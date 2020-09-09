В Свердловской области выявлено 115 новых случаев коронавируса

На территории Свердловской области зафиксировано 115 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+52), Асбеста, Белоярского, Берёзовского, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, ЗАТО Свободный, Карпинска, Ревды, Сухого Лога, Ивделя, Каменского района, Кировграда, Кушвы, Среднеуральска, Ирбита, посёлка Уральский, Нижнего Тагила, Серова, Слободо-Туринского района, Туринского городского округа. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 26 401.

«Состояние 86 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 78 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 42 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 384. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 56 человек. Общее число выписанных достигло 20 480. Зарегистрировано 12 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 495», — сказали в штабе.

В России за последние сутки выявлено 5218 новых случаев коронавируса в 83 регионах, зафиксировано 142 летальных исхода, полностью выздоровело 6409 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 041 007 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 18 135 летальных исходов, выздоровело 856 458 человек.