с веб-камеры «Сети Тагила»