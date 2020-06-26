В выходные в Нижнем Тагиле ожидаются сильные дожди и 13 градусов

В ближайшие выходные жителей Нижнего Тагила ждут сильные дожди и от 13 до 16 градусов выше нуля. Вечером столбики термометров будут опускаться до плюс 10 градусов, ночью — до 5 градусов выше нуля. Также прогнозируется преимущественно северо-западный и западный ветер.

В горах Свердловской области в выходные днём будет холодать до 12 градусов. Ночью, по данным Уральского гидрометцентра, возможны заморозки. Столбики термометров опустятся до нуля градусов. В большинстве городов региона прогнозируется облачная погода, дожди и северо-западный и западный ветер с порывами до 14 м/с.