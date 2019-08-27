В Сверловской области спасли пенсионерку, которая несколько дней пролежала обездвиженной в лесу

В Алапаевском районе Свердловской области нашли пенсионерку, которая провела в лесу более четырёх суток. Во время похода за грибами у 82-летней женщины отказали ноги.

Как сообщили в областном полицейском главке, 24 августа внучка пенсионерки обратилась в дежурную часть полиции с сообщением о пропаже родственницы. Она рассказала, что её бабушка отправилась в лес рядом с селом Коптелово за грибами и ягодами, но домой так и не вернулась.

«В течение пяти дней пропавшую разыскивали сотрудники полиции, спасатели МЧС, волонтеры. Также применялись беспилотный тепловизор и сигнальное громкоговорящее устройство», — цитирует Е1 пресс-секретаря ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых.

Пожилую женщину нашли утром 27 августа. Выяснилось, что пенсионерка не могла самостоятельно добраться до дома, поскольку у неё отказали ноги.

Спасатели пояснили, что поиски были сильно осложнены тем, что пропавшая была одета в костюм защитного цвета, не имела при себе мобильного телефона, а также не могла позвать на помощь, поскольку была обессилена.

В связи с началом грибного сезона у спасателей увеличилось число звонков о пропаже людей. Волонтёры поисково-спасательного отряда «Скорпион» рассказали АН «Между строк», как вести себя в лесу, чтобы выжить в экстренной ситуации.