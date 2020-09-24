В Свердловской области зарегистрирован 131 новый случай коронавируса

В городах Свердловской области выявлен 131 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+54), Алапаевска, Арамильского городского округа, Асбеста, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Пышмы, Красноуфимска, Красноуральска, Краснотурьинска, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Качканара, Кировграда, Среднеуральска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Пышминского городского округа, Режа, Серова, Слободо-Туринского района. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 28 299.

«Состояние 105 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 98 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 52 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 407. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 66 человек. Общее число выписанных достигло 21 390. Зарегистрировано 7 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 587», — сообщили в оперштабе.

В России за последние сутки выявлено 6595 новых случаев коронавируса в 84 регионах, зафиксировано 149 летальных исходов, полностью выздоровело 130 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 128 836 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 948 летальных исходов, выздоровело 929 829 человек.