В Свердловской области на свидания в ИК будут пускать только вакцинированных родственников или с ПЦР-тестом

В условиях роста заболеваемости коронавирусом в учреждениях ГУФСИН по Свердловской области введены новые правила проведения свиданий родственников с осуждёнными, отбывающими наказание в исправительных колониях, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области.

«Допуск родственников до длительных свиданий осуществляется только при наличии одного из двух следующих документов: отрицательный результат лабораторного обследования на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19), проведённого методом ПЦР-диагностики, полученный не позднее, чем за 3 дня до даты посещения комнат длительных свиданий; подтверждающий документ о прохождении полного курса вакцинации или результат лабораторного исследования о наличии иммунитета к новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (антитела IgG), полученный не позднее, чем за 1 месяц до посещения комнат длительных свиданий», — отметили в ведомстве.

При наличии у родственников противопоказаний к вакцинации от новой коронавирусной инфекции, допускать их до длительных свиданий будут только при предъявлении медицинской справки о медотводе.

«На основании постановления главного государственного санитарного врача – начальника филиала ЦГСЭН ФКУЗ МСЧ-66 ФСИН России от 20.09.2021 № 600, допуск родственников в возрасте младше 18 лет до длительных свиданий осуществлять только при наличии одного документа - отрицательного результата лабораторного обследования на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19), проведённого методом ПЦР-диагностики, полученного не позднее, чем за 3 дня до даты посещения комнат длительных свиданий», - сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Длительные свидания возобновлены в следующих учреждениях ГУФСИН России по Свердловской области: ФКУ СИЗО-2, ФКУ СИЗО-3, СИЗО-5, ФКУ ИК-3, ФКУ ИК-5, ФКУ ИК-6, ФКУ ИК-8, ФКУ ИК-10, ФКУ ИК-12, ФКУ ИК-13, ФКУ ИК-16, ФКУ ИК-19, ФКУ ИК-24, ФКУ ИК-26, ФКУ ИК-46, ФКУ ИК-52, ФКУ ИК-53, ФКУ ИК-54, ФКУ ИК-55, ФКУ ИК-62, ФКУ ИК-63, ФКУ КП-45, КП-66, ФКУ Кировградская ВК (на основании постановления главного государственного санитарного врача – начальника филиала ЦГСЭН ФКУЗ МСЧ-66 ФСИН России от 15.09.2021 № 584).

Что касается краткосрочных свиданий, то они проводятся с соблюдением противоэпидемических мероприятий через стекло в помещении комнат краткосрочных свиданий с использованием средств индивидуальной защиты всеми участниками свидания.

Карантин введён в учреждениях ГУФСИН области: ФКУ СИЗО-1, СИЗО-2, СИЗО-3, СИЗО-6, ИК-2, ИК-3, ИК-6, ИК-12, ЛИУ-23, ИК-47, ЛИУ-51, ИК-53, ИК-54, КП-59, ИК-62, КВК. Ограничены посещения в ФКУ ИК-6, Доме ребёнка, ФКУ Кировградская ВК с целью проведения плановых и внеплановых проверок.