Происшествия

В Ярославской области девять человек погибло при столкновении автобуса с грузовиком

14.09.2019 14:00
В Ярославской области девять человек погибло при столкновении автобуса с грузовиком

В Ярославской области произошло столкновение пассажирского автобуса с грузовым автомобилем. Как сообщили в департаменте здравоохранения региона, по предварительным данным погибло девять человек. В настоящее время на месте аварии работает медицина катастроф и семь бригад скорой помощи.

«Часть пациентов отвезены в Соловьёвскую больницу, развёрнут кризисный центр», — цитирует ТАСС сообщение департамента.

Ранее ГИБДД России сообщила, что в аварии пострадал 21 человек. По данным ведомства, причиной ДТП стал выезд грузовика на встречную полосу.

«На 20-м км автодороги "Ярославль - Заячий холм - Иваново" водитель, управляя грузовой машиной MAN, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автобусом ПАЗ», — рассказал собеседник агентства.

Фото: 
Первый ярославский автопортал «АВТОПОРТАЛ76.РУ»
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