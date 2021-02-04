В Воронеже мужчина выбросился из окна на коляску с ребёнком. Оба погибли (ВИДЕО)

В Воронеже мужчина выпал из окна 17-этажного дома и приземлился прямо на коляску с ребёнком. Как сообщает «Вести.Воронеж» со ссылкой на очевидцев, оба погибли.

Трагедия произошла 4 февраля около 17 часов во дворе дома № 168/у на улице Острогожской. Мама с коляской вышла из подъезда за несколько минут до происшествия. Она прошла несколько метров по тротуару, после чего сверху прямо на коляску упал мужчина. На место происшествия приехали сотрудники полиции и врачи, однако спасти малыша не удалось, он скончался в машине скорой помощи. По словам жителей дома, ребёнку было пять месяцев, он был единственным ребёнком в семье. Мужчина также скончался на месте. Ему на вид около 30 лет, предположительно, он жил в квартире на последнем этаже.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы. Организована проверка.