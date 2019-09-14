В Ярославской области девять человек погибло при столкновении автобуса с грузовиком

В Ярославской области произошло столкновение пассажирского автобуса с грузовым автомобилем. Как сообщили в департаменте здравоохранения региона, по предварительным данным погибло девять человек. В настоящее время на месте аварии работает медицина катастроф и семь бригад скорой помощи.

«Часть пациентов отвезены в Соловьёвскую больницу, развёрнут кризисный центр», — цитирует ТАСС сообщение департамента.

Ранее ГИБДД России сообщила, что в аварии пострадал 21 человек. По данным ведомства, причиной ДТП стал выезд грузовика на встречную полосу.