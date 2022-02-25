В свердловской полиции рассказали о количестве задержанных на митинге в Екатеринбурге против войны в Украине

В центре Екатеринбурга 24 февраля состоялся несанкционированный митинг против военных действий в Украине. Как рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в отделы полиции за вчерашний день было доставлено 52 человека, несовершеннолетних среди них не было.

«За допущенные нарушения действующего законодательства в дежурные части территориальных ОВД было доставлено 52 человека, а не 60, как утверждали некоторые “всезнающие” порталы и Telegram-каналы. Несовершеннолетних среди них не было. В отношении задержанных представители МВД составили 53 протокола. 37 граждан понесли наказание по ч. 5 ст. 20.2 (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), один — по ч. 1 ст. 19.3 (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, в том числе в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей), четыре — по ч. 8 ст. 20.2 (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), ещё одиннадцать человек — по ч. 2 ст. 20.2 (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия) КоАП РФ», — сообщил полковник Горелых.

По словам представителя свердловского полицейского главка, самую суровую меру наказания получила 47-летняя ранее судимая за кражу женщина. Кроме того, она уже привлекалась к отвественности за участие в подобных акциях.

«Этой женщине выписан штраф в размере 250 тысяч рублей. За призывы в социальных сетях к незаконной акции гражданин Б., 2001 года рождения, судом арестован на 25 суток. Неработающая гражданка В., 1985 года рождения, оштрафована на 25 тысяч рублей. Бывший преподаватель одного из вузов столицы Среднего Урала гражданин К., 1985 года рождения, ранее тоже привлекавшийся к ответственности, и безработный гражданин З., 1986 года рождения, арестованы на 9 суток. Пользуясь возможностью, призываю не повторять чужих ошибок и не принимать участие в провокационных мероприятиях. Взрослым необходимо предупредить детей о недопустимости нахождения на подобных незаконных акциях. Журналистам электронных и печатных СМИ просьба всегда иметь с собой редакционное удостоверение, соответствующий бейдж и специализированный жилет», — подытожил Валерий Горелых.

В Нижнем Тагиле местные жители выходят на одиночные пикеты. Так, 24 февраля с флагом Украины к драмтеатру в Нижнем Тагиле вышел тагильчанин Евгений. Утром мужчина прочитал новости о начале спецоперации в Донбассе, сходил в магазин, купил ткань и сшил флаг Украины. Вечером тагильская художница Алиса Горшенина поднялась на Лисью гору и оставила там табличку, на которой изображён голубь мира. Днём ранее, 23 февраля, у здания администрации молодой человек, который представился Максимом, стоял с плакатом «Нет войне». По словам тагильчанина, так он выражал протест против недавно принятых решений руководства России о признании независимости ЛНР и ДНР.

В полиции Свердловской области призывают граждан не выходить на несанкционированные митинги. Силовики полностью контролируют обстановку на территории страны и предпримут все необходимые меры для поддержания правопорядка.