В Свердловской области обнаружено 157 новых случаев коронавируса

В городах Свердловской области выявлено 157 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+87), Асбеста, Арамильского городского округа, Белоярского городского округа, Берёзовского, Верхней Туры, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Ирбитского района, Ивделя, Каменска-Уральского и Каменского района, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Качканара, Карпинска, Камышловского района, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижней Туры, Первоуральска, Режа, Ревды, Сухого Лога, Среднеуральска, Серова, Туринского городского округа. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 29311.

«Состояние 95 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 89 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 43 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 512. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписан 81 человек. Общее число выписанных достигло 21878. Зарегистрировано 4 случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 605», — сказали в оперштабе.

За последние сутки в России выявлено 8945 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 169 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 5985 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлен 1185231 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 20891 летальный исход, выздоровело 964242 человека.