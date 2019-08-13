В Верхней Салде домашняя собака покусала двух детей

Полиция Верхней Салды проводит проверку по факту нападения собаки на двух малолетних детей. Как сообщает паблик «Плохие новости», происшествие случилось вечером 10 августа на улице Ломоносова. Сначала животное напало на четырёхлетнего мальчика, вцепившись ему в лицо. Собаку удалось отогнать деду ребёнка, который поспешил на помощь. После этого пёс побежал на соседнюю улицу, где напал на 12-летнюю девочку. Прибывшие на место сотрудники полиции открыли по животному огонь из табельного оружия, но собаке удалось убежать. Руководитель пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых подтвердил АН «Между строк» факт ЧП.

«Животное оказалось без намордника и присмотра хозяина на улице и набросилось на детей, причинив им серьёзные травмы. Сотрудники территориального ОВД, выезжавшие на место происшествия, ранили собаку породы овчарка, но ей удалось убежать домой. Личность хозяина животного установлена, он пояснил сыщикам, что овчарка сорвалась с привязи и убежала», — пояснили в полиции.

По данным паблика, в настоящее время мальчик находится в больнице. Медики наложили ему 38 швов. Девочку также прооперировали.