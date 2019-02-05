В Свердловской области вдвое превышен порог заболеваемости гриппом

Роспотребнадзор сообщил о превышении в 43 регионах эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ, со ссылкой на главу ведомства Анну Попову пишет РИА Новости.

По её словам, специалисты выяснили, что в настоящий момент на территории страны превалирует свиной грипп (AH1N1 2009 года). Она отметила, что по результатам лабораторных исследований растёт удельный вес гриппа А, сейчас на него приходится 72,5% заболевших, остальные — на грипп В и нетипируемые вирусы гриппа.

«Максимальные превышения эпидпорога зарегистрированы в пяти субъектах Российской Федерации — там, где порог превышен почти в два раза», — рассказала она.

Уточняется, что речь идёт об Алтайском крае, Бурятии, Якутии, Хакасии и Свердловской области. Во всех остальных регионах превышение порога на уровне от 11 до 80%.